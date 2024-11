Moins de 1000 € pour le Black Friday : voici une configuration de PC gamer idéale pour les petits budgets

Une configuration PC pour jouer à moins de 1 000 € : c’est le défi que nous a lancé PC Componentes à l’occasion du Black Friday. Alors, mission accomplie ?

Source : MidJourney pour Frandroid

Le plus important pour une configuration PC, c’est son équilibre. Cadence du processeur, quantité de mémoire vive, puissance de la carte graphique et vitesse d’écriture du disque dur doivent être au diapason. Le risque si ce n’est pas le cas ? L’effet goulot d’étranglement d’un composant moins efficace que les autres qui tire toute la configuration vers le bas.

Afin de proposer une configuration harmonieuse qui allie performances en jeu et efficacité, sans faire gonfler la facture, notre choix s’est arrêté sur cette liste de composants :

Total : 977,06 €

Cette configuration sous la barre des 1 000 euros est uniquement possible grâce aux offres du Black Friday de PC Componentes.

Le choix des composants

Pour la carte graphique, le choix est assez évident. La GeForce 4060 Ti est, en effet, le meilleur rapport qualité-prix du moment. Elle permet de profiter des dernières avancées technologiques de Nvidia pour moins de 400 € : DLSS 3, encodage AV 1, consommation et chauffe mesurée sont au menu de cet excellent modèle. Les joueurs et joueuses ne s’y sont d’ailleurs pas trompés, puisqu’il s’agit de la troisième carte graphique la plus répandue sur Steam (après la 3060 et la 4060 mobile).

Côté processeur, il faut se tourner vers la valeur sûre du fabricant AMD : le Ryzen 7 5800X. Une puce qui n’a plus rien à prouver, tant pour le jeu que pour les activités du quotidien.

Souvent sujette à de grandes variations de prix, la mémoire vive est particulièrement accessible ces derniers temps. Nous nous tournons donc vers 2 barrettes Kingston de 16 Go qui ne poseront aucun problème sur le long terme.

GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 3X E OC 8 Go // Source : MSI

Pour le reste, il s’agit d’être malin : on opte ici pour une petit carte mère ASUS, dotée d’un module WiFi qui peut s’avérer bien commode. Un boîtier simple et efficace ainsi qu’un disque dur SSD au format M.2, dont les 2 To d’espace permettent de voir venir, accompagnent le tout.

Pour finir, on fait confiance au revendeur avec un duo alimentation et ventirad de la marque Tempest, les produits maison de PC Componentes.

Et avec ça, on joue à quoi ?

Peu onéreuse, une telle configuration est plus véloce qu’il n’y paraît pour le jeu vidéo et la bureautique. Déjà, aucun problème pour jouer dans d’excellentes conditions en 1080p, même aux derniers AAA du moment.

Très habile pour gérer le Ray Tracing, la 4060 Ti fait des miracles si l’on manipule un peu les options de DLSS : aucun des principaux jeux compétitifs actuels ne lui résiste, et ce n’est pas le processeur ou la mémoire vive qui posent un problème à ce niveau.

Minecraft // Source : Microsoft

En rognant un poil sur le taux de rafraîchissement (60 images par seconde plutôt que 120), il est tout à fait possible de profiter d’une résolution supérieure pour le jeu. Pour les aventures solo ou les titres moins gourmands, on peut largement monter jusqu’en 4K avec cette configuration.

Aucun problème non plus côté bureautique : malgré son tarif contenu, ce PC peut accueillir les projets photo et vidéo sans broncher. S’il n’est pas taillé pour la modélisation 3D, il permet également de s’initier aux rudiments de 3DS Max ou Unity.

PC Componentes, le site qui monte

En informatique, ce sont bien les prix qui différencient un e-commerçant d’un autre. Et de ce côté-là, PC Componentes s’est taillé une solide réputation bien au-delà des frontières ibériques. Très compétitifs face aux revendeurs spécialisés et autres grossistes de masse, les tarifs pratiqués par l’enseigne font le bonheur des aficionados de bons plans depuis quelques années déjà.

Pour le Black Friday, PC Componentes a d’ailleurs dégainé ses meilleures offres :

jusqu’à 60 % de réduction sur les ordinateurs portables, PC, téléviseurs, smartphones, jeux, composants, périphériques, appareils électroménagers, consoles ;

livraison offerte à partir de 50 euros pour les produits vendus et expédiés par Pc Componentes ;

retours prolongés jusqu’au 15 janvier.

Petit plus qui fait la différence, son configurateur s’avère très pratique pour détecter les incompatibilités potentielles entre les divers composants choisis (type de RAM, socket du processeur, taille de la carte mère…). Un outil qui rassure au moment de planifier le renouvellement de son matériel informatique, sachant que les configurations montées par le site le sont par des experts.

Et avec un écran et des périphériques ?

Parce qu’on a pris notre mission très à cœur, voilà en bonus des propositions d’écran, de souris et de micro-casque pour accompagner cette configuration de manière homogène et pas trop cher :

Le MSI G274F est un écran gamer de 27 pouces particulièrement réactif (1 ms de latence, 180 Hz) vendu au prix de 137,85 €

La Logitech G203 est une souris à toute épreuve, vendue au prix de 27,74 €

Le Razer Kraken X Lite est un casque gamer 7.1 vendu au prix de 34,70 €

Coût total de la configuration (tour + accessoires) : 1 177,35 €