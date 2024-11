Ce camping-car électrique ne fait que 4 mètres de long, il est pourtant complet

4 mètres de long, 2 places, et tout le confort d’un camping-car : Toyota relève le défi avec son concept Kayoibako.

Le Toyota Kayoibako relève un défi qui semblait impossible : créer un camping-car fonctionnel dans un format ultra-compact. Avec ses 3,99 mètres de long, on dirait presque une Seat Ibiza. Mais ne vous fiez pas à sa taille modeste — l’intérieur révèle une véritable prouesse d’aménagement.

Toyota s’est associé à la marque japonaise de design pour la maison et le style de vie D&Department pour créer un aménagement de camping-car confortable.

L’intelligence de conception se manifeste dans chaque centimètre cube. La voiture dispose d’un lit double confortable, d’espaces de rangement astucieux, et d’une modularité bluffante.

Le design extérieur, certes peu conventionnel avec ses formes cubiques, privilégie la fonctionnalité à l’esthétique. On dirait une key-car japonaise.

Ce qui rend le Kayoibako vraiment spécial, c’est son approche avant-gardiste de la mobilité. C’est un véhicule 100 % électrique. Toyota a même pensé à l’autonomie en proposant une option de panneau solaire sur le toit.

Le toit translucide est une autre innovation. Il transforme l’habitacle en observatoire stellaire la nuit, tandis que le hayon divisé en deux parties permet d’étendre l’espace de vie vers l’extérieur.

Au-delà des transformations physiques, Toyota met en avant la suite logicielle embarquée du Kayoibako. Cette suite logicielle pourrait s’adapter à différents cas d’utilisation. Par exemple, elle pourrait se connecter à un système de contrôle d’inventaire plus vaste pour le transport commercial ou proposer une navigation spécifique au tout-terrain pour le camping aventureux.

Le logiciel fonctionne sur une interface homme-machine (IHM) multi-écrans avec un écran d’infodivertissement fin et incurvé au-dessus du tableau de bord et un écran auxiliaire plus petit à côté du volant.

Pas de commercialisation prévue

Il est peu probable que ce mini comping-car soit commercialisé, en tout cas pas sous cette forme. Un modèle de série pourrait reprendre la plateforme du mini-pick-up Hilux Champ.

Hilux Champ