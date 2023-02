Nvidia RTX 40, Intel Core 13ème gen : les laptops 2023 de MSI donnent tout pour les joueurs

C'est au tour des PC portables de profiter des récentes cartes graphiques Nvidia RTX 40. MSI a dévoilé sa toute nouvelle gamme de laptops gaming, et ils ont de la puissance à revendre.

Après avoir fait leurs preuves dans les PC de bureau, les cartes graphiques Nvidia RTX 40 pour PC portable pointent enfin le bout de leur nez. Et c’est dans la nouvelle génération d’ordinateurs MSI qu’elles posent leurs valises.

Et non content d’être parmi les premiers constructeurs à proposer ce type de GPU dans des laptops gamers, MSI s’assure d’offrir une expérience de jeu optimale en misant également sur les processeurs Intel Core de 13e génération. C’est le cas des gammes Pulse et Stealth, dotées de composants dernier cri, capables de vous accompagner dans vos sessions de jeu pour les années à venir.

Que promettent ces laptop gamers avec une RTX 40 ?

Les nouveaux ordinateurs portables de MSI ne sont pas qu’une simple évolution des modèles précédents, ils promettent un véritable bond générationnel. Une prouesse permise en premier lieu par l’intégration des très récents GPU Nvidia RTX 40.

Fonctionnant avec l’architecture Ada Lovelace, les RTX 4080 et 4090 peuvent aisément faire tourner des jeux en 4K au-delà de 60 FPS, tandis que les cartes RTX 4050 à 4070 sont capables de supporter une définition QHD à plus de 90 FPS. Vous n’aurez aucun problème à faire tourner les jeux récents et même les futurs titres avec un laptop MSI. Le tout sans surconsommer puisque la puissance des RTX 40 sur laptop ne dépasse pas les 175 watts.

Mieux, les PC portables forts d’une RTX 40 se démarquent de la concurrence par leur support du DLSS 3. Ils profitent de la dernière version de cette technologie qui augmente artificiellement le nombre de FPS grâce au deep learning. Il est ainsi possible de jouir d’une expérience de jeu fluide, avec des paramètres graphiques élevés.

Et ce, même lorsque le ray tracing est activé. Cette fonction, exclusive aux cartes RTX 40 et donc présente sur les PC MSI, est chargée de traiter la lumière, les ombres et les reflets de manière dynamique en jeu, pour un rendu au plus proche de la réalité.

Côté puissance, les RTX 40 se dotent d’un minimum de 8 Go de VRAM en GDDR6. Vous pouvez donc miser sur l’affichage sur plusieurs écrans ou vous amuser avec des jeux particulièrement gourmands en ressources graphiques sans perte de fluidité. Mieux, elles sont compatibles avec les modes Whisper (pour diminuer le bruit de la ventilation) et Battery Boost (pour l’optimisation de la batterie).

Enfin, les créatifs travaillant l’image et la vidéo verront dans les PC MSI un allié de choix. Le constructeur s’est appliqué à obtenir une compatibilité avec NVIDIA Studio pour ses nouveaux laptops. Vous bénéficiez d’une série de pilotes optimisant les performances dans plus de 110 applications créatives, ainsi que plusieurs logiciels pour vous aider dans vos tâches, tels que Canvas ou Boradcast.

La puissance de la 13e gen de processeur Intel

L’intégration de cartes graphiques aussi performantes ne peut pas se faire sans une fiche technique capable de suivre la cadence. C’est pourquoi MSI a renouvelé sa collaboration avec Intel afin de profiter des récentes puces Intel Core de 13e génération.

Ces processeurs de dernière génération profitent d’une puissance accrue par rapport aux Intel Core de 12e génération, avec un gain de performance pouvant grimper jusqu’à 49 % supplémentaires dans les tâches multicœurs (pour la puce Intel Core i9-13950HX). Concrètement, les laptops MSI ne devraient poser aucun problème à faire tourner un jeu gourmand et un logiciel de capture vidéo en simultané.

Une meilleure gestion des périphériques et connectiques est aussi de la partie sur les machines MSI puisque les puces Intel Core 13 supportent jusqu’à deux contrôleurs Thunderbolt 4, le Bluetooth LTE Audio, le Wi-Fi 6E et le PCI Express 5.0. Bien entendu, la présence d’une puce Intel Core de 13e gen redéfinit la certification Intel Evo. Celle-ci se fait garante d’une autonomie améliorée et surtout de l’arrivée de Intel Unison, un logiciel qui facilite la synchronisation entre son ordinateur portable et son smartphone.

