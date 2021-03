Lenovo Yoga Slim 7 : un ultraportable ultra-complet qui profite même d’un prix bas

Carte ultraportable de la marque, le Lenovo Yoga Slim 7 se place une fois encore comme une machine très performante et bien pensée. Un PC portable qui ne possède plus aucun véritable défaut, puisque son prix est désormais en promotion.

Alors qu’en fin d’année dernière, Lenovo misait sur une solution AMD pour propulser son ultrabook Lenovo Yoga Slim 7, le constructeur rafraîchit encore sa gamme en proposant cette fois une version avec un Intel Core de 11e génération. Si le design et la connectique restent les mêmes, l’autonomie et les performances, elles, s’améliorent. Cela permet au Lenovo Yoga Slim 7 de rester l’une des références de 2021 en termes de machine puissante.

D’autant que son prix est revu à la baisse jusqu’au 28 mars prochain chez la Fnac. En effet, le Lenovo Yoga Slim 7 jouit d’une réduction de 15 %, ce qui fait tomber son prix à 1 274 euros contre 1 499 euros habituellement.

Un ultrabook parfaitement équilibré

Contrairement à la plupart de ses concurrents, le design du Lenovo Yoga Slim 7 ne souffre d’aucun défaut. Ne vous laissez pas berner par la sensation d’être en face d’un produit “massif”, comme nous avons pu le constater lors de notre test (9/10), ses dimensions de 32 x 20 x 1,5 cm, ainsi que son poids de 1,4 kg le rendent tout aussi agréable à transporter qu’à utiliser quotidiennement.

Son clavier est suffisamment large pour rendre la frappe appréciable, quelle que soit la taille des mains, tout comme son trackpad. Qui plus est, le rétroéclairage des touches permet un usage même lorsque l’environnement lumineux commence à faire défaut.

Au niveau de l’écran, le Lenovo Yoga Slim 7 dégaine une dalle IPS tactile de 14 pouces à la définition Full HD. En plus d’améliorer l’ergonomie, cet écran est bien calibré, avec un spectre sRGB bien couvert et une luminosité maîtrisée. Que ce soit simplement pour travailler, ou se divertir en regardant du contenu en streaming, le Lenovo Yoga Slim 7 offre un confort de visionnage bienvenu.

Des performances revues à la hausse avec un Intel Core de 11e génération

Les principaux changements avec la mouture précédente surviennent à l’intérieur du Lenovo Yoga Slim 7. En effet, le constructeur troque les puces AMD Ryzen pour un processeur Intel Core i7-1165G7 de 11e génération.

Cadencée à 2,80 GHz (4,70 GHz en Turbo Boost), cette puce assure une fluidité constante, aussi bien dans les tâches basiques, comme la navigation, que dans les logiciels plus gourmands comme la retouche d’image ou l’édition vidéo. Sans oublier que le Lenovo Yoga Slim 7 mise également sur un SSD de 1 To et 16 Go de RAM, afin de ne souffrir d’aucun ralentissement.

Le Lenovo Yoga Slim 7 n’est pas en reste au niveau de la connectique. Il propose ainsi 2 ports USB-A, 2 connecteurs USB Type-C et une prise HDMI 2.0. Une configuration qui permet d’adjoindre un écran externe, par exemple, au Lenovo Yoga Slim 7 afin de travailler plus efficacement. Enfin, le Lenovo Yoga Slim 7 ne peut pas être pris en défaut sur son autonomie, tant celle-ci est massive. Il est ainsi capable de tenir la cadence 14 heures d’affilée, avant de réclamer le chargeur. De quoi alléger votre sac à dos lorsque vous êtes en déplacement professionnel pour la journée.

Un prix adouci jusqu’à la fin du mois de mars

On peut reprocher au Lenovo Yoga Slim 7 un tarif un peu élevé. Un point noir qui vient de disparaître chez la Fnac puisque le Lenovo Yoga Slim 7 profite désormais, et jusqu’au 28 mars prochain, d’une réduction de 15 %.

Vendu en temps normal aux alentours de 1 500 euros, le Lenovo Yoga Slim 7 affiche désormais un prix de 1 274 euros. La livraison standard est gratuite, et n’excède pas les 3 jours.