Composants haut de gamme et écran de 18 pouces : MSI n’a pas peur de la démesure avec sa nouvelle génération de PC gamer

Pour permettre aux joueurs de s’amuser sur PC où qu’ils soient et dans des conditions optimales, MSI intègre une nouvelle fois les meilleurs CPU Intel et GPU Nvidia disponibles dans sa nouvelle génération de laptop gamers. Des machines qui profitent en plus d’une diagonale d’écran plus grande pour garantir une immersion totale.

Avec les vacances estivales, c’est l’occasion parfaite de rattraper tous les jeux sortis au début de l’année. Mais pour profiter des AAA dans des conditions optimales, il faut bien souvent s’appuyer sur une tour, et donc rester cantonné chez soi.

Heureusement, pour les joueurs nomades qui veulent partir en vacances au soleil sans sacrifier leur passion et surtout leurs exigences, MSI a la solution. Le constructeur lance deux nouveaux modèles de PC gamers : le MSI Stealth 18 AI Studio et le MSI Raider 18 HX. Deux machines à la fiche technique particulièrement solide, qui ont en plus le mérite d’embarquer un écran de 18 pouces pour afficher le moindre détail.

L’excellence graphique avec les meilleurs GPU du moment

Que ce soit le MSI Stealth 18 AI Studio ou le MSI Raider 18 HX, les nouveaux ordinateurs portables MSI embarquent les dernières cartes graphiques RTX 40 de Nvidia. Des GPUs qui, on le rappelle, tournent sous l’architecture Ada Lovelace et offrent des performances 2 à 4 fois supérieures à celles des RTX 30.

Les configurations misant sur une carte RTX 4070 peuvent afficher sans peine une définition QHD à plus de 90 fps. Les PC portables avec RTX 4080 et 4090 sont capables, eux, de faire tourner des jeux en 4K au-delà de 60 fps. Bien entendu, toutes les cartes graphiques de la génération RTX 40 permettent de profiter des dernières technologies de Nvidia, à savoir : le ray tracing, le DLSS3, et les pilotes Nvidia Studio dédiés aux applications créatives. Un avantage qui permet aux PC de MSI d’être aussi efficaces en jeu qu’au travail.

Une puissance améliorée pour l’intelligence artificielle

L’excellence de la fiche technique des MSI Stealth 18 AI Studio et MSI Raider 18 HX ne repose pas uniquement sur la carte graphique. Le processeur ayant une importance tout aussi capitale, le constructeur s’est naturellement tourné vers les puces Core Ultra de Intel.

Fiers représentants de la 14ᵉ génération du fondeur, ces processeurs sont 25 % moins énergivores que leurs prédécesseurs. Surtout, ils reposent sur une architecture hybride avec d’une part des cœurs dédiés aux performances pures, d’autre part, des cœurs dédiés aux capacités graphiques et enfin une partie consacrée à l’intelligence artificielle. Nommée NPU (Neural Processing Unit), elle se charge d’allouer plus efficacement les ressources aux applications usant d’intelligence artificielle, évitant ainsi la perte de puissance dans les tâches particulièrement gourmandes.

La nouvelle génération est là

Pris seuls, ces composants ne valent pas tripette. Il faut tout le savoir-faire d’un constructeur comme MSI pour les intégrer efficacement dans un ordinateur portable, et ainsi livrer une machine puissante et apte à encaisser tous les usages, notamment les longues sessions de jeu. On en veut pour preuve les gammes MSI Raider et MSI Stealth.

Le MSI Stealth 18 AI Studio : un rapport qualité-prix sans concessions

Au regard de sa fiche technique, et surtout de son écran, le MSI Stealth 18 AI Studio est parfait pour celles et ceux qui veulent jouer dans de bonnes conditions sans que la facture ne s’envole. Si son esthétique globale le classe sans peine dans la catégorie des PC gamers, son formfactor, lui, emprunte plus aux notebook. On ne s’attend pas à trouver une carte graphique RTX 4070, 32 Go de RAM et un processeur Intel Core Ultra 7 dans un ordinateur de 23,99 mm d’épaisseur. C’est pourtant la prouesse qu’est parvenu à réaliser MSI. Mieux, le constructeur intègre un écran de 18 pouces, à la définition QHD+ (2 560 x 1 600 pixels) et au colossal taux de rafraîchissement de 240 Hz.

Non content de faire tourner les jeux les plus gourmands sans le moindre ralentissement, le MSI Stealth 18 AI Studio les affiche dans de très bonnes conditions graphiques. Et grâce à la présence d’un SSD de 1 To, il est possible d’enregistrer plusieurs jeux AAA et ainsi varier les plaisirs pendant ses vacances. Côté connectique, on retrouve un port Thunderbolt 4/USB-C, une prise DisplayPort/USB Type-C , 2 ports USB-A 3.1, un port RJ45, un port HDMI 2.1 et une prise jack.

Dans sa configuration de base, le MSI Stealth 18 AI Studio est disponible à 2 999 euros.

Le MSI Raider 18 HX : la définition 4K dans un grand PC

Pas besoin d’y aller par quatre chemins, le MSI Raider 18 HX est un véritable monstre de puissance. Comme le MSI Stealth 18 AI Studio, il offre une gigantesque surface d’affichage de 18 pouces. Une diagonale qui rend le visionnage très agréable et permet de ne manquer aucun détail à l’écran. Cela dit, le MSI Raider 18 HX va plus loin que son cousin puisque son écran est capable d’afficher une image en 4K grâce à sa définition de 3 840 x 2 400 pixels. Quant à son taux de rafraîchissement de 120 Hz, il garantit une image fluide en toute circonstance.

Pour profiter à fond des capacités de l’écran, le MSI Raider 18 HX intègre un processeur Intel Core i9 de 14e génération, une carte graphique Nvidia RTX 4070, 32 Go de RAM (extensible à 64 Go) et un SSD NVMe PCIe de 2 To. Que ce soit les jeux AAA récents ou ceux à venir dans les 5 prochaines années, le MSI Raider 18 HX réussit sans sourciller à les faire tourner en 4K à plus de 60 fps. Même les professionnels peuvent tirer profit de la puissance de la carte graphique et du processeur pour la conception 3D ou le montage vidéo.

Il ne lésine pas non plus sur la connectique et embarque un port Thunderbolt 4 / USB-C, une prise USB Type-C / DisplayPort, 2 ports USB-A 3.1, un port ethernet RJ45, un port HDMI (8K 2.1) et une prise jack. Enfin, le MSI Raider 18 HX tourne nativement sous Windows 11 Pro.

Disponible dès à présent chez MSI et de nombreux revendeurs, le MSI Raider 18 HX affiche un prix de 3 799 euros.