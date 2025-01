Cet écran OLED n’est pas un Samsung, il est pourtant aussi complet

Vous cherchez le compromis parfait entre moniteur gaming et télé connectée ? Jusqu’à maintenant, Samsung avait des propositions intéressantes, avec Tizen OS.

Mais, LG pourrait bien avoir créé votre futur écran de PC idéal. Le constructeur coréen vient de dévoiler l’UltraGear OLED 34GX90SA. Ce dernier est également équipé d’un OS.

Commençons par les caractéristiques qui font saliver : une dalle OLED de 34 pouces au format ultra-large 21:9, légèrement incurvée (800R) pour une immersion optimale.

La définition de 3440 x 1440 pixels offre une finesse d’affichage confortable avec ses 109 pixels par pouce.

Pour les créatifs pointilleux, sachez que ce moniteur couvre 98,5 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 — autant dire que vos contenus seront affichés avec une bonne fidélité.

Côté performances, LG ne plaisante pas : un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 240 Hz et un temps de réponse quasi instantané de 0,03 milliseconde. Certes, il y a mieux, mais c’est déjà très bien.

En clair, vous pouvez dire adieu aux images fantômes et aux flous de mouvement. Les gamers apprécieront aussi la présence d’AMD FreeSync Premium Pro et de Nvidia G-Sync, qui assurent une synchronisation parfaite avec votre carte graphique.

La certification DisplayHDR 400 nous assure une luminosité de base de 250 nits en plein écran, avec des pics à 400 nits en HDR. Ce n’est peut-être pas le plus lumineux des moniteurs OLED du marché, mais pour une utilisation gaming et multimédia classique, c’est largement suffisant.

Mais la vraie nouveauté, celle qui fait sortir ce moniteur du lot, c’est l’intégration de WebOS. Plus besoin de jongler entre différents appareils. Votre moniteur PC devient une Smart TV complète, avec accès direct à vos services de streaming préférés. Une télécommande est même fournie pour naviguer confortablement dans l’interface.

La connectique n’est pas en reste : deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, et — petite cerise sur le gâteau — un port USB-C capable de délivrer 65 watts de puissance. De quoi recharger votre laptop tout en l’utilisant comme source d’affichage. Le hub USB intégré avec ses deux ports USB-A complète l’ensemble.

Pour l’instant, cet écran PC fait ses débuts au Japon, et LG reste discret sur son arrivée en Europe. Pour vous donner une idée, son « petit frère » sans WebOS, le 34GS95QE, se trouve actuellement à 898 euros sur Amazon. On peut donc imaginer un positionnement légèrement supérieur pour ce nouveau modèle.

Au final, LG semble avoir trouvé la formule magique : un moniteur gaming haut de gamme qui se transforme en Smart TV quand vous le souhaitez. Plus besoin de choisir entre performances et polyvalence — vous pouvez enfin avoir les deux. Reste à voir si le prix sera aussi séduisant que les caractéristiques techniques.

