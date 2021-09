À peine sortis, les OPPO Reno6 et Reno6 Pro sont disponibles au meilleur prix chez SFR

Sortis il y a quelques jours, les nouveaux smartphones d’OPPO sont d’ores et déjà disponibles à prix réduits chez SFR. Pour obtenir l'OPPO Reno6 5G et l'OPPO Reno6 Pro 5G au meilleur prix, il suffit de souscrire au forfait 5G 120 Go avec Bonus Smartphone.

Présentée en grande pompe la semaine passée à l’occasion d’une conférence qui leur était entièrement dédiée, la nouvelle OPPO Reno6 Series est désormais disponible à la vente. Avec cette nouvelle gamme, le constructeur chinois nous offre des smartphones équilibrés et polyvalents, avec un accent particulier mis sur la photographie et la vidéo. À peine sortis, ils sont déjà disponibles à prix réduit chez SFR.

Afin d’obtenir l’OPPO Reno6 Pro 5G à 109 euros (+8€/mois), vous devrez souscrire au forfait 5G 120 Go avec Bonus Smartphone de SFR (engagement de 24 mois). Vous obtiendrez de cette manière un remboursement de 50 euros sur son tarif initial de 159 euros.

Pour faire baisser le prix de l’OPPO Reno6 5G à 29 euros (+3€/mois), vous devrez cumuler l’offre de remboursement de 50 euros et prendre un engagement de 24 mois sur le forfait 5G 120 Go avec Bonus Smartphone.

Reno6 Pro : le nouveau fleuron d’OPPO

Avec cet OPPO Reno6 Pro, le constructeur chinois a misé sur d’excellents composants. Équipé d’un SoC Qualcomm Snapdragon 870 suppléé par 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, il possède suffisamment de puissance pour soutenir la cadence, quelles que soient les tâches qui lui seront confiées. Il peut aussi compter sur une jolie autonomie grâce à sa batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide SuperVOOC 2.0 65 W. Avec cette technologie, une charge complète ne dure qu’environ 30 minutes.

L’OPPO Reno6 Pro se démarque aussi par un design particulièrement soigné. Sa dalle Amoled 90 Hz de 6,55 pouces dispose d’angles arrondis du plus bel effet, et d’une compatibilité HDR10+, lui assurant une très belle qualité d’image. Sa façade arrière accueille pour sa part l’effet OPPO Glow qui s’avère aussi esthétique qu’utile, puisqu’aucune trace de doigts ne viendra le marquer.

Dernier point important à souligner quant à cet OPPO Reno6 Pro : la qualité de son équipement photo. Avec un capteur principal Sony IMX766 de 50 mégapixels, un ultra grand-angle, un téléobjectif et un objectif macro, il permet de réaliser des clichés et des vidéos de grande qualité.

En souscrivant au forfait 5G 120 Go avec engagement 24 mois, vous pourrez obtenir l’OPPO Reno6 Pro à 159 euros, mais une offre de remboursement fera descendre son prix à 109 euros (+8€/mois).

OPPO Reno6 : un photophone excellent et abordable

Avec son Reno6, OPPO a décidé de se concentrer sur l’essentiel, sans pour autant rogner sur les performances, notamment au niveau de la photo. Il dispose en effet d’un capteur principal de 64 mégapixels qui peut compter sur le soutien d’un objectif ultra grand-angle et d’un macro pour réaliser des clichés de points de vue différents. Mieux, il possède deux options vidéo exclusives, dont un super ralenti permettant de monter jusqu’à 960 images par seconde en 720p.

Côté performance, cet OPPO Reno6 s’avère solide. Il repose sur un SoC MediaTek Dimensity 900 supporté par 8 Go de RAM et une dalle OLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui est largement suffisant pour la plupart des usages. Côté autonomie enfin, il possède une batterie de 4300 mAh qui dispose elle aussi de la charge rapide SuperVOOC 2.0 65W.

Vendu 79 euros avec un abonnement au forfait 5G 120 Go avec engagement de 24 mois, l’OPPO Reno6 dispose d’une offre de remboursement de 50 euros après achat qui fait descendre son prix à 29 euros (+3€/mois).

Jusqu’à 240 euros d’accessoires offerts

En ce moment, et jusqu’au 30 septembre prochain, vous pourrez bénéficier d’une offre de lancement extrêmement intéressante pour l’achat d’un OPPO Reno6 ou d’un OPPO Reno6 Pro. En remplissant le coupon ad hoc, vous pouvez obtenir jusqu’à 240 euros d’accessoires pour votre smartphone.

Si vous craquez pour l’OPPO Reno6, vous obtiendrez une coque Luminous, ainsi que les écouteurs Enco Free 2. Si votre choix se porte sur l’OPPO Reno6 Pro, c’est une coque silicone, un bracelet OPPO Band Style et des écouteurs Enco X qui tomberont dans votre escarcelle.

Le forfait SFR 5G 120 Go en bref

Avec ses forfaits 5G dotés du Bonus Smartphone, SFR vous permet d’acquérir votre mobile au meilleur prix, et de bénéficier de tous les avantages d’un forfait premium :

120 Go d’Internet mobile en 4G et 5G en France métropolitaine ;

100 Go d’Internet mobile depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre ;

Appels, SMS et MMS illimités depuis la France vers les fixes et mobiles en France métropolitaine et les DOM ;

Appels, SMS et MMS illimités depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre ;

Choisir les forfaits avec Bonus Smartphone, c’est obtenir de nombreux avantages supplémentaires en lien avec votre smartphone. Outre le fait que vous pouvez obtenir votre terminal à un prix avantageux, sachez que vous pouvez aussi le renouveler, ou le faire reprendre au meilleur prix. Et en cas de panne, casse, ou vol, vous bénéficierez d’un service de prêt de mobile gratuit sans frais supplémentaires.

Le forfait 5G 120 Go avec engagement de 24 mois est disponible pour 35 euros par mois la première année, puis 50 euros par mois l’année suivante.