Pourquoi le nouveau Razer Blade 16 est-il (encore) le laptop gamer le plus abouti du marché ?

Longtemps connu pour ses périphériques dédiés au jeu sur PC, Razer est en passe de devenir l’un des acteurs majeurs du marché des PC portables gamers. Comment ? Grâce au Blade 16, l’une des machines les plus abouties du marché.

Dévoilée en février dernier durant le CES, la cuvée 2023 des portables gamers signés Razer confirme le savoir-faire du constructeur en la matière. Il faut dire que le constructeur ne fait pas les choses à moitié avec la gamme Blade. Design épuré et fonctionnel, finitions impeccables, fiche technique spectaculaire : difficile de prendre ces machines en défaut.

Ce n’est pas le tout nouveau Blade 16 qui va venir contredire cette affirmation. Processeur Intel de 13e génération, GPU Nvidia GeForce RTX 40, conception premium : le dernier-né de chez Razer se positionne comme l’un des portables gamers les plus impressionnants actuellement disponibles sur le marché.

Entre élégance et praticité : un design qui coche toutes les cases

À première vue, difficile de croire que le Razer Blade 16 est un PC gamer (ce qui est un compliment). Le constructeur a décidé d’éviter l’écueil d’un design criard et tape-à-l’œil pour lui préférer la sobriété et l’élégance.

Réalisé à partir d’un seul et unique bloc d’aluminium, le châssis du Blade 16 reste étonnamment compact. Malgré son format 16 pouces, il ne pèse que 2,45 kg pour un peu plus de 2 cm d’épaisseur. L’ensemble est recouvert d’une finition mate anodisée (noire ou mercure) aussi sobre que résistante. Des choix plutôt malins qui assurent à ce PC un parfait équilibre entre robustesse et esthétique.

Ce châssis, pensé dans les moindres détails, est un véritable écrin pour le reste des composants du Blade 16. La partie basse du PC abrite ainsi :

un clavier d’excellente facture qui profite du système Chroma RGB pour lui apporter une touche de couleur ;

un trackpad gigantesque et compatible avec XL Microsoft Precision, pour pouvoir profiter d’un contrôle fin et de gestures intuitives pour faciliter la navigation ;

une batterie de ports qui comprend tout ce dont vous pourriez avoir besoin : trois ports USB 3.2 Gen 2 Type A, un port USB 3.2 Gen 2 Type C, un port HDMI 2.1, un port Thunderbolt 4, un lecteur de carte UHS-II SD.

Le véritable atout de cette machine reste sans conteste son écran. Le Razer Blade 16 possède une dalle Mini-LED de 16 pouces au format 16:10 qui lui permet de bénéficier d’une qualité d’image incroyable. Très lumineux, il profite aussi d’un excellent taux de contraste et d’un petit twist inattendu. Cette dalle est en effet capable d’alterner entre deux définitions, nativement.

En quelques clics, vous pouvez soit bénéficier d’un écran 4K UHD+ et son taux de rafraîchissement à 120 Hz, soit d’un écran Full HD+ doté d’un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Quel que soit le mode choisi, l’écran bénéficie d’un temps de réponse de 3 ms. Le Blade 16 est donc un ordinateur particulièrement flexible, capable de dépasser le simple cadre du jeu pour s’adapter à de nombreux usages.

Intel Core i9 de 13e génération et RTX série 40 : un duo de choc pour des performances incroyables

Autant le dire tout de suite, Razer n’y est pas allé avec le dos de la cuillère au moment de sélectionner les composants constituant la fiche technique de son Blade 16. Au cœur du système, le constructeur a installé un duo de choc : un processeur Intel Core i9-13950HX et un GPU Nvidia GeForce RTX de série 40. Vous pourrez ainsi choisir entre les modèles 4060 et 4070 qui disposent d’un TDP de 140 W ou les modèles 4080 et 4090 qui disposent d’un TDP de 175 W.

Véritable monstre de puissance, le Core i9-13950HX se situe au sommet de la 13e génération de processeurs mobiles signés Intel. Il s’appuie sur une architecture hybride (P-cores et E-cores) pour distribuer sa puissance de façon optimale en fonction des tâches qui lui sont confiées. Grâce à ses 24 cœurs et ses 32 threads, tout comme l’utilisation du cache L2, il est plus rapide et propose un affichage plus fluide en jeu. De quoi proposer des performances globales supérieures de 49 % à celles de la génération précédente.

Les cartes graphiques RTX de série 40 quant à elles, sont à classer parmi ce qu’il se fait de mieux actuellement. Les modèles 4080 ou 4090 en particulier font des miracles en matière d’affichage et de puissance de calcul. Elles bénéficient pleinement des dernières technologies développées par Nvidia :

le DLSS 3, qui permet d’améliorer nativement la qualité de l’image ainsi que sa fluidité sans pour autant affecter les performances globales ;

le Ray Tracing, qui offre un rendu des éclairages et des reflets particulièrement réalistes ;

la Nvidia Max-Q, une suite logicielle qui permet d’optimiser le système de votre portable pour en tirer le meilleur parti ;

Nvidia Studio, Nvidia Broadcast, Nvidia Reflex et tous les autres logiciels Nvidia sont bien évidemment de la partie pour améliorer votre expérience au quotidien.

Afin de contenir cette puissance, Razer a équipé son ordinateur d’un système de refroidissement élaboré qui repose sur deux ventilateurs et une chambre à vapeur pour dissiper la chaleur. Une recette relativement efficace qui prévient les surchauffes, et permet de ne pas perdre en puissance durant les longues sessions de jeu ou de travail.

Jeu, création, travail : à qui s’adresse vraiment le Blade 16 ?

La réponse à cette question est simple : le Razer Blade 16 s’adresse à tout le monde, ou presque.

Si vous souhaitez une machine pour jouer aux derniers du jeu du moment dans les meilleures conditions possibles, le Razer Blade 16 est fait pour vous. Sa fiche technique parmi les meilleures du moment permet de pousser les paramètres graphiques en jeu sans risque de voir le PC tousser. De plus, le mode FHD+/240 Hz permet d’obtenir un affichage fluide et réactif, ce qui est un atout lorsque l’on joue à des jeux compétitifs.

Si vous êtes à la recherche d’un PC portable capable de vous accompagner sur du montage en 4K ou de la création 3D, le Blade 16 est aussi fait pour vous. Là encore, sa fiche technique est un atout puisqu’elle est capable de développer une grosse puissance de calcul, idéale pour traiter des fichiers volumineux ou des rendus complexes. La technologie Mini-LED, surtout en 4K, fait des merveilles en termes d’affichage. Pour ne rien gâcher, il bénéficie d’un excellent calibrage et d’une colorimétrie précise.

Enfin, si vous cherchez un ordinateur capable de vous accompagner tout au long de la journée, le Blade 16 est aussi tout à fait indiqué. Sa puissance brute comme son affichage de qualité et son ergonomie vous permettent de l’utiliser pour travailler ou jouer, mais aussi simplement pour regarder un film ou une série sur votre plateforme de streaming préférée. Son faible encombrement (que ce soit au niveau du châssis ou de son chargeur) est aussi un atout pour les plus nomades qui pourront le transporter assez facilement durant leurs déplacements.

Si le Razer Blade 16 est un PC portable pensé pour le jeu, il s’avère en réalité extrêmement polyvalent grâce à une fiche technique qui mise sur la puissance et la flexibilité. Des qualités qui ont toutefois un coût, puisque ce PC est vendu au tarif de 3 399 euros dans sa version de base équipée d’une GeForce RTX 4060.