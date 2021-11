Prix, écran, configuration : 4 conseils pour bien choisir son laptop gamer pour la fin de l’année

Sommaire Configuration écran design prix Commentaires

Avec l’arrivée du Black Friday et de Noël, vous avez sûrement envie de (vous) faire plaisir en achetant un laptop gamer. Mais avez-vous envie de passer des heures à benchmarker une par une toutes les machines qui passent devant vos yeux ? Voici quelques conseils à avoir en tête pour faire le bon choix.

Comme pour n’importe quel PC, se renseigner sur les laptops gamer est toujours fastidieux. Quel est le bon prix ? Quels sont les meilleurs processeurs et cartes graphiques du moment ? Que faut-il regarder en priorité dans les fiches techniques pour ne pas se tromper ? Plutôt que de lire 50 benchmarks et tests de processeurs, PC et cartes graphiques, voici quelques conseils de base pour y voir un peu plus clair avant de se lancer.

Pour bien illustrer ces conseils, nous allons nous appuyer sur les PC portables gamers d’Acer, avec ses gammes Nitro 5 et Predator. Deux gammes de PC qui ont l’avantage de couvrir tout le spectre des gammes de laptops gamer, du plus abordable au plus haut de gamme.

Intel, AMD, Nvidia : c’est quoi la meilleure configuration ?

S’intéresser aux laptops gamer, c’est forcément s’intéresser à leurs performances. Elles reposent essentiellement sur deux types de composant, issus de trois constructeurs différents.

Pour les cartes graphiques

Quand il s’agit des PC portables gamer, c’est forcément vers Nvidia et ses cartes graphiques NVIDIA GEFORCE RTX 30 Series qu’il faut se tourner. Le concepteur de GPU américain est aujourd’hui tellement en avance sur ses concurrents qu’il est tout simplement incontournable.

En 2021, on visera en priorité sa dernière technologie, les RTX 3000 mobiles. Elles sont au nombre de trois : RTX 3060, RTX 3070 et RTX 3080. Respectivement pour l’entrée, le milieu et le haut de gamme. Malgré son étiquette « entrée de gamme », la RTX 3060 est un petit monstre de puissance, capable de faire tourner 95 % des jeux actuels en graphismes élevés sans broncher, et en Full HD s’il vous plaît. Pour flirter avec les résolutions supérieures ou jouer avec le Ray-Tracing activé, les 3070 et 3080 sont toutefois plus conseillées.

Les cartes graphiques RTX de série 30 sont non seulement un bon cran au dessus de la concurrence d’un point de vue hardware, mais aussi d’un point de vue logiciel. Grâce au DLSS, une technique d’upscaling utilisant l’IA pour améliorer la qualité graphique des jeux, les jeux qui supportent cette technologie tournent non seulement de façon plus fluide, mais sont aussi plus détaillés. C’est très visible en vidéo.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Le plus grand avantage du DLSS sur un laptop gamer, c’est qu’en réduisant la charge de travail de la carte graphique, il permet à l’ordinateur de tenir plus longtemps en autonomie, mais aussi à la carte graphique d’être plus efficace compte tenu des restrictions d’alimentation en électricité du PC.

Pour les processeurs

Pour les processeurs, c’est un peu plus compliqué, car deux marques se partagent le marché : Intel et AMD. Si Intel, avec ses puces Intel Core, est un gage d’assurance en termes de performances depuis des années, il s’est fait rattraper cette année par AMD et ses puces Ryzen.

Quelle marque privilégier ? On aurait tendance à vous conseiller AMD cette année avec ses deux puces stars : les AMD Ryzen 7 5800H (milieu de gamme) et AMD Ryzen 9 5900HS (haut de gamme).

Ces deux processeurs font de petits miracles quand ils sont associés à une GeForce de série 30 et dépassent régulièrement les processeurs mobiles de dixième génération d’Intel dans les benchmarks. Ils font toutefois jeu égal avec les processeurs de 11e génération d’Intel. Dans le cas où vous avez le choix, le prix le plus bas départagera alors les deux marques.

Écran : la taille, ça compte ?

Les laptops gamer ne proposent (globalement) que deux tailles d’écrans : 15 et 17 pouces. Jamais en dessous, rarement au-dessus. Est-ce vraiment suffisant pour jouer ? Tout dépend de votre capacité à vous contenter d’un petit écran pour jouer ou de la place que vous accordez à votre espace de jeu. Attention aussi à surveiller le taux de rafraichissement et la latence de votre dalle. Un écran affichant plus de 144 Hz et moins de 4 ms sera la plupart du temps idéal.

