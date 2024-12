Cet écran gaming propose un design rétro inédit à un tarif accessible

La marque JAPANNEXT dévoile un écran gaming au look rétro des années 60 qui tranche radicalement avec la tendance du marché.

JAPANNEXT

Si le marché des écrans gaming se met progressivement à la technologie Oled avec des modèles de plus en plus performants, tout le monde n’a pas plus de 1000 euros à mettre dans un moniteur.

Le marché asiatique propose des produits à prix réduit avec des propositions parfois singulières. C’est le cas de JAPANNEXT, une marque japonaise créée en 2016 par un français installé dans le pays. Sa marque de fabrique : des écrans gamer de toutes les catégories à des prix parfois très attractifs.

JAPANNEXT vient de dévoiler un nouveau modèle qui mise beaucoup sur son design rétro qu’on a très peu l’habitude de voir.

Un écran à l’air de TV des années 60

C’est même indiqué dans son nom : le JAPANNEXT JN-V236G180F-RETRO joue la carte de la nostalgique avec un design qui ressemble fortement à un poste de télévision des années 60-70 tout droit sorti d’une série comme Mad Men.

JAPANNEXT

Avec son deux pieds chromés, son design couleur beige et ses deux potards rotatifs sur le côté gauche, vous ne trouverez pas un écran gaming avec le même look sur le marché. Les deux molettes servent à afficher quelques réglages comme la luminosité et l’activation d’un viseur.

Un OSD plus classique est présent via un bouton dédié à l’arrière du châssis. À noter que l’écran propose un mode « monochrome » si le cœur vous dit de jouer à vos jeux en noir et blanc.

JAPANNEXT

La fiche technique place clairement cet écran sur le segment de l’entrée de gamme avec une dalle VA 1080p de 23,6 pouces pouvant monter jusqu’à 180 Hz (compatible AMD FreeSync) avec un temps de réponse de 1ms. Malgré un bon contraste nominatif de 3000:1, il ne peut monter qu’à 300 cd/m2 en pic de luminosité, ce qui le rend incompatible avec la norme HDR.

L’écran est tout d’abord proposé au Japon pour un prix d’environ 30 000 Yen. La marque étant présente en France depuis avril 2024, on pourrait s’attendre à le voir vendu chez nous pour un tarif avoisinant les 200 euros.