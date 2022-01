Soldes d’hiver Dell : économisez jusqu’à 800 euros sur une sélection d’ordinateurs XPS et Inspiron

Dans le cadre de ses soldes d’hiver, Dell propose une large sélection de PC et accessoires en promotion. L’occasion d’obtenir jusqu’à 800 euros de réduction sur les gammes Dell XPS et Inspiron.

Comme chaque année, les soldes hivernales constituent un moment privilégié pour s’équiper en matériel informatique sans se ruiner. C’est par exemple le cas de Dell qui propose en ce moment de nombreuses offres sur son catalogue de PC et d’accessoires. Afin de vous aider à vous y retrouver parmi toutes ces offres, nous vous avons concocté une petite sélection des meilleures affaires à réaliser en ce moment. Entre Dell XPS et Inspiron, vous trouverez certainement la machine qu’il vous faut, que ce soit pour travailler ou vous amuser.

Les soldes d’hiver Dell en bref :

Dans le cas où vous auriez besoin d’une information supplémentaire sur l’un des produits présentés ici, ou une question sur les ordinateurs Dell, n’oubliez pas que vous pouvez toujours contacter le service client Dell au 0801 800 001. Ce dernier vous attend du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Le Dell Inspiron 15 3000 à 499 euros (au lieu de 679 euros)

Avec son Inspiron 15 3000, Dell nous propose une machine qui allie simplicité et efficacité, idéale pour tous ceux qui ont besoin d’un ordinateur pour travailler au quotidien. Équipé d’un Core i5-1035G1, d’une carte graphique Intel UHD et de 8 Go de RAM, il est taillé pour la bureautique et les tâches du quotidien, entre navigation et visionnage de vidéo par exemple.

Il se démarque en revanche grâce à un écran Full HD de 15,6 pouces à bordures fines et doté d’une technologie anti-reflet qui rendra son utilisation agréable, quelles que soient les conditions. On appréciera aussi la présence d’une caméra HD 720p et d’un micro pour gérer tout ce qui est appels visios.

Ses dimensions relativement compactes (35 cm par 23 cm et 1,9 cm d’épaisseur pour 1,85 kg sur la balance) lui permettent de l’emmener facilement avec soi, que ce soit dans la vie de tous les jours ou bien à l’occasion d’un voyage.

Avec une réduction de 180 euros, le Dell Inspiron 15 3000 dégringole à 499 euros à l’occasion des soldes hivernales de Dell.

Le Dell Inspiron 14 2-en-1 à 749 euros (au lieu de 879 euros)

Comme son nom le suggère, le Dell Inspiron 14 2-en-1 a plus d’un tour dans son sac. Il s’agit en effet d’une machine qui se situe à mi-chemin entre le PC et la tablette tactile. Une prouesse permise par la dalle tactile 14 pouces FHD équipée de la technologie Truelife, et des charnières d’écran capables de pivoter à 180 degrés.

Côté performances, ce portable s’en tire avec les honneurs grâce à un Core i5-1155G7 de 11e génération, une carte graphique Intel Iris Xe, 8 Go de RAM et un stockage de 512 Go. Une configuration amplement suffisante pour vous accompagner dans toutes vos activités, que ce soit pour le travail ou les loisirs.

On appréciera enfin les petits plus de cette machine, que ce soit la technologie ExpressCharge qui lui confère une charge rapide ou bien l’obturateur mécanique de la webcam et le lecteur d’empreintes digitales qui permettent de protéger votre confidentialité.

Pour ses soldes d’hiver, Dell vous propose de découvrir le Dell Inspiron 14 2-en-1 pour 749 euros au lieu de 879 euros habituellement.

Le nouveau Dell XPS 13 à 849 euros (au lieu de 1099 euros)

Est-il encore nécessaire de présenter le Dell XPS 13. Remise au goût du jour avec brio il y a quelques années, la gamme XPS est désormais considérée comme l’une des meilleures disponibles sur le marché. Et à raison, comme le laisse entendre notre test réalisé sur la version de 2020 du XPS 13.

Cette machine se démarque de la concurrence grâce à ses très bonnes prestations. Son écran InfinityEdge de 13 pouces pour commencer, propose une image d’excellente facture grâce à un calibrage précis (100% du gamut sRGB) et une luminosité qui le rend très agréable à utiliser, y compris sur de longues sessions. Il peut ensuite compter sur une configuration qui allie efficacité et polyvalence : Core i5-1135G7 de 11e génération, GPU Intel Iris Xe, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Pour ne rien gâcher, cette machine s’avère agréable à l’œil grâce son design épuré et son châssis en aluminium et fibre de carbone. Le XPS 13 est aussi très résistant aux chocs et aux rayures grâce au revêtement Corning Gorilla Glass 4 qui recouvre son écran. Aisément transportable grâce à sa finesse et son petit gabarit, il dispose aussi d’une large autonomie qui lui permettra de vous accompagner des heures durant dans toutes vos activités, que vous décidiez de travailler ou de jouer.

Généralement proposé aux alentours de 1099 euros, l’excellent Dell XPS 13 bénéficie actuellement d’une réduction de 250 euros qui le fait tomber à 849 euros.

La version 17 pouces de son côté, embarque un Core i7-11800H, 16 Go de RAM et surtout une GeForce RTX 3050 qui en font une machine idéale pour jouer ou utiliser des applications de création (vidéo, image, 3D, etc…). Il bénéficie actuellement d’une ristourne de 800 euros qui fait tomber son prix à 1699 euros au lieu de 2499 euros en temps normal.