Dans tous les cas, les constructeurs de PC portables gamer ont fait de gros efforts sur leurs écrans ces dernières années. Avec ses gammes Nitro 5 et Predator Helios 300, Acer propose ainsi des écrans avec des définitions de Full HD à QHD et de 144 à 360 Hz.

On vous conseillera toutefois de brancher un moniteur externe sur votre PC portable. Après tout, quitte à avoir un PC portable puissant, pourquoi ne pas profiter de beaux graphismes sur un écran bien plus grand ? C’est aussi là que se trouve tout l’intérêt des PC portables gamer. Plus compacts (et donc plus mobiles) et aussi puissants que les consoles de nouvelles générations, ils peuvent en effet être branchés à un téléviseur pour profiter au maximum de la puissance de la carte graphique. C’est le cas par exemple des nouveaux laptops gamer Acer Nitro 5 et Predator Helios 300. Ces deux gammes bénéficient systématiquement d’une prise HDMI 2.1 qui leur permettent d’afficher de la 4K jusqu’à 120 Hz sur les téléviseurs haut de gamme.

Connectique, clavier, touchpad, ventilateurs : attention aux détails

Dans le petit monde du laptop gamer, on aura toujours tendance à choisir les meilleurs composants (et donc à favoriser les performances) avant de s’intéresser au design de son PC. Compte tenu de la flambée des prix des composants ces derniers mois, c’est un choix tout à fait rationnel.

Mais attention à ne pas totalement négliger tout ce qui entoure ces composants et qui, finalement, seront les pièces avec lesquelles vous allez le plus interagir : le clavier, le trackpad et la connectique.

Sur ces points-là, il n’y a pas de solution miracle : il faut aller se renseigner. Une fois que vous avez trouvé une référence qui correspond à votre budget et à vos critères de performances, essayez de trouver des tests ou des avis d’utilisateurs pour savoir ce qu’ils pensent de leur appareil. Ces lectures permettent bien souvent de savoir dans quelle mesure votre futur appareil sera confortable, bruyant ou salissant.

Ici, il s’agit surtout de savoir si le trackpad est assez grand, les touches du clavier agréables à la frappe, s’il est facile de démonter le capot pour ajouter de la RAM ou un SSD supplémentaire ou encore où se trouvent les bouches d’aération du PC et si elles offrent un refroidissement suffisant.

Quel prix pour un PC portable gamer ?

Il y a une réponse courte et une réponse longue à la question du prix d’un bon laptop gamer.

La réponse courte est : jamais moins de 1000 euros. Il est toujours possible de trouver des PC sous cette barre de prix symbolique, mais ils feront des concessions importantes sur les performances. Ce sont généralement des PC équipés de composants vieillissants, qui ont une ou deux générations de retard. Quant à la réponse longue : tout dépend de votre niveau d’exigence.

À partir de 1000 euros, on trouve de bons laptops gamer, équipés des dernières générations de cartes graphiques et de processeur.

C’est le cas par exemple du Acer Nitro 5 AN517-52-54PM, qui embarque une GeForce RTX 3060, un processeur Intel Core i5 de dixième génération et un écran 17 pouces Full HD 120 Hz. Une configuration suffisante pour faire tourner la grande majorité des jeux de cette année (et de l’année prochaine) en détail élevée à 60 images par seconde environ.

À partir de 1500 euros, les configurations permettent de pousser les taquets des options graphiques au maximum tout en affichant plus de 60 images par seconde. L’objectif dans cette gamme de prix, c’est de trouver un laptop équipé d’une GeForce RTX 3070 associée à un processeur AMD Ryzen.

À ce tarif, le laptop gamer Acer Nitro 5 AN517-41-R9WP est un excellent choix. Il embarque une GeForce RTX 3070 adossée à un processeur AMD Ryzen 7 5800H et 16 Go de RAM. Il dispose également d’un écran Full HD de 17,3 pouces 144 Hz. Une configuration très solide compte tenu du prix, qui sera capable de faire tourner la grande majorité des jeux AAA pendant les trois prochaines années.

Le dernier palier de prix se situe aux alentours de 2000, 2200 euros. Ici, on attend les meilleurs composants du moment, avec les dernières générations de processeurs Intel ou AMD et systématiquement une GeForce RTX 3080. Les finitions de ces laptops sont également plus soignées et les ordinateurs un peu moins bruyants.

Le Predator Helios PH315-53-71EA est un bon représentant de ce que l’on peut attendre d’un laptop de cette gamme de prix. Il embarque une GeForce RTX 3080, un Intel Core i7 10870H, 16 Go de RAM et un espace de stockage très généreux de 1 To. Il bénéficie également d’un châssis doté de matériaux de qualité (plastique et aluminium), d’une connectique généreuse et d’un très bon trackpad.