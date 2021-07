Cet appareil photo hybride ultra-fin tourne sous Android

Le constructeur chinois Yongnuo a intégré Android sur son dernier appareil photo, le YN455.

Le constructeur chinois d’appareils photo Yongnuo vient de présenter son dernier boîtier équipé d’un capteur micro 4/3, le Yongnuo YN455. Cet appareil a la particularité d’utiliser Android en guise de système d’exploitation, d’un SoC Snapdragon 8 cœurs cadencé à 2,2 GHz, de 64 Go de stockage interne et de 6 Go de RAM.

Le Yongnuo YN455 est en fait le successeur du Yongnuo YN450 lancé en 2018. Il s’agissait déjà d’un appareil photo sous Android avec comme principal avantage le fait d’être connecté directement à Internet et de pouvoir partager ses clichés sur Instagram, Facebook ou d’autres réseaux sociaux sans même avoir besoin de les transférer vers un smartphone ou un ordinateur. Le boîtier profitant d’Android, il permettait également de retoucher les photos, voire de les développer si elles étaient capturées au format RAW.

Un écran tactile de 5 pouce et une caméra pour les selfies

Pour son YN455, Yongnuo a intégré un capteur photo de 20 mégapixels au format micro 4/3 — le même format que l’on retrouve sur les Panasonic Lumix G ou les hybrides d’Olympus. L’appareil est également équipé d’un écran tactile inclinable de 5 pouces, mais pas de viseur Oled. On va également retrouver un support pour carte microSD jusqu’à 256 Go ainsi que pour une carte nano-SIM compatible 4G. Le constructeur a même intégré une caméra dédiée pour les selfies du côté de l’écran avec une définition de 8 mégapixels.

Concernant les capacités photo et vidéo de l’appareil, il peut filmer des séquences en 4K jusqu’à 30 FPS. Cependant, Yongnuo ne précise ni la plage dynamique ni l’encodage des vidéos. Le constructeur n’indique pas non plus quelles sont les caractéristiques d’exposition de son appareil, que ce soit en sensibilité ou en vitesse maximale. L’ergonomie également semble limiter puisqu’on va surtout retrouver des boutons pour la prise de vue, mais aucune molette pour modifier les paramètres d’exposition.

Le Yongnuo YN455 est compatible avec toutes les optiques dotées de la monture micro 4/3, qu’il s’agisse de celles de Panasonic, de Leica, de Sigma ou d’Olympus.

L’appareil photo de Yongnuo est lancé pour l’instant uniquement en Chine, au prix de 3888 yuans, soit 506 euros sans objectif. Il est également proposé en kit avec un objectif 25 mm (f/1,7) à 4487 yuans (584 euros) ou avec un objectif 42,5 mm (f/1,7) à 4686 yuans (609 euros).