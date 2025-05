Test be quiet! Light Mount : silence et simplicité

Le Light Mount est le premier clavier de la marque be quiet!, spécialisée dans les solutions de refroidissement et les boitiers PC. Une première tentative gagnante ? Réponse dans notre test.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Le clavier gamer be quiet! Light Mount est un modèle relativement classique et équipé ici d’interrupteurs silencieux. La marque va plus loin en appliquant également un traitement acoustique complet au châssis de son clavier, qui devrait ainsi se montrer très silencieux.

Pour le reste, il s’agit d’un clavier plein format, doté d’une rangée de touches supplémentaires sur sa partie gauche ainsi que d’une molette de contrôle du volume. Le tout, agrémenté de touches en plastique PBT et d’un éclairage RGB très bien intégré.

Ce premier clavier d’entrée/milieu de gamme de be quiet! est proposé au prix conseillé de 170 euros. Un tarif qui semble relativement élevé de prime abord et qui devra se justifier par une prestation de haut vol.

Fiche technique

Le clavier nous a été prêté par la marque pour les besoins de ce test.

Un clavier gaming, la touche be quiet! en plus

Avec le Light Mount, be quiet! est parvenu à appliquer ses codes de design habituels, à un clavier. La marque, qui affectionne particulièrement le métal brossé, a logiquement équipé son clavier d’une plaque supérieure sombre qui fait écho à ses boitiers et ventilateurs. Celle-si surplombe un châssis relativement léger et entièrement en plastique. L’ensemble se montre néanmoins très rigide et ne se déforme donc pas lors de la frappe.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Le clavier affirme sa personnalité grâce à une chic bande lumineuse (et RGB) qui s’intègre parfaitement à l’extrémité supérieure du châssis. Elle est par ailleurs complétée par deux zones lumineuses, plus discrètes et installées sur les tranches latérales du Light Mount. Cet éclairage généreux est bien évidemment complété par celui intégré aux interrupteurs.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Les switches sont justement complétés par des touches en plastique PBT. Tous les caractères, sans exception, sont découpés dans les touches et profitent ainsi de l’éclairage intégré aux interrupteurs. C’est suffisamment rare pour être remarqué et certaines marques, bien plus expérimentées sur le marché, devraient prendre exemple sur be quiet!.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Pour aller plus loin, le Light Mount s’équipe aussi de cinq touches supplémentaires, positionnées sur la gauche du clavier. Elles sont complétées par une molette cliquable permettant le contrôle du volume audio. Ces touches supplémentaires, toujours appréciées, sont cependant un peu trop proches de la zone de frappe et demanderont un léger temps de prise en main afin d’éviter de la confondre avec le reste du clavier.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Côté ergonomie, be quiet! livre le Light Mount avec un repose-poignet magnétique très réussi. Généreusement rembourré, il se pare d’un revêtement doux et très agréable sous les paumes. Les pieds escamotables permettent quant à eux d’ajuster l’inclinaison du châssis sur trois niveaux, afin de s’adapter aux préférences de chacun.

Une frappe silencieusement lente

Notre exemplaire de test est doté d’interrupteurs mécaniques orange estampillés be quiet!. La marque ne donne guère d’information quant aux caractéristiques de ces switches, si ce n’est qu’ils ont silencieux et linéaires. C’est effectivement le cas, puisque les interrupteurs sont conçus de telle sorte que le son qu’ils génèrent en fin de course soit atténué. En y ajoutant le traitement acoustique réalisé au niveau du châssis, on profite effectivement d’un clavier très discret.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Les interrupteurs sont globalement agréables à utiliser. Leur course est fluide, mais leur point d’activation est relativement bas, ce qui, couplé à leur relative mollesse, ne permet pas au clavier d’être très réactif. Même si les frappes s’enchainent rapidement, j’ai vraiment ressenti que les « lenteurs » de ces interrupteurs me ralentissait dans ma frappe et dans l’enchainement des actions.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

En clair, le Light Mount est un clavier très agréable, grâce à sa fluidité et son silence. Cependant, il ne conviendra pas aux joueurs adeptes des titres nerveux ou aux rédacteurs, par exemple, qui se sentiront nettement freiner par ce dernier et la réactivité moyenne de ses interrupteurs.

Un logiciel léger et très séduisant

Quelle bonne surprise ! Les marques nouvellement débarquées sur le marché des périphériques de jeu sont bien souvent à la ramasse sur la partie logicielle. Be quiet! nous fait mentir et en fournissant IO Center, un logiciel simple, efficace et au design soigné. Une vraie réussite !

On y trouve toutes les fonctionnalités pertinentes pour un clavier, le tout, sans fioritures. L’éclairage RGB peut être ajusté grâce à de nombreux effets et peut également être personnalisé finement. Toutes les touches peuvent être réattribuées grâce aux multiples options proposées et même à des macros. Il en va de même pour le second « calque » accessible grâce à la touche “Fn”.

Les réglages sont sauvegardés dans des profils, eux-mêmes associés aux jeux et applications de notre choix. Alors que le logiciel est déjà particulièrement léger, be quiet! propose même une version web de ce dernier, ne nécessitant aucune installation et permettant d’agir sur presque tous les réglages du clavier. Chapeau !

Prix et disponibilité du clavier be quiet! Light Mount

Le clavier be quiet! Light Mount est disponible au prix conseillé de 170 euros.