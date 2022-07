MateBook 16s et D16 : les nouveaux PC portables XXL de Huawei sont taillés pour la rentrée

Deux semaines après l’ouverture des précommandes, les Huawei MateBook 16s et D16 arrivent enfin sur le marché. Des PC portables qui ne manquent pas d’atouts et qui profitent même d’une offre de lancement.

Grands écrans (tactile pour l’un des deux), processeurs Intel Core de 12e gen, certification Intel Evo, caméra intelligente : pas de doute, Huawei n’a pas lésiné pour sa nouvelle génération de MateBook. D’autant que le constructeur a même mis en place de nombreux bonus pour le lancement de ses ordinateurs.

Du 13 juillet au 15 août, il est possible d’économiser 100 euros sur la facture des Huawei MateBook 16s et le Huawei MateBook D16. Le premier affiche donc un tarif final de 1 599 euros, tandis que le second est vendu 899 euros. Ce n’est pas tout, puisque Huawei offre également une extension d’un an de la garantie Huawei Care pour ses deux PC portables, ainsi qu’une souris sans-fil Huawei BT Mouse 2 pour le Huawei MateBook D16.

Le Huawei MateBook 16s : beau et puissant

Au centre de tout bon ordinateur se situe l’écran. Celui du Huawei MateBook 16s est tout simplement excellent. La dalle IPS mesure 16 pouces de diagonale, ce qui assure une grande surface d’affichage, afin de ne manquer aucun détail de l’image. Elle a aussi l’avantage d’occuper 90 % de la façade avant, ce qui réduit l’encombrement et permet de gagner en mobilité. Ajoutez à cela une finesse de 17,8 mm et un poids inférieur à 2 kg et vous obtenez un ordinateur qui se glisse aisément dans un sac à dos.

Surtout, l’écran du Huawei MateBook 16s couvre 100 % de l’espace colorimétrique sRGB, ce qui lui permet de dégainer une palette de 1,07 milliard de couleurs. Un nuancier riche qui plaira aux monteurs vidéos, dessinateurs et photographes en quête de précision. Enfin, pour améliorer son ergonomie, le Huawei MateBook 16s profite d’une dalle tactile. La navigation dans les menus peut donc se faire du bout des doigts sans avoir à s’encombrer d’une souris.

L’autre force du Huawei MateBook 16s réside dans sa fiche technique. Celle-ci lui permet non seulement d’encaisser des tâches gourmandes, comme le traitement d’images, mais aussi de profiter de la certification Intel Evo. Cette norme met l’accent sur les performances et la réactivité en imposant un cahier des charges aux ordinateurs. Le Huawei MateBook 16s démarre donc en quelques secondes et profite d’un port Thunderbolt 4, d’une autonomie minimale de 9 heures, de Windows 11 en sortie de boîte et d’un processeur Intel de 12e génération.

Autant dire que le Huawei MateBook 16s ne sera pas obsolète au bout d’un ou deux ans. Son disque SSD de 1 To, sa RAM de 16 Go, sa puce Intel Iris Xe et son processeur Intel Core i5-12500H (qui peut devenir un i7 voire un i9 selon les versions) promettent une belle durée de vie. Au niveau de la connectique, en plus du port Thunderbolt 4, on déniche un port USB Type-C, deux prises USB-A, un port HDMI et une prise jack.

Enfin, le Huawei MateBook 16s, à l’instar du Huawei MateBook D16, se place comme un véritable allié des visioconférences. Sa caméra peut vous suivre lors de vos mouvements afin de constamment vous garder dans le cadre. Il est aussi possible d’appliquer un fond autour de vous pour cacher l’arrière-plan et ainsi préserver votre intimité lors du télétravail. Enfin, le micro s’appuie aussi sur l’intelligence artificielle pour la réduction de bruit active, histoire d’éviter les bruits parasites pendant que vous vous exprimez à l’oral.

Jusqu’au 15 août, le Huawei MateBook 16s est proposé à 1 599 euros sur la boutique officielle du constructeur grâce à une remise de 100 euros.

Le Huawei MateBook D16 : le rapport qualité-prix avant tout

Moins onéreux que le Huawei MateBook 16s, le Huawei MateBook D16 peut se targuer d’être plus adapté aux utilisateurs nomades grâce à son poids de 1,7 kg. On retrouve toutefois une diagonale d’écran de 16,1 pouces, pour un ratio d’occupation équivalent et une gestion de la colorimétrie similaire au MateBook 16s. Cet écran offre d’ailleurs une très bonne gestion de la lumière bleue en étant certifié TÜV Rheinland. Il est donc possible d’enchaîner les heures de travail sans se fatiguer les yeux.

Le Huawei MateBook D16 est l’un des rares laptops du marché à intégrer un pavé numérique. Le constructeur a d’ailleurs rendu la frappe agréable grâce à des touches de 1,5 mm d’épaisseur, avec une finition soft landing qui offre un rebond plus doux.

Pour ce qui est de la fiche technique, le constructeur ne fait pas de concession puisqu’on retrouve un Intel Core i5 de 12e gen, un SSD de 512 Go, une puce graphique Intel Iris Xe et 8 Go de RAM. Une configuration qui, comme pour le Huawei MateBook 16s, est capable de faire tourner des logiciels bureautiques gourmands comme Adobe Photoshop. La connectique n’est pas en reste. Le Huawei MateBook D16 intègre deux ports USB Type-C, deux prises USB-A, une prise HDMI et une prise jack. Le PC portable de Huawei comprend également le système Huawei Metaline Antenna.

Celui-ci assure une meilleure captation du signal Wi-Fi. Jusqu’à 56 % d’amélioration par rapport à un ordinateur classique selon le constructeur. Pour son lancement, le Huawei MateBook D16 profite lui aussi d’un prix réduit en étant vendu 899 euros via la remise immédiate de 100 euros. La mouture Intel Core i7 et 16 Go de RAM tombe, elle, à 1 199 euros. Il profite du même cadeau que le Huawei MateBook 16s, à savoir 12 mois de Huawei Care gratuits, avec un bonus cependant puisqu’une souris Bluetooth BT Mouse 2 offerte.