GoPro Hero 11 Black : on sait déjà presque tout sur elle

La GoPro Hero 11 Black est dans les starting blocks du côté du constructeur américain avec un lancement attendu dans quelques semaines. En attendant, le site WinFuture a décidé de gâcher la fête en dévoilant tout sur la nouvelle action cam.

Après des images, voici l’ensemble des caractéristiques qui vient d’être publié. Évidemment, il faut les prendre avec des pincettes, néanmoins elles nous proviennent d’une source relativement fiable. Vous pouvez avoir un aperçu des leaks de Roland Quandt, ils sont très nombreux.

Davantage de mégapixels

L’accent serait mis sur le nouveau capteur d’image CMOS de 27 mégapixels (contre les 23,6 mégapixels de la GoPro Hero 10 Black), avec la possibilité d’enregistrer des vidéos à la définition maximale de 5,3K jusqu’à 60 fps. En descendant en 4K, il serait possible d’atteindre 120 fps. Parmi les autres caractéristiques, on retrouve une stabilisation HyperSmooth 5.0, un écran tactile principal de 2,27 pouces (à l’arrière), un écran secondaire de 1,4 pouce (à l’avant), enfin un contrôle vocal serait également fourni.

La GoPro Hero 11 Black pourrait être utilisée sans problème sous l’eau jusqu’à 10 mètres. Rien ne changerait avec la batterie, on aurait droit à la même batterie 2700 mAh de type ADBAT-011, celle aussi utilisée dans les deux modèles précédents.

La semaine dernière, on avait pu découvrir des visuels de l’action cam. En façade, on devrait ainsi retrouver le traditionnel objectif grand-angle associé à un petit écran, au logo GoPro et à une grille de microphone. Sur la tranche droite, GoPro semble avoir positionné le bouton de mise sous tension ainsi que la mention « 11 Black ». Au dos, on retrouverait l’écran principal et, sur le dessus, le bouton d’enregistrement. Enfin, une trappe sur la gauche devrait permettre d’accéder à l’emplacement pour la batterie, le port USB-C et la fente pour carte microSD.

