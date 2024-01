Les Lenovo Legion Pro 5 avec Nvidia RTX 4070 perdent jusqu’à 800 euros pour les soldes

À une semaine de la fin des soldes, il est encore possible de réaliser de belles économies sur des PC portables haut de gamme. On en veut pour preuve la gamme Lenovo Legion Pro 5 qui profite d’une remise allant jusqu’à 800 euros.

Las Vegas. CES 2024. Lenovo profite du salon tech’ pour dévoiler sa nouvelle génération de PC gamer : les Lenovo Legion Pro Gen 9. Une annonce qui promet une gamme de PC particulièrement prometteuse pour les joueurs, mais qui augure aussi d’une baisse de prix sur les précédentes générations. Quelques semaines plus tard, alors que les soldes d’hiver battent leur plein, le constructeur confirme cette attente en bradant son très bon Lenovo Legion Pro 5 Gen 8. Celui-ci voit son prix tomber à 1 599 euros contre 1 899 euros en temps normal. Une remise de 300 euros propre à la configuration avec 16 Go de RAM.

La mouture avec 32 Go, elle, passe à 1 699,01 euros au lieu de 2 499,01 euros, soit une baisse immédiate de 800 euros. Concrètement, cela revient à doubler la capacité de la mémoire vive pour seulement 100 euros supplémentaires.

Taillé pour le jeu

Son design anguleux et futuriste, habillé de RGB sous le clavier, ne laisse que peu de doute : le Lenovo Legion Pro 5 Gen 8 est bien un PC portable à destination des joueurs. Et sa fiche technique le confirme.

Alors que la génération précédente misait sur la série 30 des GPU Nvidia, c’est ici une RTX 4070 qui équipe le Legion Pro 5 Gen 8. Accompagnée par 16 Go de RAM et une puce AMD Ryzen 7-7745HX (3,60 GHz jusqu’à 5,10 GHz), elle est capable de faire tourner tous les jeux récents et même ceux à venir dans les cinq prochaines années dans une configuration graphique optimale.

Bien entendu, une configuration aussi musclée n’est rien sans l’écran adéquat. Le Lenovo Legion Pro 5 Gen 8 se pare donc d’une dalle IPS de 16 pouces à la définition WQXGA (2560 par 1600 pixels). Non contente d’occuper 93,6 % de la façade, afin de réduire la taille du châssis, cette dalle profite de la technologie Pure Sight, certifiée Pantone. Un choix qui permet une restitution fidèle des couleurs. Enfin, l’écran jouit d’un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant atteindre les 240 Hz. Autant dire que vous pouvez profiter d’un bel avantage sur vos adversaires dans les jeux compétitifs.

Une polyvalence bienvenue

Étant capable de faire tourner sans peine des jeux AAA, le Lenovo Legion Pro 5 Gen 8 peut s’appuyer sur cette même puissance pour encaisser tous les usages classiques et les tâches bureautiques gourmandes. D’autant que la carte graphique Nvidia rend le PC compatible avec les pilotes Nvidia Studio. Ces derniers optimisent les ressources allouées aux logiciels professionnels, à l’instar de Blender ou Photoshop, rendant les sessions de travail plus fluides et les temps de rendus moins longs.

Afin d’enchaîner les longues sessions de jeu ou de travail, le Lenovo Legion Pro 5 Gen 8 dispose du système de refroidissement le plus évolué du constructeur : le Coldfront 5.0. Une technologie qui s’appuie sur une série d’aérations élargies et de ventilateurs aux pales fines. Qui plus est, le programme Lenovo AI+ optimise l’exploitation des différents composants pour en réduire la diffusion thermique.

De son côté, l’écran est également compatible avec les normes HDR et Dolby Vision. Le visionnage de séries et films en streaming se fait donc dans de très bonnes conditions, avec des contrastes marqués plus précisément.

Reste la connectique. Particulièrement fournie, celle-ci se compose de 2 ports USB Type-C 3.2 Gen 2, 4 ports USB-A 3.2, un port HDMI 2.1, une prise Ethernet et une prise jack 3,5 mm. Autant de ports qui permettent de connecter écran externe, manettes et autres souris gaming sans utiliser de hub USB.

La bonne expérience de jeu au bon prix

Bien qu’il fasse montre d’une excellente fiche technique pour accompagner les joueurs nomades en quête d’une expérience de jeu parfaite, nul doute que le nouveau prix du Lenovo Legion Pro 5 Gen 8 finira de convaincre les plus économes.

À l’occasion des soldes d’hiver, Lenovo offre 300 euros de remise sur le Lenovo Legion Pro 5 Gen 8 dans sa version 16 Go de RAM ou 800 euros de réduction sur la mouture 32 Go de RAM.

Le premier affiche donc un prix de 1 599 euros contre 1 899 euros. La version plus musclée, elle, tombe à 1 699,01 euros au lieu de 2 499,01 euros.

Une tarification plus avantageuse, qui survient quelques semaines seulement après l’officialisation des Lenovo Legion Pro Gen 9 lors du CES de Las Vegas. Des machines encore plus performantes qu’il est possible de retrouver dès maintenant sur le site du constructeur.