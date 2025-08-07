Ce zoom hyper polyvalent est désormais disponible aussi pour les appareils Canon et Nikon

Déjà disponible pour les boîtiers Sony et Fujifilm, l’objectif Tamron 18-300 mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD arrive désormais pour les appareils Nikon et Canon.

Le Tamron 18-300 mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD // Source : Marcie Reif

Si les objectifs à focale fixe sont particulièrement pratiques pour obtenir des images très lumineuses grâce à leurs grandes ouvertures focales de f/1,4 ou f/1,8, ils manquent par définition de polyvalence.

C’est là que les zooms tirent tout leur intérêt grâce à la possibilité de passer d’une longueur focale à une autre pour un plan plus large ou plus serré. À ce jeu, le Tamron 18-300 mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD est particulièrement efficace, puisqu’il permet de profiter d’une longueur focale allant de 18 à 300 mm pour les appareils photo APS-C — soit équivalent 27-450 mm en plein format.

Le Tamron 18-300 mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD // Source : Aflo

Seulement, l’objectif n’était jusqu’à présent proposé que pour les appareils photo Sony en monture E ou Fujifilm en monture X. Ce jeudi, Tamron a annoncé l’arrivée de cette optique sur les appareils photo Canon en monture RF et Nikon en monture Z.

Un télézoom particulièrement polyvalent

Comme pour les modèles pour Fujifilm et Sony, les versions RF et Z du Tamron 18-300 mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD proposent donc un zoom x16,6 pour une très grande polyvalence, idéal par exemple pour partir en voyage avec une seule optique. L’objectif propose par ailleurs une distance de mise au point minimale de 15 cm au grand-angle, pour un facteur de grossissement de x0,5, adapté à la proxiphotographie. Il embarque aussi un moteur d’autofocus VXD et une stabilisation optique VC.

Photo capturée avec le Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD // Source : Kazuyuji Okajima Photo capturée avec le Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD // Source : Kazuyuji Okajima Photo capturée avec le Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD // Source : Ryo Aizawa Photo capturée avec le Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD // Source : Tsubasa Kanno

Pour l’architecture optique, comptez 19 éléments répartis en 15 groupes avec un diaphragme à sept lamelles. Le principal bémol de l’objectif réside cependant dans son ouverture maximale plutôt limitée de f/3,5 à 18 mm et de f/6,3 à 300 mm, peu adaptée aux photos en basse lumière.

Le Tamron 18-300 mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD est par ailleurs relativement compact compte tenu de sa plage focale, avec une longueur de 127,6 mm et un poids de 635 g en monture Nikon Z et de 123,6 mm et 625 g en monture Canon RF.

Prix et disponibilité du Tamron 18-300 mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD

Le Tamron 18-300 mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD sera disponible dès le 28 août en montures Nikon Z APS-C et à partir du 26 septembre pour les appareils Canon RF-S. Pour le prix, comptez 649 euros pour les deux versions.