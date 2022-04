Asrock dévoile un mini PC ultra compact, mais performant : Ryzen 5000 à bord

Le fabricant Asrock a dévoilé un nouveau PC de bureau. Loin des vieilles tours poussières, l'objet se veut ultra compact tout en étant performant.

L’idée est bonne, et pas totalement nouvelle : pourquoi ne pas tirer bénéfice des améliorations de performances dans le domaine des PC portables pour l’appliquer à un PC de bureau ultra compact ? C’est ce que propose Intel avec les NUC, et ce que le fabricant taïwanais Asrock dévoile avec sa 4X4 Box-5000.

Ce mini PC mesure en tout et pour tout : 11 cm x 11,7 x 4,8 cm. De quoi se faire oublier sur n’importe quel bureau où dans n’importe quel restaurant. Asrock précise qu’une compatibilité VESA est prévue au dos de la machine ce qui permet de la fixer à l’arrière d’un moniteur compatible, plutôt malin. La petite taille ne fait pas tout, le PC s’annonce avec un niveau de performance tout à fait suffisant.

AMD Zen 3 Ryzen 5000 à bord

La petite taille de la box Asrock n’est pas son seul point fort. On retrouve à l’intérieur un processeur AMD Ryzen 5000U qui pourra monter jusqu’à un Ryzen 7 5800U équipé de 8 coeurs et cadencé jusqu’à 4,4 GHz pour un TDP de 15W grâce à sa gravure TSMC 7nm FinFet. Asrock promet une consommation de seulement 6,7W en idle, c’est-à-dire allumé, mais sans application lancée.

Ce processeur va aussi permettre de piloter la connectique plutôt généreuse de la petite boite. À l’avant, on retrouve une prise casque, deux ports USB-C USB 3.2 Gen 2 capables de transmettre de la vidéo et un port USB 3.2 Gen 2 Type-A. De l’autre côté du PC, il faudra compter sur deux ports USB 2.0 classiques, un port HDMI 2.0a, un port DisplayPort 1.2a, un port RJ45 Ethernet Gigabit et un port RJ45 Ethernet 2,5G.

PC de bureau oblige, l’Asrock 4×4 Box laisse une part de personnalisation au client. Il sera ainsi possible de choisir sa quantité de mémoire vive (DDR4 3200MHz SO-DIMM jusqu’à 64 Go) et sa solution de stockage (un emplacement M.2 pour un SSD NVMe et un emplacement disque dur sata 3.0).

