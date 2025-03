Un PC bureautique complet, un bon rapport performance/prix et 5 ans de garantie : voici une offre LDLC idéale pour les pros

Comment bien choisir un PC pour travailler ? Une question que se posent de nombreux professionnels et à laquelle LDLC apporte une réponse clef en main. Un pack comprenant un PC bureautique ASUS Business très complet et cinq ans de garantie, dont trois premiums assurée par le constructeur.

ExpertBook P1 // Source : ASUS

En matière de bureautique, choisir un bon PC est plus complexe qu’il n’y parait. Il doit posséder suffisamment de puissance pour faire tourner toutes vos applications, mais aussi posséder une webcam, une connectique bien achalandée, voire des fonctionnalités de sécurité avancées si vous travaillez dans un secteur où la confidentialité est de mise.

Autre point à prendre en compte : la fiabilité. Rien de pire qu’une machine qui vous lâche en plein milieu d’un projet d’envergure ou la veille d’un meeting important. Vous l’aurez compris, trouver le PC idéal pour travailler n’est pas chose simple. Enfin ça, c’était avant que LDLC ne s’associe à ASUS Business pour créer le Pack 100 % Sérénité. Une offre qui regroupe un PC pensé pour la bureautique de haute volée, une garantie étendue pour couvrir tous les problèmes techniques et une protection McAfee Premium offerte pendant un an. Et le mieux dans tout ça, c’est que vous n’aurez même pas à vous ruiner, cette offre étant disponible à partir de 699 euros.

ASUS ExpertBook P1 : une machine pensée pour les professionnels modernes

Au cœur de ce pack proposé par LDLC et ASUS Business se trouve l’ExpertBook P1, un PC portable conçu pour répondre aux exigences des travailleurs modernes. Une machine qui cache bien son jeu et se démarque par de nombreuses fonctionnalités matérielles et logicielles destinées à simplifier votre quotidien professionnel. Et cela commence par son design, tout en sobriété, qui allie légèreté (1,4 kg à 1,6 kg selon le modèle) et robustesse grâce à un châssis conçu pour résister aux moindres chocs.

Les travailleurs seront ravis de découvrir, en l’ouvrant, un large clavier doté d’un pavé numérique, un pavé tactile de bonne taille, ainsi qu’un écran 15 pouces Full HD (1920 par 1080 pixels), de quoi avoir un espace de travail plutôt confortable. Une webcam 1080p doté d’un obturateur (pour la sécurité) et une connectique étendue (2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C Power Delivery, DisplayPort, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1 x HDMI 1.4b, 1 x RJ45 et un slot de verrouillage Kensigton) sont là pour compléter ce setup de travail. La sécurité est d’ailleurs à l’honneur avec un lecteur d’empreinte digitale, une puce TPM 2.0 qui assure la protection des données, et 1 To de double SSD Raid. De quoi assurer une sécurité optimale avec la possibilité de sauvegarder une copie cachée de vos dossiers.

ExpertBook P1 // Source : ASUS

Coté fiche technique, ASUS Business est allé à l’essentiel : processeur Intel Core i3 ou i5 de 13e génération, 8 ou 16 Go de RAM, 512 Go de stockage… Ce PC a tout ce qu’il faut pour vous accompagner dans toutes vos tâches bureautiques. Le constructeur a aussi veillé à doter son laptop d’un système de refroidissement efficace pour éviter les baisses de puissances au cours de la journée.

L’IA : un outil de poids pour accompagner votre quotidien professionnel

Au-delà d’une configuration matérielle adaptée aux besoins des travailleurs, l’ASUS ExpertBook P1 se distingue aussi par ses nombreuses fonctionnalités logicielles, en particulier celles assistées par l’Intelligence Artificielle. Ce PC sous Windows 11 bénéficie non seulement des avantages de Copilot et de toutes ses fonctionnalités, mais aussi de divers outils de productivités créés par ASUS Business.

C’est par exemple le cas de l’Assistant ASUS AI ExpertMeet, une application qui vient simplifier vos appels visio en ajoutant une traduction automatique. Elle peut aussi identifier les participants et déterminer qui a dit quoi dans l’enregistrement de vos appels. AI Meeting Minutes, de son côté, permet de résumer automatiquement vos appels et d’en extraire les points clefs.

ExpertBook P1 // Source : ASUS

Pour ne rien gâcher, l’ExpertBook P1 bénéficie aussi d’une fonctionnalité qui permet d’atténuer les nuisances sonores et les bruits de fond lors des appels, tout en améliorant la voix de votre interlocuteur.

Une offre clef en main pour protéger votre PC de TOUS les problèmes

Pour accompagner ce PC, et permettre aux travailleurs d’officier sereinement, LDLC a misé sur la protection. Comment ? Tout simplement en ajoutant diverses garanties qui permettent d’assurer la longévité du PC. Et cela commence par une garantie de cinq ans fournie par le marchand lui-même. Cela signifie qu’en cas de pépin, vous pouvez envoyer votre matériel à LDLC (grâce à un bon de retour prépayé) pour le faire réparer.

Mais LDLC ne s’est pas arrêté là, et vous offre avec ce pack Sérénité une garantie supplémentaire avec trois ans d’ASUS Premium Care. Cette garantie proposée par le constructeur couvre les pannes et les défaillances pouvant survenir sur l’ExpertBook P1. Dans les faits, vous bénéficiez d’un service d’intervention avec un technicien qui vient régler le problème à J+1 (tant qu’il s’agit d’un jour ouvré).

Découvrir le pack Sérénité avec le ASUS Business ExpertBook P1 à partir de 699 euros

Pour compléter ce pack, et fournir aux professionnels tout ce dont ils pourraient avoir besoin, LDLC a aussi inclus le sac à dos Inovu Loop Nomad. Un sac de 22 L pensé pour le transport d’ordinateurs pouvant aller jusqu’à 15,6 pouces, et qui bénéficie de plusieurs avantages, dont une protection hydrofuge et un système antivol avancé (TSA007). Pour ne rien gâcher, ce sac est conçu dans un matériau constitué à 80 % de produits recyclés.

Le Pack Sérénité // Source : LDLC

Si vous souhaitez profiter de cette offre, rien de bien compliqué. Il vous suffit de vous rendre sur la page dédiée au pack Sérénité entre le 3 et le 25 mars. Il vous suffit ensuite de mettre dans votre panier le PC portable de votre choix (ExpertBook P1 i3 ou i5), le sac à dos Inovu et la garantie ASUS Premium Care, puis d’entrer le code LATOTALE dans le champ prévu à cet effet pour obtenir votre rabais.