Ces laptops grand public embarquent déjà de l’IA avancée (et vous ne le savez sans doute pas)

Depuis quelques années maintenant, Nvidia a très largement développé ses compétences en matière d’IA, au point de proposer aujourd’hui un écosystème complet, efficace et déjà accessible à tous.

Vous ne le savez sans doute pas, mais l’intelligence artificielle vous facilite déjà la vie de bien des façons. Nichée au creux de votre boite mail, de votre application de messagerie ou dans votre service de SVoD préféré, l’IA vous assiste sans même que vous le sachiez, mais elle est capable de beaucoup plus.

Les PC portables récents, pour peu qu’ils soient correctement équipés bénéficient en effet d’une ribambelle d’applications enrichies à l’IA qui s’avèrent toutes plus utiles les unes que les autres.

Et en la matière, Nvidia possède une longueur d’avance. Les PC portables équipés avec les GPU du constructeur, surtout de dernière génération, permettent non seulement de bénéficier d’une puissance de calcul importante, cruciale pour les performances en jeu dans le domaine de l’IA, mais aussi de profiter d’une gamme de services et applications étendues qui couvrent un large spectre d’activités. Des PC qui sont aujourd’hui mis en avant chez Boulanger dans une section dédiée à l’intelligence artificielle.

Pourquoi choisir un PC équipé d’un GPU Nvidia ?

La réponse à cette question est en réalité assez simple. À l’heure actuelle, les GPU Nvidia possèdent une longueur d’avance dans presque tous les domaines. Puissance, performances, consommation d’énergie, polyvalence : la dernière génération de GPU du constructeur remplit son cahier des charges avec brio grâce au travail effectué sur l’architecture Ada Lovelace.

La génération de GPU actuelle, la série 40, représente d’ailleurs un véritable bond en avant en matière de puissance et de performance sur tout ce qui touche à l’IA. Alors qu’une RTX 3090 Ti (le GPU le plus puissant de la génération précédente) culminait à 320 AI TOPS (Tera Opération per Seconds), la RTX 4060 Ti (une carte d’entrée de gamme de la génération actuelle) est déjà capable d’effectuer 353 AI TOPS. Quant à la RTX 4090, elle est capable de gérer la bagatelle de 1321 AI TOPS, ce qui fait d’elle un véritable monstre de puissance.

Choisir un PC équipé d’un GPU Nvidia, c’est donc choisir une machine tournée vers la puissance. Mais ce n’est pas le seul atout du constructeur. Car ses atouts ne se cantonnent pas uniquement à une expertise matérielle, mais aussi à un savoir-faire poussé sur le plan logiciel.

Un écosystème logiciel complet et diversifié au service des utilisateurs

Vous ne le savez peut-être pas, mais Nvidia ne se cantonne pas uniquement à la fabrication de GPU. Au fil des années, le constructeur a développé une certaine expertise dans le logiciel, mais aussi dans le domaine de l’intelligence artificielle. Deux éléments qu’il combine aujourd’hui afin de proposer une vaste gamme de services accessibles à l’ensemble de ses utilisateurs.

L’exemple le plus connu, et le plus évident, reste sans doute l’écosystème mis en place pour le jeu vidéo avec en faire de lance des fonctionnalités comme le DLSS, le Ray Tracing, le Path Tracing ou encore le Ray Reconstruction. Autant d’éléments qui utilisent l’IA pour améliorer l’affichage en jeu, les performances et plus globalement, l’expérience vidéoludique.

Au-delà des avancées technologiques liées au gaming, Nvidia a aussi très largement imaginé des solutions pour améliorer la productivité et la créativité. C’est que permettent ses pilotes Nvidia Studio qui viennent donner un coup de fouet aux performances des applications créatives (suite Adobe, logiciels de modélisation 3D, montage vidéo, etc.). Nvidia propose aussi ses propres LLM, optimisés pour ses GPU, afin de permettre à chacun d’expérimenter avec l’intelligence artificielle. Et il ne s’agit là que d’une fraction des possibilités offertes par le constructeur.

