Opal C1 : la webcam qui veut faire mieux qu’un appareil photo numérique

Cette webcam Opal C1 a tout pour plaire. Elle a été créée par des anciens ingénieurs Google, ceux qui ont bossé sur Pixel. Son objectif : faire mieux qu'un appareil photo numérique.

Le marché de la webcam n’était pas le marché le plus dynamique de la tech. Il était difficile de trouver des produits performants et pratiques, car les caméras étaient souvent en définitions 480p ou 720p, très rarement en 1080p et encore moins en définition 4K.

Bien souvent, les modèles de webcam ne changeaient que très peu chaque année avec quelques modèles de références, chez Logitech par exemple.

Avec la crise sanitaire et économique que l’on connaît, ainsi que l’essor du streaming, la webcam vit une nouvelle vie. Nous avons ainsi pu tester la Logitech StreamCam ou encore la Razer Kiyo Pro. Bien plus performantes, ces webcams restent imposantes.

L’Opal C1, créée par des anciens de Google

L’Opal C1 est une toute nouvelle webcam haut de gamme qui coûte 300 dollars : elle essaie d’offrir une qualité vidéo dans les vidéoconférences similaire à celle offerte par un appareil photo reflex numérique. La définition vidéo diffusée peut donc monter à de la 4K @ 30 ips, grâce à un capteur Sony IMX378.

Si on vous donne le nom du capteur, ce n’est pas habituel pour les webcams mais c’est souvent le cas sur les smartphones. Le capteur Sony IMX378 est le capteur du tout premier Google Pixel… l’Opal C1 a été créée par deux anciens ingénieurs de chez Google. Ils ont d’ailleurs associé ce capteur à une optique grand-angle avec ouverture f/1,8.

La vidéo ci-dessus compare la qualité vidéo obtenue avec la webcam du nouveau MacBook Pro 14 pouces, de la webcam Logitech C930e mais aussi de l’appareil photo Sony A6300 souvent utilisé par les streamers (via une carte d’acquisition vidéo).

La jeune entreprise a obtenu des financements de grands noms de la tech, y compris Alexis Ohanian, co-fondateur de Reddit, Chad Hurley, co-fondateur de YouTube, Mike Krieger, co-fondateur d’Instagram, Kevin Li, co-fondateur de Twitch et Hugo Barra, ex-Googler et ancien responsable chez Xiaomi.

Pour l’instant, l’application associée à la webcam, baptisée Opalsoft, n’est disponible que pour macOS. L’Opal C1 ne fonctionne donc qu’avec un Mac, la version Windows est prévue pour 2022.

Avec ce logiciel, il est possible d’ajuster différents paramètres comme le bokeh avec des ouvertures allant de f/2,8 à f/0,7. Évidemment, c’est une puce hardware qui fait ce travail de simulation. C’est une puce Intel, la Myriad X, spécifiquement intégrée pour pouvoir exécuter des opérations Tensor d’intelligence artificielle sur des images. Encore une fois… on remarquera l’impact des avancées que l’on peut a pu observer sur le marché du smartphone.

