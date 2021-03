Les Microsoft Surface (Laptop 3, Go, Pro 7, etc.) sont jusqu’à 25 % moins chers pendant tout le mois de mars

Microsoft propose actuellement des remises sur toute sa gamme Surface, qui concernent aussi bien des ordinateurs portables que des appareils deux-en-un.

Jusqu’au 28 mars, presque toute la gamme Surface est en promotion sur le site de Microsoft. Que vous soyez à la recherche d’un ordinateur portable accessible ou au contraire performant, cette offre est capable de vous faire réaliser de belles économies.

D’autant plus qu’effectuer vos achats directement sur le site de Microsoft comporte plusieurs avantages. Par exemple, la livraison et les retours sont gratuits dans un délai de 60 jours. Il est également possible de profiter de remises pour l’achat simultané d’un produit Surface associé à des accessoires ou un abonnement à Microsoft 365.

Le Surface Laptop Go à 700 euros

Le prix du Surface Laptop Go (version i5 et 128 Go de stockage) est en baisse sur le site de Microsoft et passe à 700 euros. La version i5 et 256 Go de stockage profite elle aussi d’une remise importante, pour afficher un prix final de 850 euros.

25 % de réduction sur le Surface Laptop 3

C’est sur le Surface Laptop 3 qu’il est possible de réaliser les plus belles économies. En effet, grâce à une remise de 25 %, le Surface Laptop 3 couleur platine avec un processeur Intel Core i5 passe à 861 euros. Le même modèle, mais avec un processeur Intel Core i7 est lui affiché à 1311 euros.

20 % de réduction sur le Surface Pro 7

Grâce à une remise de 20 %, les Microsoft Surface 7 profitent de nouveaux tarifs très avantageux. Par exemple, le modèle équipé d’un processeur Intel Core i5 avec 128 Go de stockage est à 855 euros contre 1069 euros en temps normal.

20 % de réduction sur le Surface Pro X

C’est également une remise de 20 % qui est appliquée sur la gamme Surface Pro X de Microsoft. La version équipée du processeur Microsoft SQ 2 et de 256 Go de stockage passe ainsi à 1359 euros au lieu des 1699 euros habituels. Soit une belle économie de 340 euros.

15 % de réduction sur le Surface Book 3

Dans une configuration avec un processeur Intel Core i5 et 256 Go de stockage, le Surface Book 3 passe à 1529 euros grâce à une remise de 15 %. Pour goûter à la version avec un Intel Core i7, il faudra débourser 1911 euros, soit près de 340 euros moins chers qu’à l’accoutumée.