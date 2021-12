MagicBook View 14 : un Honor 50 est offert avec cet excellent ultrabook sous Windows 11

Avec le Honor MagicBook View 14, le constructeur livre en cette fin d’année un PC portable haut de gamme qui ne manque pas d'atouts. Pour finir de vous séduire, la marque offre même un Honor 50 pour tout achat de cet ultrabook jusqu'au 31 décembre.

Le Honor MagicBook View 14 comprend tout ce que l’on attend d’un très bon ultrabook de cette fin d’année 2021. En plus de son écran tactile 2,5K et de son processeur Intel de 11e génération, le Honor MagicBook View 14 peut compter sur la certification Evo, qui garantit les performances du PC portable dans le temps. Mieux, le dernier-né d’Honor embarque nativement Windows 11, ce qui vous évite une mise à jour intempestive lors du premier usage.

À l’occasion des fêtes hivernales, Honor offre un beau cadeau en marge de son Honor MagicBook View 14. En effet, il est possible d’obtenir gratuitement le smartphone Honor 50 (8+256 Go) en plus du nouvel ultrabook de la marque. Un téléphone vendu en temps normal aux alentours de 600 euros. Le Honor MagicBook View 14, lui, est proposé à 1 499 euros sur la boutique officielle du constructeur.

D’excellentes performances

Le Honor MagicBook View 14 profite d’une fiche technique qui accumule les caractéristiques premium. Il faut dire qu’il s’agit du premier ordinateur de la marque à bénéficier de la certification Intel Evo. Celle-ci impose aux machines un certain niveau de qualité. C’est pourquoi on trouve un processeur Intel Core i7-11390H de 11e génération, 16 Go de RAM en DDR4 et un disque SSD PCIe NVMe de 512 Go.

Autant dire que le Honor MagicBook View 14 peut faire face aux usages gourmands, comme le multitâche ou les logiciels de retouches photo et de montage vidéo. Bien entendu, les tâches plus basiques telles que le traitement de texte ou la simple navigation Web ne posent aucun problème. D’autant que la certification Intel Evo oblige les ordinateurs à démarrer en seulement quelques secondes.

L’une des forces de ce PC portable est qu’il tourne nativement sous Windows 11. De même, il peut compter sur plusieurs solutions logicielles bien pensées à l’instar du Magic-Link 2.0. Grâce à cette option, vous pouvez connecter votre smartphone Honor à votre Honor MagicBook View 14 et ainsi profiter de la collaboration multi-écran. Il est possible de transférer rapidement des documents entre vos appareils et de contrôler les fichiers présents sur votre smartphone directement depuis l’ordinateur avec le clavier et la souris.

Un écran 2,5K dans un design impeccable

Les habitués des machines Honor ne seront pas dépaysés par le design du Honor MagicBook View 14. Son esthétique conserve les points forts des précédentes générations, à savoir des lignes sobres et un design luxueux avec son châssis en aluminium. Qui plus est, il est particulièrement fin avec ses 14,5 mm d’épaisseur. Ce PC portable est également très facile à transporter puisqu’il ne pèse que 1,48 kg. Vous pourrez le glisser aisément dans un sac à dos.

La véritable différence avec les anciens PC Honor se situe au niveau de l’écran. Le Honor MagicBook View 14 intègre une dalle tactile LTPS de 14,2 pouces à la définition 2,5K (2 520 x 1 680 pixels). Ce magnifique écran, bien calibré, occupe 90 % de la surface supérieure grâce aux fines bordures de l’ordinateur. Il profite aussi d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz, rendant la navigation et l’affichage fluides quel que soit l’usage. La dalle est certifiée TÜV Rheinland, ce qui est l’assurance d’une réduction des émissions de lumière bleue avec en plus l’anti-scintillement, pour offrir un véritable confort lors du visionnage.

Deux caméras de 5 mégapixels se glissent dans la bordure supérieure. Elles permettent de filmer en grand-angle ou de déverrouiller l’ordinateur grâce à la reconnaissance faciale.

Un Honor 50 offert pour tout achat avant la fin de l’année

Pour Noël, Honor fait les choses en grand. En effet, jusqu’au 31 décembre prochain, le constructeur offre un Honor 50 pour l’achat d’un Honor MagicBook View 14. Ce smartphone milieu de gamme est le premier de la marque à profiter du retour des services mobiles Google. Cela lui permet de s’imposer comme un incontournable dans cette gamme de prix.

Il s’agit donc d’une belle économie de 600 euros qui accompagne un excellent laptop vendu 1 499 euros sur la boutique officielle de Honor.