Grand écran et poids plume : le LG gram 16 est l’ultrabook de référence des travailleurs nomades

Plutôt discret sur le marché des ordinateurs portables, LG vient de lancer une gamme surprenante d'ultrabooks : les LG gram 16. Leur particularité ? Embarquer un écran de 16 pouces dans un châssis très fin, qui ne pèse que 1,19 kilo.

L’univers des PC ultrabooks se contente bien souvent d’écrans de petite taille, dépassant très rarement les 15 pouces. Un choix plutôt logique des constructeurs qui peinent à rendre des ordinateurs plus grands suffisamment fins et légers. Avec son gram de 16 pouces, LG est pourtant parvenu à (presque) défier les lois de la physique, puisque cet ultrabook ne pèse que 1,19 kilo sur la balance. Et comme nous allons le voir, ce n’est pas son seul atout.

Équipés d’un processeur Intel Core i5 ou i7 de 11e génération, les LG gram 16 sont disponibles à partir de 1499 euros chez Boulanger.

Plus besoin de choisir entre un grand écran ou un ultrabook

La grande force du LG gram 16 réside dans son design. Cet ultrabook qui dispose d’un grand écran de 16 pouces ne pèse que 1,19 kilo. Un poids plume que certains ultrabooks de 13 pouces n’arrivent même pas à atteindre. Pour gagner quelques grammes, LG a par exemple choisi d’utiliser un alliage de magnésium, qui confère une bonne résistance aux chocs malgré sa légèreté. Sa résistance est d’ailleurs certifiée par la norme militaire MIL-STD-810G, qui évalue sept critères tels que la résistance aux chocs, aux vibrations, à la poussière, etc.

Le LG gram 16 profite d’un écran de 16 pouces avec une définition QHD+ (2560 par 1600 pixels) au ratio 16:10. Avec une telle définition, et un tel format, l’écran du LG gram 16 offre une grande variété d’usages. Tout d’abord, il a un format adapté pour les tâches de bureautique. Et la densité de pixels est également un bon point pour les créatifs qui ont besoin d’une image précise. Enfin, une dalle si grande permet de regarder très confortablement des films et séries.

Malgré son épaisseur de 16,8 mm, le LG gram 16 dispose d’une connectique généreuse permettant de se passer du traditionnel hub USB que l’on achète systématiquement avec un ultrabook. On trouve ainsi deux ports USB 3.2, deux ports USB-C Thunderbolt 4, un lecteur de cartes microSD, un port HDMI et une sortie jack. De quoi utiliser le LG gram 16 comme une vraie machine de travail directement à la sortie de sa boîte.

Des processeurs Intel de dernière génération

Machine dernier cri oblige, ce sont les processeurs les plus récents d’Intel qui équipent le LG gram 16. Ainsi, au choix, vous pouvez vous tourner vers un Intel Core i5 ou i7 de 11e génération. Des puces suffisamment puissantes pour faire tourner des applications de bureautiques gourmandes. D’ailleurs, le LG gram 16 est un ultrabook très discret puisque son système de ventilation ne fait que très peu de bruit. Le LG gram 16 est aussi l’ultrabook « le plus autonome » que la rédaction de Frandroid a eu l’occasion de tester. Il est capable d’encaisser une bonne journée de travail loin d’une prise.

Le LG gram 16 fait aussi partie des premiers PC à être livré avec Windows 11, le dernier système d’exploitation de Microsoft. Parmi les grandes nouveautés, on retrouve une interface modernisée et une boutique d’applications plus complète et mieux intégrée. Cette dernière permet même d’installer des applications Android sur son ordinateur. De quoi regarder quelques TikTok entre l’écriture de deux mails sans quitter son écran des yeux.

Selon les configurations, les LG gram sont disponibles avec des SSD offrant entre 512 Go et 1 To de stockage, ainsi qu’une mémoire vive allant de 16 à 32 Go. En bref, ce sont des machines conçues pour résister à l’épreuve du temps, capables d’accompagner les travailleurs nomades pendant plusieurs années.

Une gamme d’ultrabooks XXL à partir de 1499 euros

Les LG gram 16 ne manquent pas d’arguments pour s’imposer sur le marché des ultrabooks. Ces ordinateurs portables XXL profitent d’un grand écran, de composants dernier cri, d’une superbe autonomie dans un châssis particulièrement léger. Vendu à partir de 1 499 euros chez Boulanger, le LG gram 16 est disponible dans plusieurs configurations :