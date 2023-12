Ce nouveau PC portable Lenovo goûte à la dernière révolution d’Intel

Lenovo a officialisé en Chine son Xiaoxin Pro AI. Cet ultrabook de 16 pouces sera l'un des tout premiers du marché à s'appuyer sur les nouveaux processeurs Meteor Lake d'Intel, dont le lancement en Chine est désormais imminent.

Les informations le concernant sont pour l’instant très parcellaires, mais le Xiaoxin Pro AI sera quoi qu’il en soit l’un des premiers laptops du marché à être motorisé par les toutes nouvelles puces Meteor Lake d’Intel, attendues en Chine le 15 décembre prochain. L’appareil a en effet été officialisé par Lenovo ce 4 décembre, par le biais d’une publication sur le réseau social chinois Weibo.

On y apprend que ce nouveau modèle sera bel et bien le premier PC portable de la marque doté des nouveaux processeurs « Core Ultra » du géant américain, et qu’il vise (comme la plupart de ses congénères) à proposer « les meilleures performances, la meilleure évolutivité et l’autonomie la plus solide ».

Une machine de 16 pouces… pour l’instant vouée au marché chinois

Les visuels partagés par Lenovo ne nous renseignent que très peu sur la fiche technique du produit, mais l’on découvre quand même que ce nouveau Lenovo Xiaoxin Pro AI profite d’un format 16 pouces permettant l’inclusion d’un grand trackpad et d’un clavier pleine taille (avec pavé numérique). Ce modèle devrait également compter sur un châssis en aluminium ou en alliage, relativement fin et potentiellement léger, mais aussi profiter de fonctionnalités liées à l’IA… comme le laisse entendre son sobriquet.

Source : Lenovo Source : Lenovo

Attendu en Chine début 2024, l’engin sera en tout cas décliné en trois versions, équipées respectivement de processeurs Intel Core Ultra 5, Ultra 7 et Ultra 9 (selon la nouvelle nomenclature d’Intel).

Notez toutefois qu’on ignore encore les spécifications précises des nouvelles puces d’Intel, et que le placement tarifaire de ce Lenovo Xiaoxin Pro AI n’a pas non plus été officialisé. Il faut donc se référer à une fuite ayant dévoilé, en avance, quelques-uns des premiers PC portables Meteor Lake pour avoir une première idée.

D’après NotebookCheck, le Lenovo Xiaoxin Pro AI pourrait ainsi être lancé aux environs de 1100 dollars en version Core Ultra 5, et à environ 1400 dollars pour sa mouture Core Ultra 7. Nous serions donc confrontés à un produit plutôt haut de gamme, même s’il faudra évidemment attendre la présentation complète de l’appareil pour en avoir le cœur net.