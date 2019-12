Article sponsorisé par Fnac

Avec le Notebook 14S, HP parvient à proposer un ordinateur portable qui sied aussi bien aux professionnels qu’aux cinéphiles et sérivores. Fnac a décidé de pousser la proposition plus loin en intégrant le Notebook 14S dans un pack qui fait la part belle à la mobilité.

En matière d’ordinateurs portables polyvalents au rapport qualité/prix intéressant, Hewlett-Packard maîtrise son sujet. On en veut pour preuve le HP Notebook 14S, arrivé sur le marché en septembre dernier.

Dès aujourd'hui, la Fnac propose un coffret comprenant le HP Notebook 14S 256 Go, une souris HP Z3700, une sacoche HP Chroma Sleeve et un an d'abonnement à Microsoft Office 365 pour un tarif de 599,99 euros. Si vous êtes adhérent à l'offre Fnac+, le prix chute à 499,99 euros, soit une décote de 17%.

Les points forts du Notebook 14S :

La présence d’un SSD de 256 Go qui fluidifie l’usage au quotidien

Sa grosse, très grosse autonomie de 12 heures, parfaite pour les déplacements

Ses dimensions qui en font un compagnon de route idéal

Des performances honorables avec un processeur Intel Core i3 de huitième génération et 8 Go de RAM

La productivité comme maître-mot

Le HP Notebook 14S est un notebook au rapport qualité-prix très intéressant. Et cela commence par les performances. La présence d’un processeur Intel Core i3-8145U dual-core cadencé à 2,1 Ghz (3,9 GHz grâce au Turbo Boost d’Intel), ainsi que de 8 Go de mémoire vive assurent des performances plus que correctes dans un usage quotidien, notamment le travail multitâches.

Toujours dans un souci de fluidité, HP a intégré un SSD (PCIe NVMe M.2) de 256 Go dans son Notebook 14S. En plus d’offrir une bonne réactivité dans les chargements d’application, ce SSD permet au Notebook 14S de rester fluide lorsqu’il exécute des logiciels plus gourmands, comme le montage vidéo.

Une autonomie à toute épreuve

L’autre avantage d’un processeur Intel Core i3 de 8e génération est qu’il est moins énergivore que ses prédécesseurs. Ce qui laisse un peu de répit à l’autonomie. Et de ce côté-là, HP n’a pas lésiné. La batterie du Notebook 14S lui confère une autonomie de plus de 12 heures, ce qui devrait vous laisser l’esprit tranquille durant vos déplacements, même à longue distance. Surtout qu’il faut moins d’une heure pour recharger de moitié la batterie.

Bien qu’un mois d’essai pour la suite bureautique Microsoft Office 365 soit automatiquement offert à l’achat d’un HP Notebook 14S, la Fnac inclut dans son pack un an d’abonnement à Office 365, afin d’aider les professionnels à profiter pleinement des logiciels comme Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, Outlook ou OneNote.

Au niveau de la connectique, le HP Notebook 14S embarque un port USB Type-C, deux ports USB Type-A, une sortie HDMI 1.4, une prise jack 3,5 mm. Sans oublier un port SD, pour la plus grande joie des photographes.

Un laptop pour les utilisateurs qui ne peuvent pas rester en place

La principale raison pour laquelle on se tourne vers un ordinateur portable est bien évidemment sa mobilité. Avec ses dimensions de 32,4 × 22,5 cm, son 1,79 cm d’épaisseur et son poids de 1,46 kg, le HP Notebook 14S se glisse facilement dans un sac à dos et ne risque pas de vous donner de douleurs dorsales. Surtout, son autonomie imposante permet également d’éviter de prendre son chargeur lors de chacun de ses voyages, et ainsi d’alléger son bagage.

Ne pas oublier de se détendre

S’il semble pensé en premier lieu pour être un compagnon de travail fiable, le HP Notebook 14S ne fait pour autant pas l’impasse sur sa dimension récréative. Occupant 78% de la surface supérieure, son écran WLED HD SVA de 14 pouces, à la définition de 1 366 x 768 pixels, permet de profiter pleinement de tous vos contenus en streaming.

D’autant que Netflix est préinstallé sur le HP Notebook 14S, et que les curieux et curieuses peuvent profiter de 30 jours d’essai du service de streaming. Son port USB Type-C, fort d’un débit de transfert de 5 Gbit/s, et sa carte graphique Intel UHD 620 offrent la possibilité aux amoureux de la belle image de profiter d’un film ou d’une série en 4K sur un écran externe, sans baisse de qualité ou ralentissement.