Les technologies alimentées par l’IA développées par Nvidia sont nombreuses et accessibles, à condition de posséder la machine ad hoc. Un choix qui peut parfois être compliqué au regard du nombre de références présentes sur le marché. Voilà pourquoi Boulanger vient d’inaugurer une section dédiée aux PC IA équipés de GPU Nvidia. Aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir trois applications Nvidia et des exemples de machines capables d’en tirer le meilleur parti.

Nvidia Broadcast : un son et une image claire en toute circonstance

Vous télétravaillez beaucoup et avez souvent recours aux appels visios, y compris dans des environnements bruyants ? Nvidia Broadcast est fait pour vous. Avec cette solution, Nvidia vous présente une application capable de changer drastiquement la qualité de n’importe quel stream ou appel vidéo. Nvidia Broadcast permet notamment de supprimer les bruits parasites ou l’écho, d’ajouter des arrière-plans virtuels, de recadrer l’image en temps réel pour vous suivre ou encore de supprimer le grain de l’image.

Pour profiter de Nvidia Broadcast pour améliorer vos appels visio, vous pouvez opter pour un PC comme le HP Envy 17. Une machine équipée d’un très bel écran de 17 pouces et d’un clavier complet pour travailler dans de bonnes conditions, et surtout, d’une configuration adaptée à des usages bureautiques poussés. Core i7 de 13e génération, RTX 3050, 16 Go de RAM et stockage de 512 Go, ce PC en a sous le capot. Et pour ne rien gâcher, il est proposé au tarif raisonnable de 1 199 euros chez Boulanger.

Nvidia Super Resolution : améliorez la qualité de n’importe quel vidéo en un claquement de doigts

Avec Video Super Resolution, Nvidia propose une technologie qui devrait satisfaire tous les amateurs de vidéos en ligne. Le principe est simple : utiliser les cœurs Tensor du GPU de votre ordinateur et l’intelligence artificielle pour améliorer la qualité de vidéos issues de plateformes de streaming ou de SVoD comme Twitch, Netflix, YouTube ou Disney+. Concrètement, cela se traduit par une augmentation de la définition de l’image et une réduction des artefacts de compression.

Vivobook 16X // Source : Asus

Pour profiter au mieux de cette application, vous pourrez trouver chez Boulanger le Vivobook 16 de chez Asus. Un PC orienté gaming équipé d’un écran full HD de 16 pouces et surtout, d’une RTX 4060. Couplé à un CPU Intel Core i7 12700H et 32 Go de RAM (avec un SSD de 1 To pour le stockage), vous obtenez un PC solide et capable d’encaisser la charge de travail nécessaire pour faire tourner le Video Super Resolution. Habituellement proposé à 1 499 euros, ce PC est actuellement proposé à 1 099 euros.

ChatRTX : une IA personnalisée directement dans votre PC

Basée sur un LLM maison, ChatRTX est une application qui permet, très simplement, de configurer et déployer un chatbot GPT qui se nourrit des données présentes sur votre machine. Un jeu de donnée défini par vous qui peut contenir des documents, notes ou images et adapté à vos besoins. Il vous suffit ensuite de poser une question à votre chatbot pour obtenir une réponse adaptée, en fonction de votre contexte.

Une telle application est évidemment assez gourmande en ressource, et mieux vaut avoir un PC à la fiche technique bien achalandée pour supporter la masse de calculs demandée par un chatbot de ce type. Une machine comme le Galaxy Book 4 Ultra de Samsung qui embarque une RTX 4070, 32 Go de RAM et un Core Ultra 9 185H. Le SSD de 1 To est aussi très utile pour accueillir les données nécessaires au bon fonctionnement du chatbot. Ce PC est actuellement proposé à 3 597 euros par Boulanger.