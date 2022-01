Acer Predator Helios 300 : tout ce que l’on peut attendre d’un laptop gamer haut de gamme de 2022

Avec les PC de la gamme Predator Helios 300, Acer nous propose des machines parfaitement calibrées pour le gaming. Carte graphique RTX série 30, design léché, performance et polyvalence sont les maîtres mots de ces machines au tarif particulièrement attractif.

Avec la gamme Predator, Acer propose de nombreuses machines taillées pour le jeu. C’est par exemple le cas de la série Helios 300. Ces machines, qui lorgnent clairement vers le haut de gamme, regroupent tout ce que l’on peut attendre d’un portable sans compromis tant en termes de matériel, que de performances. Et ce sans faire exploser la facture.

En effet, vous pouvez actuellement retrouver le Predator Helios 300 à 1999 euros chez Boulanger, au lieu de 2399 euros habituellement. Soit une ristourne de près de 16 % sur cette machine gaming haut de gamme. Petite présentation de ce laptop gamer qui pourrait s’imposer comme l’une des machines phares de 2022.

Le Predator Helios 300 PH315-53-71 EA en bref :

processeur Core i7 10870H ;

GPU GeForce RTX 3080 – 8GO ;

16 Go de RAM et SSD 1 To pour le stockage ;

dalle IPS FHD 15 pouces, 144 Hz et 3 ms ;

compatible Wi-Fi 6 ;

connectique complète (HMDI 2.0, Mini DisplayPort, Port USB 3.2, Port USB 3.2 Gen2, Port USB 3.2 Gen 2 Type C).

Quels sont les atouts du Predator Helios 300 ?

Une RTX 3080 pour jouer dans les meilleures conditions

Avec son Predator Helios 300, Acer nous propose un PC portable entièrement tourné vers le jeu grâce à une configuration matérielle extrêmement solide. Au cœur de cette dernière se trouve rien de moins que LA carte graphique du moment : une GeForce RTX 3080 avec 8 Go de RAM dédiée. Pour compléter cette fiche technique, le Predator Helios 300 peut compter sur un processeur Intel Core i7 10870H de 10e génération, 16 Go de RAM et un SSD de 1 To pour le stockage.

Avec une configuration pareille, ce PC portable possède toutes les armes pour proposer une très bonne expérience gaming. Sa carte graphique en particulier, lui permet de gérer sans anicroches les technologies de pointe utilisées dans les jeux les plus récents. Vous pourrez ainsi activer le Ray Tracing dans les jeux compatibles et découvrir un rendu de la lumière plus performant et réaliste.

Le Predator Helios 300 profite aussi pleinement des avantages offerts par les différentes technologies Nvidia. Le DLSS (ou super échantillonnage par deep learning) lui permet ainsi d’optimiser performance et qualité d’image en permanence. Concrètement, cela se traduit par une plus grande fluidité de l’image, et un gain visible de FPS, y compris sur les jeux les plus gourmands. Ce PC portable bénéficie aussi de la solution Nvidia Broadcast qui lui permet d’améliorer grandement la qualité des appels visios, ou des streams.

Bien entendu, ce PC portable n’aura aucun problème à faire tourner tous les jeux du moment dans la meilleure qualité graphique possible.

Une machine de jeu polyvalente

Afin de compléter son Predator Helios 300, Acer a opté pour un écran adapté au jeu. Cette dalle IPS Full HD de 15,6 pouces offre en effet un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 3 ms. De quoi proposer une image fluide, sans tearing, et minimiser la latence en jeu. Et si d’aventure, cela ne vous convenait pas, sachez que ce PC portable dispose d’un port HDMI 2.0 et d’un port Mini DisplayPort pour que vous puissiez y connecter un moniteur externe (compatible 4K par exemple).

Le Predator Helios 300 bénéficie d’ailleurs d’une connectique étoffée qui vous permettra de profiter de tous vos périphériques, que ce soit pour jouer ou non. Vous pourrez ainsi retrouver sur cette machine deux ports USB 3.2, un port USB 3.3 Gen 2, un port USB 3.2 Gen 2 (Type C), une prise micro/casque et un port Ethernet. Ajoutez à cela la compatibilité avec le BlueTooth 5.0 et le Wi-Fi 6, et vous obtenez une machine polyvalente qui pourra vous accompagner en dehors de vos sessions de jeu.

Des performances optimisées grâce à un refroidissement efficace

Afin de proposer une expérience la plus fluide possible en jeu, Acer a particulièrement travaillé l’architecture de son Predator Helios 300. D’une part, en utilisant la technologie Nvidia Max-Q qui permet de mieux gérer les interactions entre le GPU, le CPU et même l’alimentation afin d’optimiser les performances une fois en jeu. En résultent une plus grande fluidité, des performances accrues et une meilleure gestion de la batterie.

Acer a aussi très largement opéré sur le système de refroidissement de sa machine. En matière d’informatique, la chaleur est l’ennemie de la performance, car des composants qui montent en température ne peuvent développer leur plein potentiel. Grâce à ses ventilateurs AeroBlade de 5e génération et le système de régulation du débit d’air Vortex, le Predator Helios 300 bénéficie d’un refroidissement efficace et parfaitement optimisé pour éviter les surchauffes inutiles, et réduire les nuisances sonores.

Un design sobre taillé pour le jeu

Il y a quelques années encore, les PC de jeu arboraient des châssis particulièrement agressifs, extrêmement anguleux, et souvent peu esthétiques. Le Predator Helios 300 pour sa part adopte une approche un peu plus subtile du design gamer. Châssis métallique noir mat, bordures d’écran assez fines, éclairage LED cantonné au clavier : la sobriété est de mise. Et avec à peine 1,2 kg sur la balance pour 32,5 mm d’épaisseur, le Predator Helios 300 fait même preuve d’une certaine légèreté.

Pour compléter la panoplie de ce portable, Acer l’a doté d’un clavier à la hauteur de ses ambitions gaming. Outre son éclairage RVB quatre zones entièrement paramétrable que les fans de personnalisation apprécieront, ce sont ses performances qui lui permettent de se démarquer. Doté de touches ZQSD incurvées pour plus de confort, il dispose aussi d’une touche Turbo qui permet de surcadencer le processeur afin de booster les performances en jeu ou lors de l’utilisation d’applications particulièrement exigeantes.

Pourquoi choisir le Predator Helios 300 ?

À l’heure où le marché des composants informatique continue de souffrir à cause des diverses pénuries (il faut en moyenne débourser 1400 euros pour obtenir une RTX 3080), opter pour un portable gamer est loin d’être une mauvaise idée. Le Predator Helios 300 PH315-53-71 EA en particulier, possède de sérieux arguments qui en font un excellent compromis entre puissance, polyvalence et accessibilité.

Vendu habituellement pour 2399 euros, le Predator Helios 300 PH315-53-71 EA bénéficie actuellement d’une réduction de 16 % chez Boulanger, qui le fait tomber à 1999 euros. Pour ne rien gâcher, sachez que vous bénéficierez de 30 jours d’essai gratuit pour le Xbox Game Pass sur PC.