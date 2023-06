Le PS VR2 peut fonctionner sur un PC… mais ce n’est pas facile à faire

Un studio de développement a réussi à modifier un casque PlayStation VR2 pour l'utiliser sur un PC, en contournant un blocage de Sony. Cependant, cela demande du matériel supplémentaire : tout le monde ne pourra pas le faire.

L’une des principales critiques que nous avions formulées au PlayStation VR2, c’est qu’il était bloqué sur la PlayStation 5 : impossible de l’utiliser sur un PC ou une autre console. Un blocage de Sony qu’un studio de développement du nom d’iVRy a réussi à contourner.

Ce développeur n’en est pas à son coup d’essai : il avait créé un pilote pour utiliser le premier PlayStation VR sur un PC. Cette fois-ci, le dernier casque de VR de Sony ne peut pas fonctionner nativement sur un ordinateur à cause d’un blocage. Pour iVRy, ce blocage n’est pas intentionnel de la part de Sony, ou en tout cas pas très puissant.

Day #121: And we're in!

– PSVR2 was blocking VR modes by saying it couldn't do DSC

– We modified an AMD Open Source Linux GPU driver to force DSC

– Now we know how to put the PSVR2 into VR mode, so we can design some hardware to do it on Windows

– "Can PSVR2 be used on PC?" – Yes pic.twitter.com/fNnLaNYEV1

— iVRy (@iVRy_VR) June 28, 2023