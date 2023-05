Samsung ose le tout-en-un façon iMac : pour ceux qui n’aiment pas Apple

Samsung poursuit l'expansion de sa gamme d'ordinateurs en ajoutant un nouveau tout-en-un fonctionnant sous Windows 11. Son apparence est fortement similaire à celle d'un iMac.

Samsung a récemment présenté son dernier PC tout-en-un, qui ressemble étrangement à l’iMac d’Apple. Avec des bordures ultra-fines et la possibilité de mettre à niveau la quantité de mémoire RAM après l’achat, le géant sud-coréen continue d’élargir sa gamme d’ordinateurs.

Au premier coup d’œil, le nouveau tout-en-un de Samsung évoque sans aucun doute l’iMac d’Apple. Le design inclut un « menton » sous l’écran, comparable à celui présent sur l’iMac. La taille de l’écran de 24 pouces est également comparable à celle de l’iMac, bien que la définition de l’écran soit inférieure avec du 1 920 x 1 080 pixels et une dalle IPS LCD.

Intel Raptor Lake-P aux commandes

Cependant, Samsung a réussi à intégrer des bords d’écran beaucoup plus fins que ceux de l’iMac. La webcam de 720p peut être encastrée dans le boîtier pour protéger la vie privée de l’utilisateur. Ce PC sous Windows 11 est alimenté par le processeur Intel Raptor Lake-P, avec un Intel Core i7-1360P utilisé dans le modèle haut de gamme.

Le tout-en-un de Samsung est équipé de 8 Go à 16 Go de RAM selon les modèles. Toutefois, la mémoire vive peut facilement être upgradées après l’achat grâce à un rabat à l’arrière. En matière de connectivité, on retrouve un lecteur de carte SD, du Ethernet en Gigabit, un port USB-C, quatre ports USB-A, une sortie HDMI et une entrée HDMI. Vous l’aurez compris, il peut également être utilisé comme écran externe grâce à cette entrée HDMI.

Samsung a également inclus deux haut-parleurs stéréo de 5 watts, un adaptateur secteur de 90 watts, ainsi qu’un clavier et une souris sans fil. Le PC tout-en-un est actuellement disponible en Corée, avec des options de configuration allant d’un Intel Core i3 avec 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go jusqu’à un Core i7 avec 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go.

Il reste à voir si Samsung étendra la disponibilité de son tout-en-un à d’autres marchés, notamment en Europe.

