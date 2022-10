Sony Alpha 7 Mark III et Mark IV : ces deux packs vont vous convaincre de vous lancer sérieusement dans la photo

Envie de vous lancer sérieusement dans la photo cet automne ? La Fnac propose jusqu'au 18 octobre deux belles offres sur meilleurs appareils photo hybrides plein format de Sony, les Sony Alpha 7 Mark III et Mark IV.

Avec ses couleurs riches et sa lumière diffuse, l’automne est la saison parfaite pour mettre un nouvel appareil photo à l’épreuve. Ça tombe bien, jusqu’au 18 octobre, la Fnac propose deux offres sur les excellents boîtiers hybrides plein format Sony Alpha 7 Mark III et Mark IV.

Sony Alpha 7 Mark III : stabilisation du capteur et tropicalisation au programme

Dans la gamme des Sony Alpha, il est parfois difficile de s’y retrouver. Il y a les Alpha 7s, pensés pour la vidéo et les Alpha 7R plus conçus pour les photographes professionnels avec des définitions de capteurs supérieures. Les Alpha 7, quant à eux, rassemblent le meilleur des deux mondes avec de belles performances, tant dans le spectre de la définition que de la sensibilité du capteur.

Sur cette mouture Mark III, on retrouve ainsi un boîtier plus que complet, et dépassant en compacité, en performances et en fonctionnalités quantité d’appareils concurrents. Et ce, alors que le produit a été lancé en 2018. C’est dire à quel point Sony maîtrise son sujet.

Polyvalent, le Sony Alpha 7 Mark III est donc un boîtier pensé pour tous les types de photographies. Avec un capteur 24 × 36 de 24,2 mégapixels avec une plage ISO allant de 100 à 51 200 (extensible jusqu’à ISO 50-204 800 pour les photos), il peut gérer tous types d’environnements lumineux.

Il est également performant dans tous les types de climats grâce à la tropicalisation du boitier. Celle-ci assure, par la présence de joints spécifiques, que l’appareil pourra être utilisé sous la pluie ou dans des conditions d’hygrométrie élevées (comme sous les tropiques par exemple).

Un autofocus très performant

Pour assurer des images nettes, le constructeur japonais a également stabilisé le capteur sur 5 axes. Notons également la présence de 693 spots de mise au point à détection de phase et d’un suivi autofocus (AF) ultra-performant.

Sony est en effet connu sur ses boîtiers pour la qualité de son suivi autofocus, et notamment l’eyeAF, qui permet de garder la mise au point sur les yeux du sujet, y compris s’ils ne regardent pas directement la caméra. Un atout non négligeable dans la photographie portrait.

Pour le sport et la photographie animalière, la rafale de l’Alpha 7 III est particulièrement efficace avec jusqu’à 177 images JPEG en haute résolution, 89 images RAW compressées ou 40 images RAW non compressées. En prise de vue silencieuse, il est par ailleurs possible d’aller jusqu’à 10 images par seconde.

En ce moment à la Fnac, et jusqu’au 18 octobre, le Sony alpha 7 III est proposé en pack comprenant deux optiques de la marque : une focale fixe 50 mm ouverture f/ 1,8, un très bon objectif pour débuter en photographie et un zoom 28-60mm f/4-5.6, polyvalent si vous souhaitez faire du paysage et un peu de macro photographie. Le pack est enfin agrémenté d’une batterie supplémentaire pour ne jamais vous retrouver à court d’énergie en pleine séance photo.

Sony Alpha 7 Mark IV : le plus abouti des boîtiers proposés sur le marché du plein format

Dernier modèle de la gamme Sony Alpha 7, l’Alpha 7 Mark IV est un concentré de polyvalence. Fort des spécificités de son prédécesseur, le nouveau boîtier plein format du constructeur japonais apporte les détails de finitions qui pouvaient manquer aux utilisateurs les plus exigeants.

On passe d’abord d’un capteur 24 à un 33 mégapixels. Une évolution qui, si elle semble légère en théorie, apporte beaucoup lorsque l’on zoome à 100 % dans l’image.

Autre correctif apporté par ce nouveau boîtier : une meilleure gestion des couleurs. Un détail qui prend tout son sens, notamment en photographie portrait. Le rendu des couleurs de peau est en effet souvent un point d’achoppement qui nécessite, chez les photographes, un étalonnage rigoureux. Sony, avec l’Alpha 7 IV, facilite la post-production en apportant lors de la prise de vue une meilleure justesse colorimétrique.

Des performances décuplées

Côté autofocus, plusieurs évolutions notables sont à souligner. Sony a d’abord implémenté la fonction focus map qui permet de visualiser la profondeur de champ dans le viseur électronique ou sur l’écran de visée. Grâce à un jeu de couleurs, l’appareil peut, d’un simple coup d’œil, vous mettre en évidence la zone exacte de mise au point sur l’image. Une bonne manière de ne jamais rater vos photos lorsque l’optique est largement ouverte.

Par ailleurs, l’Eye AF de Sony, un incontournable du constructeur, a encore été améliorée. Si jusqu’ici, le suivi d’autofocus avait fait ses preuves sur les yeux humains, et ceux de nos compagnons à quatre pattes, aujourd’hui, Sony propose un Eye AF capable de suivre l’œil d’un oiseau. Une prouesse qui devrait ravir les ornithologues amateurs comme les professionnels, pour qui la mise au point sur un animal, presque tout le temps en mouvement, est extrêmement difficile.

Côté vidéos enfin, le Sony Alpha 7 IV offre d’excellentes performances qui devraient permettre aux vidéastes amateurs, comme aux professionnels, de fournir des séquences parfaitement calibrées et d’une très belle qualité, et ça en sortie de carte. On souligne par exemple que cette dernière mouture permet de filmer en 4K à 60 images par seconde, en tenant compte de la totalité des pixels.

Il est également possible de passer en suréchantillonnage à 7k lorsque le boîtier filme à 30 images par seconde. Pour encaisser enfin ce tsunami de données, Sony propose deux emplacements lectures de carte SD dont un hybride adapté pour la carte CFexpress Type A. Un bon point pour les photographes outdoor qui ont besoin d’un stockage massif, rapide, et qui aiment malmener leurs cartes mémoire.

Un boîtier acheté, 200 euros de remise sur l’optique

Jusqu’au 18 octobre, la Fnac propose un pack parfait pour ceux qui souhaitent changer de boîtier, ou enfin passer à du Sony : pour l’achat du boîtier et d’une optique sélectionnée par les Experts de la Fnac, vous bénéficiez de 200 euros de remise ! Parmi les objectifs disponibles, on retrouve notamment le Sony FE 24 mm f/2,8 ou encore le Sony FE 50 mm f/2,5. La première sera une optique parfaite pour la photo de paysage, quant à la seconde, elle s’adaptera sans souci aux portraits.

Une offre pensée pour ceux qui voudraient commencer à se constituer un parc d’optiques Sony avec le meilleur boitier de la gamme, ou les photographes possédant déjà du matériel Sony qui veulent upgrader leur boitier et s’offrir un objectif supplémentaire.