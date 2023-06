L’avenir du Vision Pro d’Apple menacé par un litige potentiel avec Huawei

Le nouveau casque de réalité mixte d'Apple, le Vision Pro, rencontre déjà des défis juridiques avant son lancement. Huawei, un géant technologique chinois, possède la marque déposée du terme « Vision » en Chine, ce qui pourrait poser un problème pour la vente du produit d'Apple dans ce pays. Huawei produit également les « Huawei Vision Glass », un produit similaire.

Le défi ? Un conflit de marque avec Huawei, le géant chinois de la technologie.

Pour comprendre la situation, il faut d’abord se pencher sur le nom choisi par Apple pour son dernier produit. « Vision Pro » est un nom puissant qui promet un voyage immersif. Cependant, le problème est que ce nom n’est peut-être pas entièrement libre de droits dans tous les pays.

Le problème provient de Huawei, une entreprise qui, malgré un fort embargo américain, possède toujours une emprise significative sur la propriété intellectuelle dans son pays d’origine. Huawei est le propriétaire enregistré du terme « Vision » auprès de l’Administration nationale de la propriété intellectuelle de Chine (CNIPA) sous le numéro de marque 38242888.

Les Vision Glass sont déjà en vente

La situation se complique davantage lorsque l’on considère que Huawei vend déjà un produit connexe, les Huawei Vision Glass, sous la marque « Huawei Vision ». Ces lunettes intelligentes offrent une impressionnante diagonale d’écran simulée de 120 pouces (3,05 m) avec une définition de 1920 x 1080 pixels grâce à la technologie micro-OLED.

Cela soulève une question épineuse : que se passe-t-il si Apple veut vendre son Vision Pro en Chine ? C’est là que les complications pourraient survenir.

Une solution potentielle pour Apple pourrait être de négocier un accord de licence avec Huawei, qui permettrait à Apple de vendre son produit sous la marque Vision Pro en Chine. Cependant, cette option est loin d’être garantie. Les relations entre Apple et Huawei ont été tendues, pour le moins, surtout avec le contexte actuel de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.

Il se peut qu’Apple soit contraint de changer le nom de son produit en Chine. Mais cela soulève d’autres problèmes, notamment la confusion potentielle pour les clients et la perte de cohérence de la marque.

Alors, le Vision Pro est-il condamné avant même son lancement ? Pas nécessairement. La situation est complexe et nécessite une navigation délicate, mais elle n’est pas sans précédent. Des accords de licence ont été conclus dans le passé, et il est également possible de changer le nom d’un produit dans des régions spécifiques.

