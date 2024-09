Vous débutez dans le graphisme, la 3D ou la vidéo ? Ce PC portable à petit prix est fait pour vous

Une fiche technique solide. Un écosystème logiciel optimisé pour la création. Un positionnement tarifaire (très) raisonnable. Voilà en résumé les atouts dont Asus a doté son tout nouveau Vivobook 16X. De quoi en faire un partenaire sûr pour les créatifs, débutants ou non.

Qu’ont en commun la modélisation 3D, le graphisme, le montage vidéo ou la création sonore ? Outre la nécessité de posséder la fibre créatrice, il s’agit surtout de domaines qui ont certains prérequis matériels. La manipulation de modèles 3D, la gestion de gros fichiers ou le calcul de rendu sont en effet des processus extrêmement gourmands en ressources, qui demandent des machines dotées de reins solides.



Et cela peut être un frein pour de nombreuses personnes. Étudiants, amateurs éclairés et autres professionnels désireux de se lancer dans ce type d’activités ne possèdent pas forcément le budget nécessaire pour investir dans une machine haut de gamme pouvant dépasser les 2 500 ou 3 000 euros. C’est là qu’intervient Asus avec son Vivobook 16X, un PC portable proposé à moins de 1 500 euros et qui peut compter sur une carte graphique RTX de dernière génération et tout l’arsenal des technologies Nvidia pour faciliter la vie des créatifs.

Vivobook 16X : un laptop solide pour débuter dans la création

Afin de proposer un PC capable d’assister les créateurs de tous horizons dans leur discipline, Asus a doté son Vivobook 16X d’une fiche technique qui allie simplicité et efficacité. Une fiche technique tout en sobriété qui permet de le positionner assez correctement sur le plan tarifaire sans pour autant léser ses performances, ce qui fait de ce portable un compagnon idéal pour les étudiants en graphisme ou les modeleurs 3D en herbe.

La configuration de ce PC s’articule autour du duo constitué par un processeur Intel Core i7 12700H et un GPU Nvidia GeForce RTX 4060, suppléé ici par la bagatelle de 32 Go de RAM. De quoi lui donner suffisamment de puissance pour effectuer des rendus dans des délais raisonnables. Un SSD de 1 To vient compléter l’ensemble pour permettre aux utilisateurs de stocker sans souci leurs documents et projets les plus volumineux.

Vivobook 16X // Source : Asus

Afin d’assurer le confort de l’utilisateur, Asus a installé une dalle de 16 pouces en 1920 par 1200 pixels. Un écran large qui offre une jolie surface de travail, et qui bénéficie en plus d’un taux de rafraîchissement à 144 Hz pour assurer la fluidité de l’affichage. Sachez enfin qu’il possède une couverture à 100 % de l’espace colorimétrique sRGB, ce qui assure une bonne restitution des couleurs à l’écran.

Une GeForce RTX pour booster votre créativité

L’un des point fort de ce PC pour les usages créatifs réside incontestablement dans la présence d’un GPU Nvidia de dernière génération, et ce, pour deux raisons. Une raison matérielle pour commencer. Les GPU Nvidia de série 40, comme la GeForce RTX 4060, bénéficient d’une mémoire dédiée (en GDRR6) qui leur offre un surcroît de puissance de calcul, bienvenue pour des tâches gourmandes. Les rendus et la manipulation de gros fichiers sont ainsi beaucoup plus simples et rapides. Ces GPU possèdent aussi des cœurs dédiés à l’IA qui permettent d’accélérer bon nombre de tâches tout en ouvrant de nouvelles perspectives.

Nvidia Studio // Source : Nvidia

L’autre avantage à posséder un GPU RTX réside dans l’accès aux solutions logicielles développées par Nvidia, pilotes Studios en tête. Nvidia a travaillé main dans la main avec les éditeurs de nombreux logiciels de création afin de faciliter les interactions entre le GPU et les applications et donc, optimiser les performances des processus qui y sont liés. De quoi réduire les délais, améliorer les fonctionnalités et débloquer le plein potentiel de nombreuses applications de création comme Blender, Autodesk, Premiere Pro, DaVinci Resolve ou encore Photoshop, Illustrator ou l’Unreal Engine.

Les solutions Nvidia font gagner un temps fou en matière de rendu // Source : Humanoid xp

Nvidia : un écosystème logiciel au service des créateurs

Au-delà des pilotes Studio, Nvidia propose aussi de nombreuses applications et outils exclusifs au service des créateurs, et ce, dans de nombreux domaines. C’est par exemple le cas de Nvidia Canvas, une application qui met à profit l’IA pour transformer une simple esquisse en un environnement photoréaliste. Un décor qui peut ensuite être exporté en un claquement de doigt vers Photoshop ou bien vers une application de création 3D, Canvas gérant les panoramas à 360°.

Autre outil puissant mis à disposition des créateurs par Nvidia : Omniverse. Cette plateforme regroupe de nombreuses API et autres SDK dédiés à la 3D. De quoi permettre aux créateurs de développer de nouveaux outils et workflows, mais aussi d’optimiser les processus de création.

Très polyvalent dans son approche de la création, Nvidia propose aussi une solution dédiée à la gestion et la manipulation de l’image et du son avec Nvidia Broadcast. Appels visio, livestreams : cette application gère tout et propose de nombreuses fonctionnalités très utiles. Elle permet notamment de supprimer les bruits parasites, de recadrer automatiquement une image ou encore de générer des arrières plans virtuels en un tournemain.

Et il ne s’agit là que de quelques exemples des solutions offertes par Nvidia aux créateurs. Pour profiter de Canvas, Omniverse, Broadcast et des pilotes Studios, il suffit de posséder un ordinateur équipé d’un GPU Nvidia récent, comme le Asus Vivobook 16X et sa RTX 4060.