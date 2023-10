Redonner vie à vos appareils argentiques : la pellicule numérique prend forme avec ce projet

La « pellicule numérique » est depuis longtemps considérée comme un rêve technologique inatteignable. Une startup prévoit de commercialiser son produit qui pourra être inséré dans des appareils argentiques, transformant ces derniers en machines numériques sans modifications techniques.

Des millions d’appareils photo argentiques petits formats sont encore en circulation. Cependant, souvent, ils sont laissés de côté, car utiliser et développer une pellicule argentique est vu comme contraignant comparé à la facilité des photos numériques. Pourtant, redonner vie à ces appareils en les rendant numériques, tout en profitant de la simplicité du numérique à petit prix, serait formidable.

La « pellicule numérique », souvent évoquée telle une chimère technologique, est un accessoire qui doit s’insérer à la place d’une pellicule traditionnelle (format 135) dans un appareil argentique. Cet accessoire aurait le pouvoir de le métamorphoser en un appareil photo numérique.

L’annonce par la start-up I’m Back de sa pellicule numérique I’m Back Film suscite donc, évidemment, de l’engouement au sein de la communauté photographique. Cette invention pourrait effectivement revitaliser vos appareils photo argentiques 35 mm, en les transformant en appareils photo numériques sans avoir à les modifier techniquement.

Une technologie attendue

La pellicule numérique I’m Back Film s’inscrit comme une réponse pratique aux enjeux de la photographie argentique contemporaine. Cette technologie consiste en une cartouche de film numérique, conçue pour s’adapter à tous les appareils photo argentiques 35 mm, sans nécessiter de modifications majeures et irréversibles de ces derniers.

Elle doit sa compatibilité physique à ses dimensions, équivalentes à celles d’une cartouche 135 classique, et à sa constitution légère et potentiellement flexible, lui permettant de s’intercaler aisément entre le presse-film et le passe-vue. Autonome d’un point de vue énergétique, elle dispose également d’un espace de stockage pour sauvegarder vos précieuses captures.

La cartouche I’m Back Film intègre un capteur Sony IMX269 au format 4/3 de 20 mégapixels. Cependant, en raison de sa taille réduite comparée à un format plein cadre 35 mm, il ne capture qu’une portion centrale de l’image projetée par l’objectif, induisant un facteur de recadrage de 2. Pour pallier ce décalage, les utilisateurs pourront opter pour un adaptateur grand angle ou des objectifs à distance focale plus courte.

Le processus d’installation de la cartouche I’m Back Film s’avère simple et rapide, respectant l’intégrité des boîtiers argentiques. Il suffit d’insérer la cartouche dans le compartiment destiné à accueillir le film, comme pour une pellicule classique. Un accessoire additionnel se fixe à la base de l’appareil, il complète l’assemblage, certainement pour l’alimentation.

Dans un souci d’ergonomie et de confort d’utilisation, I’m Back envisage également de fournir un écran indiquant de manière semi-transparente la zone de l’image effectivement capturée.

Vers un succès commercial ?

La commercialisation de cette cartouche révolutionnaire passera d’abord par une phase de financement participatif sur la plateforme Kickstarter, dont le lancement est prévu le 14 octobre 2023. Le prix de la cartouche I’m Back Film, toutefois, reste encore à déterminer.

L’initiative d’I’m Back s’annonce comme une aventure à la fois très prometteuse, mais aussi semé d’embuches. Comme d’habitude, ne vous pressez pas. Sauf si vous êtes un aventurier des temps modernes prêt à perdre votre mise.