Ce fabricant chinois défie les lois de l’optique avec son nouvel objectif zoom complètement innovant

Qui a dit que l'innovation en photographie était morte ? Certainement pas Laowa, qui s'apprête à lancer le premier zoom à décentrement au monde.

Laowa, fabricant d’objectifs, s’apprête à lancer un objectif qui pourrait bien changer pas mal de choses dans le monde de la photographie. Pour la première fois au monde, un zoom va intégrer une fonction de décentrement.

Le décentrement, kesako ?

Avant de s’emballer, commençons par le commencement : c’est quoi, le décentrement ? En photo, le décentrement permet de déplacer l’objectif par rapport au capteur de l’appareil. Ça peut paraître anodin, mais c’est un véritable atout pour corriger les perspectives, notamment en architecture.

Lorsque vous photographiez un grand bâtiment. Normalement, vous devez incliner votre appareil vers le haut pour le cadrer entièrement, ce qui donne l’impression que le bâtiment « tombe » en arrière. Avec le décentrement, vous pouvez garder votre appareil parfaitement droit et « monter » l’objectif pour inclure tout le bâtiment. Résultat : des lignes bien droites et une perspective naturelle.

Pourquoi un zoom à décentrement, c’est compliqué ?

Jusqu’à présent, les objectifs à décentrement étaient toujours des focales fixes. Pourquoi ? Parce que c’est sacrément compliqué de combiner zoom et décentrement !

Dans un zoom classique, les groupes de lentilles bougent les uns par rapport aux autres pour changer la focale. Ajoutez à ça le mouvement de décentrement, et vous obtenez un vrai casse-tête optique et mécanique. Chaque mouvement influence l’autre, et il faut une sacrée maîtrise pour que tout fonctionne correctement.

C’est pour ça que l’annonce de Laowa fait tant de bruit : ils ont réussi là où beaucoup pensaient que c’était impossible !

Ce qu’on sait (et ce qu’on ignore encore) sur ce nouvel objectif

Laowa joue encore les mystérieux sur les détails techniques de son bijou. L’annonce est prévue pour le 8 juillet à 17h30, heure de Paris. Mais on a quand même quelques infos croustillantes à se mettre sous la dent !

On sait que l’objectif aura un collier rotatif à l’arrière pour contrôler le décentrement vertical et horizontal. La mise au point sera manuelle (pas de surprise ici, c’est souvent le cas pour les objectifs spécialisés). Et cerise sur le gâteau : une distance minimale de mise au point de 15 cm ! De quoi faire des gros plans spectaculaires.

Les rumeurs parlent d’une focale de 12-24 mm avec une ouverture maximale de f/5,6. Si c’est confirmé, on aurait là un objectif ultra grand-angle à grand-angle, parfait pour l’architecture et les paysages urbains.

Si Laowa tient ses promesses, cet objectif pourrait être un véritable game-changer pour les photographes d’architecture. Fini le besoin de trimballer plusieurs objectifs à décentrement fixe : un seul zoom pourrait couvrir une large gamme de situations.

Cela dit, ne vous attendez pas à ce que ce soit donné. Les objectifs à décentrement sont déjà connus pour être chers, alors un zoom à décentrement… Préparez votre portefeuille !