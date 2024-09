Rentrée étudiante : plus besoin de dépenser une fortune pour avoir une carte graphique dans son PC portable

Superflu une carte graphique dans un PC portable d’étudiant ? Plus vraiment. Entre les applications dopées à l’IA, la puissance de calcul ou les possibilités créatives offertes, une carte graphique, ça ne sert plus uniquement à lancer League of Legends.

L’investissement dans un PC portable pour la rentrée est toujours un casse-tête. Il faut trouver le bon compromis entre prix, performances, transportabilité et surtout durée de vie. À quoi bon mettre 500, 1000 ou 1500 euros dans un ordinateur portable s’il faut le changer tous les deux ans ?

Autant donc investir dans un bon appareil dès le départ. Si vous étudiez dans un domaine scientifique, dans des domaines créatifs ou tout simplement si l’IA est centrale dans votre production étudiante, opter pour un PC équipé d’une carte graphique RTX est une bonne idée.

Le prix de ces PC est désormais très accessible, dès 529,99 euros. Voici une sélection de 4 PC portables de 15 ou 16 pouces qui peuvent vous suivre pendant toutes vos études, et même après :

le Lenovo IdeaPad Gaming 3 équipé d’une GeForce RTX 2050, 16 Go de RAM et un processeur Ryzen 5 5500H est à 529,99 euros ;

l’Acer Nitro V15 équipé d’une GeForce RTX 4060, 16 Go de RAM et un processeur Intel Core i5 13 est à 999,99 euros ;

l’Acer Nitro 5 AN515 équipé d’une GeForce RTX 4060, 16 Go de RAM et un processeur Intel Core i5 12 est à 949,99 euros ;

le MSI Pulse 16 AI C1 équipé d’une GeForce RTX 4060, 16 Go de RAM et un processeur Intel Core Ultra 7 est à 1599,99 euros.

Une carte graphique dans un PC étudiant, pour quoi faire ?

Certes, les cartes graphiques permettent de faire tourner des jeux vidéo de façon plus fluide, de quoi se détendre après une journée de cours. Mais elles permettent aussi de booster des applications de calculs scientifiques (Matlabs, Rapids…), de rendre les applications créatives plus rapides (Blender, Premiere Pro, Photoshop) et même de faire tourner des modèles d’IA en local, sans internet.

Quand il s’agit d’exporter une vidéo, les PC équipés d’une carte graphique Nvidia sont capables de véritables prouesses.

Dans tous ces domaines, Nvidia a été précurseur : ses cartes graphiques sont présentes dans des PC pour gagner en productivité et en efficacité.

Lenovo IdeaPad Gaming 3 : une carte graphique dans un laptop pour 529,99 euros seulement

Certes, la GeForce RTX 2050 n’est plus de première jeunesse (elle est sortie en 2022). D’ailleurs, elle ne brille plus franchement dans les jeux vidéo, même en Full HD. Non, son intérêt se trouve ailleurs : c’est un GPU capable de petits miracles lorsqu’il s’agit de gagner du temps sur les applications créatives (Blender, Premiere Pro, Photoshop), particulièrement face à des PC portables qui ne sont équipés que d’un processeur avec iGPU.

En fait tout l’intérêt de ce Lenovo IdeaPad Gaming 3, c’est de proposer un PC portable d’entrée de gamme avec une carte graphique. Aussi modeste soit-elle, ses performances ouvrent des perspectives que ne permettent pas les autres PC portables qui en sont dénués. Ajoutez à cela un processeur aux qualités éprouvées (Ryzen 5-5500H), assez de RAM pour faire tourner correctement n’importe quelle application et un clavier de qualité et vous tenez là une machine tout à fait honorable.

Attention toutefois, cette machine est vendue sans système d’exploitation. Mais à 529,99 euros, difficile de faire mieux.

Acer Nitro V15 : la puissance de la génération 40 à moins de 1000 euros

Avec l’Acer Nitro V15, on passe un bon cran au-dessus en termes de performances. Ce PC portable est sans conteste le plus polyvalent de cette sélection, surtout à moins 1000 euros. Il embarque une GeForce RTX 4060, une carte graphique qui s’accorde parfaitement à son écran 1080p 144 Hz. Non seulement les jeux vidéo tournent parfaitement, mais c’est en plus l’assurance de pouvoir booster sérieusement n’importe quelle application de création 3D ou de montage vidéo.

Le point fort de ce PC portable, c’est également son processeur, un Intel Core i5 de 13e génération. Une excellente génération de processeur, à la fois performante et capable d’assurer une belle autonomie au PC.

Comptez de plus sur 16 Go de RAM en DDR5, Windows 11 présinstallé et une connectique complète et vous tenez là un ordinateur capable de durer au moins 4 ans.

Acer Nitro 5 AN515 : plus complet, un peu moins cher

Les différences entre l’Acer Nitro 5 et l’Acer Nitro V15 sont subtiles. Les deux PC portables partagent la même carte graphique, l’excellente GeForce RTX 4060, mais pas la même connectique ni le même processeur.

Ce Nitro 5 accueille en effet un processeur Intel Core i5 de 12e génération, très légèrement moins puissant qu’un processeur de 13e génération. Mais il dispose d’un clavier avec NumPad – appréciable quand on rentre souvent des chiffres lors de ses études – et d’une compatibilité avec le WiFi 6.

Surtout, si vous êtes adhérent Fnac, le prix de l’Acer Nitro 5 est de 949,99 euros. Une cinquantaine d’euros qui peuvent être bien pratique pour acheter un clavier, une souris ou un sac de transport en plus.

MSI Pulse 16 AI : une RTX 4070 dans un écrin luxueux

Si vous recherchez un PC portable sans compromis, c’est bien vers le MSI Pulse 16 AI qu’il faut se tourner. Doté d’un écran de 16 pouces QHD 240 Hz, d’une carte graphique RTX 4070 et d’un processeur Intel Core i7 Ultra de dernière génération, il embarque tout simplement ce qu’il se fait de mieux en termes de performances en 2024.

Ce MSI Pulse 16 AI mise par ailleurs entièrement sur l’IA avec une puce dédiée (NPU), des applications IA de MSI préinstallées et une carte graphique puissante capable de faire tourner de nombreuses IA de génération de contenus.

MSI est une marque bien connue pour la qualité de fabrication de ses PC portables. Ce Pulse 16 IA bénéficie du soin habituel du constructeur : connectique bien fournie et bien placée, clavier rétroéclairé à la frappe agréable, aération du châssis bien pensée et silencieuse et trackpad confortable. Une valeur sûre, disponible à 1599,99 euros pour les adhérents Fnac.