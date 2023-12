Sobres et efficaces, ces mini-PC embarquent les dernières puces d’AMD et Intel

À l'occasion du CES 2024 qui approche désormais à grands pas, le Taïwanais Geekom lève le voile sur trois nouveaux modèles de mini-PC. Tous misent sur les nouveaux processeurs Ryzen 8000 « Hawk Point » d'AMD ou Intel Core Ultra « Meteor Lake », et l'un d'entre eux s'adresse en particulier aux joueurs.

C’est un triptyque flambant neuf que Geekcom s’apprête à présenter au CES 2024. Pour prendre un peu d’avance, le fabricant taïwanais de mini-PC annonce au travers d’un communiqué trois nouveaux modèles équipés des dernières puces mobiles d’AMD et Intel : les Geekom IT 14 Pro, A8 Max et APro8 Max. Dans l’immédiat, on ignore toutefois le placement tarifaire de ces trois nouveaux produits.

L’IT 14 Pro et l’A8 Max se destinent principalement à la bureautique et au multimédia. L’IT 14 Pro est pour sa part équipé d’un processeur Intel Core Ultra 7 155 H « Meteor Lake » comprenant 8 cœurs GPU Intel Arc et, bien évidemment, un NPU voué à l’intelligence artificielle. Ce mini-PC Intel dispose par ailleurs de deux emplacements pour barrettes SO-DIMM en DDR5, et deux emplacements pour y loger des SSD M2.

Un modèle gaming 100 % AMD arrive chez Geekom

Équipé de processeurs AMD « Hawk Point », le Geekom A8 Max propose de son côté deux options de CPU avec, au choix, un AMD Ryzen 7 8840HS ou un Ryzen 9 8940HS. À la manière des nouvelles puces d’Intel, ces deux processeurs Ryzen 8000 embarquent une partie NPU dédiée à l’IA et misent une nouvelle fois sur l’architecture CPU Zen 4, ainsi que sur un iGPU Radeon 780M qui devrait leur conférer une petite marge de manœuvre en jeu et sur certains logiciels de création.

Last but not least, le Geekom APro8 Max fera son entrée sur le marché prochainement. En dépit d’une nomenclature tarabiscotée, l’appareil s’avère intéressant, et cible les gamers avec un duo CPU / GPU 100 % AMD. Il regroupe un processeur Ryzen 9 8940H et une carte graphique dédiée AMD RX 7600M XT. Un peu moins efficace qu’une RTX 4060, cette dernière permet quand même de jouer aux derniers AAA dans de bonnes conditions en 1080p, y compris avec le ray tracing. Cette carte graphique a aussi l’avantage d’offrir de bonnes performances dans le cadre d’une utilisation créative (montage vidéo, retouche photo, modélisation 3D…).

L’appareil peut par ailleurs compter sur la technologie AMD Smartshift pour jongler de manière dynamique entre l’iGPU de son processeur et sa carte graphique dédiée, et ce, en fonction des contextes d’utilisation. Une bonne manière de limiter la consommation d’énergie.