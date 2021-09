OPPO Reno6 : puissance, élégance, polyvalence, ils ont tout pour s’imposer en 2021

Avec les Reno6 et Reno6 Pro, OPPO propose des smartphones polyvalents, dotés de fiches techniques solides, et surtout, relativement abordables. Une ligne claire qui lui permet de continuer à s’imposer sur le marché des smartphones, et de chasser sur les terres des terminaux premium.

C’est début septembre que OPPO a levé le voile sur les smartphones de la gamme Reno6. Durant la conférence, que nous avons d’ailleurs commentée en direct, nous avons pu découvrir le Reno6 et le Reno6 Pro. Ces deux téléphones se démarquent par leur esthétique et la polyvalence de leur fiche technique, sans pour autant faire grimper les prix.

À l’occasion de leur mise en vente sur la boutique en ligne d’OPPO et chez les principaux marchands en ligne, nous avons décidé de revenir sur ces smartphones qui ont tout pour plaire.

OPPO Reno6 5G : un photophone complet, équilibré et abordable

Avec le Reno6 5G, OPPO nous propose un smartphone de milieu de gamme extrêmement bien pensé, soigné et possédant de sérieux arguments pour s’imposer comme l’un des meilleurs terminaux de sa gamme.

Une expérience photo complète

L’un des points forts de cet OPPO Reno6 5G réside très certainement dans la qualité de son appareil photo. Équipé d’un capteur principal de 64 mégapixels, il possède aussi un grand-angle et un objectif macro qui lui permet d’être très polyvalent.

Il dispose aussi de nombreux modes photos et vidéos inédits qui permettent de laisser libre cours à l’imagination. Parmi eux, on retiendra par exemple le mode Portrait Pro et son effet de bokeh ou la vidéo Portrait Couleur qui isole le sujet sur un fond noir et blanc.

Une fiche technique solide

Au niveau de la fiche technique, OPPO a visé juste en articulant la configuration de son Reno6 5G autour d’un SoC MediaTek Dimensity 900, de 8 Go de RAM et d’une batterie de 4300 mAh compatible avec la charge rapide SuperVOOC 2.0 65 W.

Ajoutez à cela une dalle OLED de 6,43 pouces dotée d’une définition de 2400 par 1080 pixels et d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz et vous obtenez une fiche technique très solide. De quoi faire tourner sans problème les applications dont vous avez besoin. Y compris quelques jeux 3D grâce à un mode performance qui libère le processeur de certaines contraintes qui le brident.

Confort et simplicité : l’expérience utilisateur à son meilleur

Avec son Reno6 5G, OPPO a décidé de miser sur la simplicité et le confort. Esthétiquement plaisant, il bénéficie du revêtement OPPO Glow qui permet d’éviter les traces de doigts disgracieuses. Surtout, l’OPPO Reno6 5G arbore un design anguleux dans l’air du temps, avec un écran plat permettant une bonne préhension.

Une fois allumé, ColorOS prend le relais pour offrir une expérience utilisateur extrêmement satisfaisante sous Android 11. C’est l’une des interfaces Android les plus hautement personnalisables.

OPPO Reno6 Pro 5G : le flagship killer dans toute sa splendeur

Version survitaminée du Reno6 5G, l’OPPO Reno6 Pro 5G possède tout ce qu’il faut pour aller chasser sur les terres des smartphones premium, pour un prix nettement inférieur.

Un design léché

Peu importe l’angle sous lequel on le regarde, l’OPPO Reno6 Pro 5G est un très bel appareil. Avec son design tout en courbe et son revêtement OPPO Glow, il brille aussi par la qualité de son écran.

La dalle AMOLED de 6,5 pouces, compatible HDR10+, permet d’afficher des images somptueuses en toutes circonstances. Cet OPPO Reno6 Pro 5G peut aussi compter sur deux haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos pour une expérience cinématographique complète.

Des performances dignes d’un smartphone premium

La fiche technique du Reno6 Pro 5G impressionne par sa qualité et sa puissance. OPPO a en effet misé sur un Snapdragon 870 et 12 Go de RAM, ce qui permet à ce smartphone de relever sans sourciller les défis que vous lui imposerez, y compris sur les jeux 3D les plus gourmands.

À l’instar du Reno6 5G, ce Reno6 Pro 5G est compatible avec la charge rapide SuperVOOC 2.0 65 W qui lui permet de récupérer 100 % de batterie en environ 30 minutes. Encore une fois, OPPO se démarque grâce à l’une des technologies de recharge rapide les plus performantes du marché.

Un terminal taillé pour la prise de vue photo et vidéo

Pour son nouveau flagship, OPPO nous propose un équipement photo de haute volée. Le Reno6 Pro 5G possède en effet un capteur principal Sony IMX766 à 50 mégapixels suppléé par un téléobjectif, un ultra grand-angle et un capteur macro.

Une configuration polyvalente qui lui permet de tirer le meilleur parti des nouveaux modes photos et vidéos proposés par OPPO, tels que le mode Portrait Pro IA ou le Focus Tracking. Ce dernier mode disponible en vidéo permet de verrouiller la mise au point sur un sujet. De quoi jouer les apprentis réalisateurs.

Jusqu’à 240 euros d’accessoires offerts pour le lancement

Pour le lancement de ses nouveaux Reno, OPPO a décidé de vous gâter avec une offre de lancement généreuse en cadeaux. Jusqu’au 30 septembre prochain, pour l’achat d’un OPPO Reno6 5G ou d’un Reno6 Pro 5G, vous pouvez obtenir divers accessoires gratuitement.

Si vous optez pour un Reno6 5G, OPPO vous offre une coque Luminous ainsi qu’une paire d’écouteurs sans fil Enco Free 2. Et si c’est le OPPO Reno6 Pro 5G qui à votre faveur, c’est une coque silicone, un bracelet connecté OPPO Band Style ainsi que des écouteurs sans fil Enco X qui tomberont dans votre escarcelle. Des cadeaux d’une valeur comprise en 149 et 239 euros, qu’il est possible d’obtenir en remplissant ce formulaire.