Quelle machine MSI choisir ?

Le MSI Pulse 15 B13V

Toutes ces promesses se retrouvent dans le nouveau MSI Pulse 15 B13V. La version 2023 de cet ordinateur portable taillé pour le jeu vidéo garantit des performances optimales pendant plusieurs années aux joueurs nomades.

Son design futuriste abrite une fiche technique de haute volée, pensée avant tout pour répondre aux nombreuses exigences des joueurs. Il embarque pour commencer un GPU Nvidia GeForce RTX 4070, et tous les avantages qui vont avec, à savoir : le ray tracing, le DLSS3 et la capacité de faire tourner tous les jeux récents en QHD à plus de 90 FPS avec la configuration graphique élevée.

De même, on trouve une puce Intel Core i7-13700H de 13e génération, bien plus à même de faire tourner des programmes énergivores simultanément sans le moindre ralentissement. Sans oublier une meilleure gestion de la connectique, pour connecter plus facilement une station d’accueil multiport, un écran externe ou un appareil de capture vidéo.

L’écran n’est pas en reste puisqu’il s’agit d’une dalle IPS de 15,6 pouces à la définition QHD. Le taux de rafraîchissement est colossal, grimpant à un confortable 240 Hz. Des jeux de tir comme Call of Duty: Warzone promettent donc d’être réactifs en toutes circonstances.

En plus d’un SSD PCIe NVMe de 512 Go, le MSI Pulse 15 B13V peut compter sur 16 Go de RAM en DDR5 pour conserver une fluidité constante lors de longues sessions de jeu. Surtout qu’un système Cooler Boost 5 se charge de limiter la chauffe dans la durée.

N’oublions pas la connectique qui se compose d’un port USB Type-C (avec DisplayPort Alt mode), de 2 ports USB Type-A 3.2 Gen 1, d’une prise USB Type-A 2.0, d’un port Ethernet et d’une prise HDMI 2.1 (8K 60 Hz/4K 120 Hz).

Autant de caractéristiques qui permettent au MSI Pulse 15 B13V de répondre à la promesse faite par MSI aux joueurs en 2023 : accompagner les joueurs exigeants dans la durée et dans leurs déplacements.

Le MSI Stealth 16 Studio A13V

S’il est lui aussi taillé pour le jeu, le MSI Stealth Studio A13V se veut plus fin, plus léger et plus puissant que le MSI Pulse 15 B13V. Et pour cause : il offre une plus grande polyvalence.

Entre son grand écran IPS QHD de 16 pouces et sa certification NVIDIA Studio, le MSI Stealth Studio A13V répond avec succès aux besoins des créatifs et professionnels de l’image. Sa surface d’affichage permet d’avoir la vue sur le moindre détail tout en affichant de nombreux éléments à l’écran.

Surtout, les pilotes graphiques dédiés assurent une meilleure gestion des ressources allouées aux logiciels de montage et d’édition d’image. Des logiciels qui tournent sans encombre grâce à la puissante puce Intel Core i9-13900H de 13e génération. Son poids de 1,99 kg et son épaisseur de 19 mm le rendent facilement transportable pour un appareil de cette taille.

Évidemment, les joueurs ne sont pas en reste grâce aux 32 Go de RAM (extensible à 64 Go) et à la très bonne carte Nvidia RTX 4070. Là encore, les jeux récents et à venir tourneront sans aucun problème, avec une qualité graphique élevée.

Il ne lésine pas non plus sur la connectique avec ses ports Thunderbolt 4, USB Type-C 3.2, USB-A 3.2, Ethernet RJ45, HDMI 2.1 (8K à 60 Hz/4K à 120 Hz) et son lecteur de carte SD.

Enfin, le MSI Stealth Studio A13V affiche aussi sa polyvalence dans le choix de son écran. En effet, si une dalle de 16 pouces ne vous suffit pas pour profiter pleinement de vos jeux favoris, il est possible de craquer pour une mouture avec MSI Stealth 17 Studio A13V. Si, à l’inverse, vous préférez un ordinateur plus discret, le MSI Stealth Studio A13V se décline aussi avec un écran de 14 pouces. Une taille qui représente le compromis idéal entre affichage décent et grande mobilité.