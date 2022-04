Snapchat lance un appareil photo volant

Lors du Snap Partners Summit, Snap a dévoilé un nouveau produit inattendu. Après les lunettes appareil photo, voici le drone appareil photo. Pixy regroupe tout le savoir-faire photo de Snapchat dans un petit appareil qui vous suit pour immortaliser vos moments.

Snap aime surprendre. Après les lunettes connectées Spectacles lancées il y a quelques années, puis déclinées en différents modèles, voici un nouveau moyen de prendre votre quotidien en photo sous un jour différent.

Lors du Snap Partners Summit organisé jeudi, la firme au petit fantôme a présenté Pixy, un drôle de carré jaune volant en forme de drone miniature. Avec ses quatre hélices, il peut s’élever devant vous et vous suivre pour vous prendre en photo et vous filmer.

Un paparazzi volant

Ça aurait pu avoir l’air d’une blague, mais ça n’en est pas une. Pixy est bien d’ores et déjà disponible en France, et il reprend les codes de Snapchat avec son jaune pétant et ses talents en photographie. Car Snap a décidé de s’appuyer sur le savoir-faire de la caméra de son application pour vous permettre d’immortaliser vos moments importants, en solo ou entre amis. Le tout en vous offrant une nouvelle perspective et en prenant de la hauteur. Car avec les Spectacles, c’était votre point de vue à l’honneur. Là, ce sera vous la star.

Cette « caméra volante », comme la présente Snap, tient dans la poche et va s’élever à la demande. Il suffit de taper sur un bouton pour que ses quatre rotatives se mettent en marche et que Pixy s’envole en suivant quatre types de vol préenregistrés : en mode orbite pour une vue à 360°, en mode stationnaire devant vous, en vous suivant où que vous alliez, ou tout simplement sans contrôle pour enregistrer autour de vous (mode révélation). Et Pixy promet de se poser dans votre main tendue à la fin de son vol. Car ce sont vos gestes qui vont lui indiquer quoi faire, il n’y a pas de télécommande à disposition.

Les vidéos sont transférées et sauvées automatiquement dans Snapchat Memories. Vous pourrez ensuite les éditer, ajouter des Lenses ou de la musique (les vidéos n’ont pas de son). À vous les ajouts rapides comme Hyperspeed, le rebond, Orbit 3D, etc. Vous n’avez ensuite plus qu’à les partager sur Snapchat en chat, en stories, sur Spotlight ou ailleurs sur d’autres plateformes.

Attention, Pixy n’est pas résistant à la pluie ni au vent, même une faible brise. Tendez votre bras devant vous au niveau des yeux, Pixy sur la paume, et celui-ci va décoller en se fiant à la hauteur de votre tête. Il suit l’emplacement de votre tête et de votre corps pour se diriger et revenir. La LED blanche de la caméra va clignoter pour commencer à filmer.

Prix et disponibilité du Pixy

Dans un premier temps, Pixy est disponible aux États-Unis et en France jusqu’à épuisement des stocks au prix de 274,99 euros sur le site de Snapchat ou sur celui dédié de Pixy. Des accessoires supplémentaires sont proposés (batterie rechargeable, chargeur, pare-chocs, sangle de transport, etc.).

Pour la France, il faut évidemment suivre les recommandations de l’aviation civile au même titre qu’un drone en vol.

