Du 1080p « tout à fond » : les nouveaux PC gamers MSI visent l’efficacité avant tout

Pourquoi jouer dans des conditions déplorables en 4K lorsque l’on peut jouer correctement en 1080p ? C’est la question à laquelle répond MSI avec sa nouvelle gamme Cyborg et ses PC aussi abordables que performants.

Si jouer à un jeu en 4K de manière fluide constitue le Saint Graal de tous les joueurs, dans la réalité, bien peu de PC en sont capables. La preuve : d’après les données récoltées en juin dernier par Steam à l’occasion de son enquête sur le matériel et les logiciels de ses utilisateurs, seuls 3,71 % des joueurs le font en 4K. Et si le chiffre augmente à près de 20 % pour la 2K, c’est encore aujourd’hui le 1080p qui reste la définition la plus utilisée avec près de 58 % des personnes interrogées. Et c’est tout à fait compréhensible.

Pour jouer correctement en 1080p et profiter malgré tout des dernières avancées techniques (Ray Tracing en tête), pas besoin d’investir dans une configuration de l’espace dépassant allègrement plusieurs milliers d’euros. Il existe de nombreux PC, fixes ou portables, qui offrent un rapport performance prix extrêmement raisonnable. C’est le cas de la toute dernière génération de PC gamers MSI Cyborg. Des laptops qui embarquent des CPU Intel de 13e génération et des GPU Nvidia de série 40 dans un format compact, et un prix qui ne dépasse jamais les 1 500 euros pour la configuration la plus puissante.

Les nouveaux PC MSI Cyborg se décomposent aujourd’hui en deux gammes :

C’est quoi la bonne configuration pour jouer confortablement en 1080p ?

Lorsque l’on cherche à créer une configuration pour jouer aux jeux vidéo, deux éléments sont essentiels : le CPU et le GPU. C’est ce duo qui mène la marche et définit ce que peut, et ne peut pas faire un PC en matière d’affichage et de performances. Le choix de ces composants est donc crucial, et dépend bien souvent du résultat que l’on cherche à obtenir, un GPU apte à gérer un affichage 4K étant différent d’un GPU taillé pour le 1080p.

Mais que faut-il cibler comme configuration CPU/GPU si, comme la très grande majorité des gens, vous souhaitez acquérir une machine dédiée au jeu en 1080p, et que vous ne voulez pas vous ruiner pour autant ?

Un processeur récent : cela peut paraître une évidence, mais plus votre CPU est récent, meilleures ses performances et son optimisation seront. Les processeurs Intel de 13e génération constituent actuellement un excellent compromis entre leur niveau de performance et leur prix. Puissants, moins énergivores, et donc plus simples à refroidir, ils sont tout à fait indiqués pour du jeu en 1080p. Il est aussi possible d’opter pour des machines équipées des CPU de 14e génération, au prix d’une augmentation considérable de la facture ;

Un GPU Nvidia de série 40 : si c'est le CPU qui sert de chef d'orchestre, c'est le GPU qui fait l'essentiel du boulot sur une configuration gamer. Actuellement, les GPU Nvidia de dernière génération font partie de ce qui se fait de mieux sur le marché. Pour jouer en 1080p, une RTX 4050 ou une RTX 4060 constituent d'excellents choix. Abordables, puissants, dotés d'une faible consommation et capable d'accéder aux dernières fonctionnalités Nvidia (DLSS 3.0, Ray Tracing, etc), ils ont tout ce qu'il faut pour faire tourner des jeux récents à un niveau de performance très correct.

Au-delà du couple composé du CPU et du GPU, quelques autres éléments de la fiche technique de votre future machine sont à regarder pour une expérience de jeu fluide et agréable. À commencer par la RAM. Si 8 Go suffisent généralement pour faire tourner n’importe quel jeu en 1080p, 16 Go ou plus permettent de ne pas avoir à réaliser de sacrifices trop importants sur les options graphiques. Souvent mis de côté, le stockage n’est pas non plus à négliger. Un SSD de 512 Go ou 1 To est recommandé pour pouvoir y stocker votre système et quelques jeux. Et vu la taille des derniers AAA, 1 To n’est vraiment plus un luxe.

Dernier point important : l’affichage. Avoir une machine qui fait tourner les jeux correctement, c’est bien. Mais encore faut-il que l’affichage suive. Une dalle lumineuse, IPS de préférence, avec un bon taux de rafraîchissement, est essentiel. Si 60 Hz peuvent faire l’affaire, on recommandera plutôt de viser une dalle 144 Hz ou plus pour une expérience de jeu fluide, surtout sur les jeux compétitifs.

MSI Cyborg : une gamme de PC taillée pour le jeu en 1080p à partir de 1 199 euros

Avec la gamme Cyborg, MSI a décidé de s’adresser à tous ceux qui souhaitent jouer à des jeux récents dans de bonnes conditions, sans courir à tout prix après la sacrosainte 4K. Des machines pensées pour le 1080p, avec une fiche technique solide qui permet de pousser un peu les taquets graphiques, mais sans que la facture s’envole.

Le Cyborg 14 A13V est le plus petit de la gamme avec un écran de 14 pouces FHD+ (1920 par 1200 pixels). Cet écran dispose d’une dalle IPS lumineuse et surtout, d’un taux de rafraîchissement à 144 Hz. De quoi offrir une expérience de jeu fluide en toute circonstance.

Sous le capot, il est possible de découvrir plusieurs configurations : la plus basse possède ainsi un Intel Core i7-13620H, une GeForce RTX 4050 8 Go et 16 Go de RAM. Dans sa version la plus évoluée, cette configuration conserve le processeur Intel Core i7-13620H et les 16 Go de RAM, mais gagne une GeForce RTX 4060 8 Go pour un petit boost de puissance. Le stockage est fixé à 1 To dans les deux cas.

Sachez enfin que MSI a pensé à tout lors de la conception de ces PC. Une webcam 720p, un clavier et un trackpad confortables ainsi qu’une connectique complète (HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 3.2 Gen1 Type-A, sortie audio combinée), Bluetooth 5.3 et support du Wi-Fi 6 sont de la partie.

Le MSI Cyborg 14 A13V est disponible sur une gamme de prix s’échelonnant de 1 199 euros dans sa version “de base” à 1 499 euros pour la version la plus évoluée.

Si vous souhaitez un laptop un brin plus confortable, sachez que le Cyborg existe aussi en version 15 pouces. Il reprend dans les grandes largeurs les caractéristiques du modèle 14 pouces (connectique, connectivité, clavier et trackpad) dans un châssis (et donc un écran) un peu plus grand.

Son design, assez sobre pour un PC gamer, ne varie pas non plus : des lignes claires, un dos uni, un clavier rétroéclairé avec des LED, et un encombrement minimum (moins de 2 kg sur la balance). Côté configuration enfin, la fiche technique de ce MSI Cyborg 15 A13v s’échelonne d’un Intel Core i5-13420H à un Core i7-13620H pour le CPU, d’une GeForce RTX 4050 8 Go à une GeForce RTX 4060 8 Go pour le GPU, et de 8 à 16 Go de RAM.

La tarification de ce modèle débute à 1 149 euros pour un modèle Core i5 et RTX 4060, jusqu’à 1 399 euros pour la version boostée par un Intel Core i7.