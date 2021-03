Avec 80 euros de réduction, ce pack Chromebook Acer est la bonne affaire du moment

Pour travailler efficacement, nul besoin de se tourner vers des ordinateurs hors de prix alors que les Chromebooks offrent un excellent rapport qualité-prix. C'est d’autant plus vrai lorsque ces laptops se retrouvent dans un pack d’accessoires avec un prix réduit, comme c’est le cas du Chromebook Acer CB514.

En 10 ans, les Chromebooks ont fait des progrès remarquables pour se placer comme d’excellentes alternatives aux ordinateurs portables sous Windows, mais également aux MacBook. L’évolution de ChromeOS en un système d’exploitation rapide, simple à prendre en main et dénué de virus y est pour beaucoup.

Il est donc intéressant d’opter pour un Chromebook lorsque l’on est à la recherche d’un ordinateur pour travailler sereinement. Surtout qu’ils offrent généralement un excellent rapport qualité-prix. C’est le cas notamment de l’Acer CB514 qui, non content d’être inclus dans un pack avec accessoires, profite d’une belle réduction chez la Fnac. Ainsi, il affiche un prix de 399 euros contre 479 euros habituellement.

Un Chromebook qui se concentre sur l’essentiel

Malgré son prix bas, le Chromebook Acer CB514 offre un design soigné avec son châssis tout en métal. Une finition rare sur ce segment tarifaire. Le clavier est également très agréable à utiliser au quotidien.

Sa dalle IPS de 14 pouces est tactile, ce qui offre une meilleure ergonomie, et surtout délivre une définition Full HD qui améliore grandement la visibilité.

Mais le principal intérêt d’un Chromebook est de pouvoir compter sur un allié de choix pour travailler. Et de ce côté là, le Acer CB514 ne déçoit pas puisqu’il embarque un processeur Pentium N4200, 8 Go de mémoire vive et 128 Go de SSD. Cette configuration offre des performances suffisantes pour une utilisation très confortable au quotidien, notamment dans les tâches bureautiques.

Chrome OS, le meilleur allié de la productivité

Une dimension dans laquelle Chrome OS excelle. La synchronisation constante de Chrome OS avec le cloud et les applications de Google Drive permet de rester productif à tout instant. Le Acer CB514 ne prend que quelques secondes pour démarrer, grâce à l’excellente optimisation de ce système d’exploitation.

Qui plus est, Chrome OS se met à jour automatiquement en arrière-plan et les sauvegardes automatiques protègent contre la perte d’un travail en cours en cas de déconnexion intempestive. L’Acer CB514 profite d’une autonomie importante, flirtant avec la dizaine d’heures, ce qui permet un usage longue durée sans avoir à s’inquiéter du niveau de la batterie. Enfin, côté connectique, on peut compter sur la présence d’un port jack 3,5 mm, de deux ports USB et un connecteur USB-C.

Un Chromebook qui sait s’entourer

La Fnac ne se contente pas de proposer l’Acer CB514 à un prix réduit, l’enseigne lui attribue en plus une série d’accessoires pour optimiser son usage quotidien.

Ainsi, l’Acer CB 514 est accompagné d’une housse de transport grise, discrète et idéale pour protéger le PC portable des petits chocs lors du transport. Une souris sans-fil Acer se glisse également dans ce pack, histoire de rendre plus agréable la navigation, et ainsi pouvoir faire l’impasse sur le trackpad.

Mais le véritable atout de ce coffret reste bien entendu son prix. Habituellement proposé aux alentours de 480 euros, le pack Acer CB514 affiche désormais un tarif de 399 euros chez la Fnac. En fonction du mode de livraison choisi, l’Acer CB514 mettra entre 1 et 5 jours à arriver chez vous.