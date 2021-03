Xiaomi RedmiBook 15 (2021) : une vraie montée en gamme, une alternative au MacBook Pro ou au Dell XPS 15

Redmi, ce n'est pas uniquement une gamme de smartphones abordables. C'est aussi des PC portables en Chine. On vient justement d'avoir davantage de détails sur le RedmiBook 15.

La semaine dernière, Huawei mettait à jour une partie de sa gamme laptops. On a pu découvrir, par exemple, le MateBook Pro X et les autres MateBook.

Cette semaine, Xiaomi commercialise son RedmiBook 15 édition 2021, que l’on connaissait déjà, et on peut ainsi découvrir ses caractéristiques complètes. On assiste à une vraie montée en gamme.

RedmiBook 15 : des performances et un écran solide

Sur le papier, le Xiaomi RedmiBook 15 (2021) est vraiment intéressant. Le modèle 15 pouces a donc été mis à jour pour y intégrer la 11e génération de processeurs Intel, puisque les précédents étaient équipés de la 10e. Ici on profite du Intel Tiger Lake Core i5-11300H ou de l’Intel Core i7-11370H, en fonction des versions. Ce sont des CPU quatre coeurs mais avec de grosses fréquences d’horloge, bien plus puissants que la série U d’Intel Core. De plus, Xiaomi a rajouté un GPU dédié, le Nvidia MX450. Ce n’est pas une puce extrêmement véloce, néanmoins elle fournira de meilleures expérience que l’iGPU du CPU Intel.

L’écran IPS a fait un vrai saut qualitatif, il adopte désormais une définition de 3,2K (3200 x 2000 pixels). De plus, c’est un écran dont le taux de rafraichissement monte à 90 Hz. Le rapport de contraste est d’ailleurs bon pour un écran IPS LCD, il est annoncé à 1 500:1.

Avec une webcam HD, du Thunderbolt 4 au format USB-C, deux ports USB plein format, un port HDMI, 512 Go de SSD en PCIe, 16 Go de mémoire DDR4 à 3200 MHz, un capteur d’empreintes digitales… le RedmiBook 15 a vraiment une belle fiche technique.

Il n’est annoncé ni en France ni en Europe, pas sûr qu’il le soit un jour, néanmoins il débute sa commercialisation en Chine : environ 645 euros HT pour la version la plus basique jusqu’à 815 euros HT pour la version plus avancée. Ce sont vraiment des tarifs très bas, à l’image de ce que la gamme Redmi propose sur d’autres secteurs. Comme d’habitude, vous pourrez l’importer à vos risques et périsl.