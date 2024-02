Hacker un PC de prison est beaucoup plus fun qu’on ne l’imagine

Parfois, l'achat impulsif sur eBay d'un ordinateur portable à la coque transparente peut se transformer en une quête épique.

On pose le scénario : vous flânez sur eBay, à la recherche de la perle rare qui ajoutera ce je-ne-sais-quoi à votre setup déjà bien fourni.

Et là, jackpot : un ordinateur portable avec une coque transparente. Sans hésiter, vous cliquez sur « Acheter ». Sauf que voilà, ce que vous recevez dépasse l’entendement. Ce n’est pas juste un PC avec un look sympa ; c’est un ordinateur de prison, un de ces trucs conçus pour n’offrir aucune échappatoire, ni physique ni numérique.

Un mot de passe et c’est tout

Le démarrage ? Un mot de passe. Installer un OS ? Bonne chance sans disque dur ni port USB. Ce que vous avez entre les mains, c’est le Justice Tech Solutions Securebook 5, un nom qui sonne comme un défi lancé à quiconque oserait tenter de le dompter. Et comme si ça ne suffisait pas, la carte mère se la joue Fort Knox, sans même un petit emplacement pour ajouter un port USB à la sauvette.

Armé de patience et d’un peu de curiosité, notre protagoniste se lance dans l’aventure. Le mot de passe du BIOS ? Un casse-tête qui se résout à coup de programmeur flash. Mais voilà, le BIOS de cet engin a plus d’un tour dans son sac : il se réinitialise tout seul, comme par enchantement, dès que tout est débranché. La solution ? Une bidouille pour reprogrammer le tout sans couper le courant.

La dernière énigme, et non des moindres : comment démarrer quelque chose sur cette machine ? Pas de port USB, un disque dur qui doit être sur une liste VIP… Heureusement, il découvre que le modèle spécifique du disque dur est connu grâce à un sondage sur linux-hardware.org. Avec un peu de jugeote, il parvient à déjouer le système et à installer une distribution Ubuntu MATE.

Et bon, avec un Celeron N3450 épaulé par 4 Go de RAM LPDDR3, on est loin de la bête de course. Mais l’histoire était très fun à suivre.