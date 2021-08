iPhone 11, Xiaomi Mi 10T : pour la rentrée, les promotions font leur retour chez RED

Nouvelle année scolaire, nouvelle année au bureau et pourquoi pas nouveau smartphone ? À une semaine de la rentrée, RED lance plusieurs réductions sur de nombreux appareils dont le Xiaomi Mi 10T ou l’iPhone 11.

La rentrée est bien souvent une période où les dépenses s’accumulent rapidement avec l’achat de matériel. Il est donc logique de vouloir faire des économies, notamment si vous décidez de changer de smartphone. De ce côté, RED vous facilite la vie puisque l’opérateur dégaine de nombreuses réductions immédiates et ODR sur une large sélection de téléphones.

Il est par exemple possible de profiter de 50 euros de réduction sur l’iPhone 11 ou de 210 euros sur le Xiaomi Mi 10T. Histoire de vous aider à vous y retrouver, nous avons sélectionné les meilleures affaires à réaliser.

Le Xiaomi Mi 10T à 249 euros au lieu de 459 euros

Avec le Xiaomi Mi 10T, vous êtes face à un smartphone qui maintient un tarif abordable, mais qui ne se prive pas de piocher chez les téléphones haut de gamme pour sa fiche technique. Alors oui, son design est plutôt classique, mais il a le mérite de proposer une dalle LCD de 6,67 pouces parfaitement calibrée pour moins de 250 euros. L’écran propose une définition Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Au dos du téléphone se glisse un triple capteur photo, avec une caméra principale de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels et un objectif macro de 5 mégapixels.

Le Xiaomi Mi 10T offre d’excellentes performances grâce à la puissance du SoC Snapdragon 865 et ses 6 Go de mémoire vive. L’expérience utilisateur est fluide quel que soit l’usage. Sa batterie de 5 000 mAh lui confère une autonomie de deux jours. Sans oublier sa compatibilité avec la charge rapide qui permet de charger le téléphone en une heure.

Habituellement proposé à 459 euros chez RED, le Xiaomi Mi 10T voit son prix fondre de 210 euros grâce à une réduction immédiate de 60 euros cumulée à deux ODR de 100 euros et 50 euros, ce qui le fait tomber à 249 euros.

L’iPhone 11 à 539 euros au lieu de 589 euros

Remplacé depuis par l’iPhone 12, l’iPhone 11 reste un smartphone haut de gamme très efficace dans la plupart des usages. Il a le mérite d’intégrer une puce A13 Bionic extrêmement puissante. Mieux, il profite des dernières mises à jour d’Apple et donc d’iOS 14.

Son écran de 6,1 pouces s’appuie sur la technologie LCD et profite d’un excellent calibrage. Qui plus est, il est moins énergivore que ceux des générations précédentes. Autant dire que l’autonomie de l’iPhone 11 a tout à y gagner.

La dimension photo est assurée par deux capteurs de 12 mégapixels chacun. Les photos obtenues sont d’une excellente qualité, tant au niveau des détails que de la netteté, grâce au bon traitement de l’image.

Jusqu’au 13 septembre prochain, l’iPhone 11 bénéficie d’une ODR de 50 euros chez RED, ce qui fait passer son prix à 539 euros au lieu de 589 euros.

Le Redmi Note 10 Pro à 229 euros au lieu de 279 euros

Le Redmi Note 10 Pro est un grand smartphone puisqu’il embarque un écran AMOLED de 6,67 pouces à la définition 2 400 x 1 080 pixels. Une belle dalle bien calibrée qui s’appuie sur un niveau de contraste infini et une forte luminosité. Le taux de rafraîchissement culmine à 120 Hz ce qui assure une fluidité exemplaire lors de la navigation.

Au dos, on retrouve un module rectangulaire composé de 4 capteurs, avec une caméra principale de 108 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels, un objectif macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Sous le capot, le smartphone de Redmi mise sur une puce Snapdragon 732G, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le Redmi Note 10 Pro offre une expérience utilisateur fluide, aussi bien dans les usages courants que dans les applications gourmandes. Enfin, le Redmi Note 10 Pro bénéficie d’une journée complète d’autonomie avant de nécessiter une charge grâce à sa batterie de 5 020 mAh.

Profitant d’une ODR de 50 euros, le Redmi Note 10 Pro dégringole à 229 euros chez RED contre 279 euros en temps normal.