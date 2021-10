Raspberry Pi Zero 2 W annoncé : 15 dollars petits dollars mais des centaines d’usages possibles

Raspberry Pi a présenté une nouvelle version de son minuscule PC Zero W, le Zero 2 W, avec des performances nettement améliorées, des fonctionnalités supplémentaires et un prix légèrement supérieur à 15 dollars.

La dernière version avait été dévoilée en 2017. A l’époque, ce mini PC avait tout changé. Rappelez-vous du contexte : le Raspberry Pi Zero était déjà là, vendu moins de 10 dollars, mais pour le connecter à Internet ou à des périphériques sans fil, il fallait débourser 20 à 30 dollars en plus pour les câbles et des dongles. Au final, on avait plutôt intérêt à se diriger vers le Pi classique. Le Zero W était alors arrivé, il apportait le Bluetooth et le WiFi pour un prix à peine plus élevé. Par contre, la version de 2017 commençait à dater…

Raspberry Pi Zero 2 W : une augmentation significative des performances

Voici le Raspberry Pi Zero 2 W, vendu à peine plus cher que la première version. Environ 15 dollars, 16,5 euros en France (Kubii), cela s’explique par le contexte actuel où il y a des pénuries de composants électroniques et une augmentation des coûts de transport.

Ce mini PC utilise une version légèrement downclockée de la même puce SoC Broadcom BCM2710A1 (CPU 4 * ARM Cortex-A53) utilisée dans le Raspberry Pi 3, vendu à plus de 30 euros, ainsi que 512 Mo de mémoire vive SDRAM LPDDR2. Ce SoC ARM a une fréquence d’horloge de 1 GHz, ce qui lui permet de consommer très peu d’énergie (5V, jusqu’à 2,5 A).

Il est compatible Wi-Fi 4 (802.11n à 2,4 GHz) ainsi que Bluetooth 4.2 BLE, et il propose un port plein format USB 2.0 OTG, un emplacement microSD, un mini HDMI, un connecteur CSI-2, ainsi qu’un header pour 40 broches GPIO. Dans le SoC ARM, la puce graphique peut décoder et encoder un flux H.264 MPEG-4 1080p à 30 ips. Cette partie graphique gère également l’OpenGL ES 1.1 et 2.0. De plus, sa taille est identique à l’ancien PCB, vous pouvez donc re-utiliser les boitiers existants.

Grâce à ces caractéristiques, le Zero 2 W offre une augmentation significative des performances par rapport au Zero original, jusqu’à cinq fois plus rapide pour les tâches multithread. Maintenant, vous vous demandez certainement à quoi ça sert ce mini PC.

Que peut-on faire avec un Pi Zero 2 W ?

La première chose à savoir est que le Raspberry Pi Zero W est souvent utilisé après un prototypage sur un autre carte Pi classique. Étant donné qu’il consomme beaucoup moins d’énergie, cela le rend idéal pour construire des gadgets alimentés par batterie.

Si vous n’avez pas de projets en tête, voici quelques idées. L’usage le plus ludique est évidemment de transformer ce mini PC en console pour jeux rétro. Vous pouvez le transformer en Game Boy, pour le transporter n’importe où.

Vous pouvez également créer une enceinte portable alimentée par l’assistant Alexa d’Amazon… ou toutes sortes d’appareils basés sur Alexa. Pour créer une simili-Echo, il faudra y ajouter quelques LED programmables RGB. Vous pouvez également créer une enceinte compatible AirPlay. Et Google ? Le Pi Zero peut être associé à un haut-parleur Bluetooth, un microphone et le SDK Google Assistant pour obtenir les fonctionnalités de l’assistant.

Si vous n’aimez pas la publicité, Pi-hole est un bloqueur de publicité au niveau du réseau qui agit comme un DNS menteur et éventuellement comme un serveur DHCP. En l’installant sur un PI Zeo 2 W, il peut bloquer toutes les publicités sur l’ensemble de votre réseau. Évidemment, on vous conseille de lever ce blocage sur les publicités de Frandroid…

En fait, il existe des centaines de projets possibles. Certains ont créé une pédale de guitare Lo-Fi, un robot programmable, une caméra de sécurité Wi-Fi ou timelapse, un appareil photo, une caméra télescope pour observer l’espace, un serveur multimédia avec Kodi, un réveil intelligent, un drone, un compteur d’abonnés YouTube, une station météo, un système d’éclairage intelligent pour le téléviseur… et ce n’est évidemment que quelques exemples parmi des centaines. Le Pi Zero W est l’un des PCB les plus utilisés par les fabricants et les bricoleurs du monde entier.