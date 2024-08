Chaise ergonomique : faire du bien à son dos n’a jamais été aussi abordable

Avec la rentrée qui approche, est-il enfin venu le temps d’investir dans un fauteuil qui prend soin de votre dos ? La marque Sihoo propose justement des sièges ergonomiques à prix mini pour encore quelques jours.

Assis à votre bureau des heures durant, difficile d’échapper aux douleurs cervicales et au mal de dos. Sauf si vous optez pour un fauteuil ergonomique optimisé pour le télétravail et le gaming. Et grâce à Sihoo, vous n’avez plus besoin d’y consacrer plus de 1000 euros.

La marque affiche en ce moment jusqu’à 250 euros de remise sur sa gamme de chaises Doro, saluées aussi bien pour leur confort que leur prix plancher. Voici les meilleures offres Sihoo à saisir avant le 26 août :

Sihoo Doro C300 et C300 Pro : un réglage automatiquement optimisé pour votre corps

Trouver les bons réglages pour son fauteuil de bureau n’est pas toujours évident. Plusieurs ajustements sont parfois nécessaires avant de trouver la bonne posture, celle que l’on peut tenir sans gêne toute la journée.

Voilà une contrainte à laquelle s’est attaqué le spécialiste des chaises ergonomiques Sihoo. Son fauteuil Doro C300 se paramètre automatiquement pour garantir un soutien lombaire optimal en toutes circonstances. Même lorsque vous bougez légèrement ou changez de position, le dossier s’ajuste de lui-même.

Choisissez votre position, la chaise Sihoo Doro C300 s’ajuste automatiquement // Source : Sihoo

Mieux, son châssis intelligent détecte votre poids afin d’équilibrer la pression de l’assise et vous donner l’impression d’être sur un nuage. Inclinable à 130° en un tournemain, le fauteuil Doro C300 promet des pauses récupératrices.

Assis ou allongé, son appui-tête indépendant et réglable (en hauteur et vers l’arrière) offre en prime un soutien précis de la tête.

Pour rendre vos sessions de travail et de gaming encore plus agréables, Sihoo a aussi conçu le Doro C300 Pro. Ce modèle reprend tous les atouts du C300, avec en bonus une assise plus large, une inclinaison portée à 135 degrés, des accoudoirs inclinables verticalement et un réglage de la profondeur du siège.

Habituellement affichés à 399,99 et à 709,99 euros, les chaises ergonomiques Doro C300 et C300 Pro profitent de belles remises pour la rentrée et tombent respectivement à 299,99 et 609,99 euros.

Sihoo Doro S300 : pour aborder ses journées de travail en toute légèreté

Notée 8/10 par Frandroid, la chaise ergonomique Doro S300 est un incontournable du catalogue de Sihoo. « Son niveau de personnalisation est bluffant et le confort est au rendez-vous une fois bien réglé » conclut le test de la rédaction.

Du matin au soir, la chaise Sihoo Doro S300 vous promet confort et légèreté // Source : Sihoo

Ce fauteuil de travail se décompose, en effet, en quatre parties ajustables indépendamment :

le coussin supérieur comprend 5 niveaux de réglages différents et offre un appui spacieux pour un bon maintien de la nuque ;

sa double structure en forme d’ailes, inclinable horizontalement et verticalement, vient épouser la forme de vos lombaires ;

l’assise, réglable en profondeur, est incurvée pour soulager les tensions musculaires dans les jambes et le bas du dos ;

les deux accoudoirs sont réglables dans 6 directions différentes.

Mais le véritable atout de la Doro S300 réside dans son mécanisme « anti-gravité ». Grâce à un mécanisme flexible, ce fauteuil s’incline sans effort et vous donne la sensation de flotter. Le retour à la verticale s’opère lui aussi en douceur. Exit donc les réveils brusques après une micro-sieste.

En plus d’être très confortable, ce modèle arbore un design soigné en aluminium et en maille de velours italien. Même installé dans un salon, cette chaise se fond parfaitement dans le décor, sans entacher l’élégance de la pièce.

Jusqu’au 26 août, la Sihoo Doro S300 est disponible à 799,99 euros.

Sihoo Doro S100 : le confort à prix doux

Affichée à seulement 269,99 euros au lieu de 549,99 euros, la Sihoo Doro S100 promet l’un des meilleurs rapports qualité-prix de ces offres spéciales rentrée.

Un modèle abordable et ultra-confortable pour le télétravail // Source : Sihoo

Pour le prix d’une chaise de bureau standard, ce modèle ergonomique cumule les bons points. Les réglages ne manquent d’ailleurs pas à l’appel : hauteur du dossier, positionnement précis des accoudoirs, inclinaison du siège jusqu’à 135 degrés.

Comme sur les références les plus haut de gamme de la marque, son double support lombaire promet un maintien optimal du dos. Et son assise incurvée garantit une bonne circulation sanguine dans les jambes. Résultat, la fatigue physique est amoindrie. Parfait pour rester concentré au fil des heures.