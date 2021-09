Charge 120 W et écran 120 Hz : le Xiaomi 11T Pro a tout d’un smartphone premium, sauf le prix

Officialisé la semaine passée, le Xiaomi 11T pro s’annonce sous les meilleurs auspices. Fiche technique musclée, esthétique soignée et performances haut de gamme sont à l’ordre du jour de ce smartphone désormais disponible à la précommande pour moins de 700 euros.

C’est le 15 septembre dernier que Xiaomi a présenté ses tout derniers smartphones : les 11T et 11T Pro. Deux terminaux qui abandonnent le traditionnel “Mi” accolé à leur numéro, mais qui conservent la philosophie du constructeur, à savoir proposer des appareils avec des caractéristiques premium à un tarif raisonnable.

Comme son nom le laisse supposer, le 11T Pro se positionne comme le nouveau flagship de la gamme 11T. Avec un prix inférieur à 700 euros, et une fiche technique orientée vers la puissance, ce smartphone possède de solides arguments.

Le Xiaomi 11T Pro en bref

Snapdragon 888, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage

Dalle AMOLED FHD+ 120 HZ de 6,67 pouces

Batterie 5000 mAh avec charge rapide 120 W

Android 11 avec MIUI 12.5

Capteur photo principal : 108 Mpx

11T Pro : Xiaomi tient son nouveau flagship

Avec son 11T Pro, Xiaomi propose un smartphone qui risque fort de se classer parmi les meilleurs terminaux de 2021. La raison ? Une fiche technique extrêmement solide, un écran de qualité et quelques belles surprises, en particulier au niveau de la batterie.

Charge rapide 120 W : un atout pour l’autonomie

S’il est un aspect du 11T Pro sur lequel Xiaomi a mis un accent particulier, c’est bien l’autonomie. Le constructeur a en effet équipé son smartphone d’une batterie de 5000 mAh qui lui confère une autonomie conséquente.

Mais Xiaomi est allé encore plus loin sur ce plan en rendant le 11T Pro compatible avec la technologie HyperCharge 120W. Un système de charge rapide qui devrait lui permettre de récupérer 100 % de batterie en 17 minutes environ.

Une fiche technique solide qui mise sur la polyvalence

Pour son nouveau flagship, Xiaomi a opté pour le meilleur en construisant l’architecture de son 11T Pro autour d’un Snapdragon 888, l’un des meilleurs SoC du moment en termes de performances.

Ajoutez à cela 8 Go de RAM selon le modèle choisi et vous obtenez un terminal puissant qui devrait vous accompagner sans sourciller dans toutes vos activités. Productivité, vidéo, image et jeux 3D ne devraient poser aucun problème, et vous devriez pouvoir profiter d’une expérience stable et fluide en toute circonstance. Et avec 256 Go de stockage, inutile de dire que vous ne manquerez pas de place pour vos applications.

AMOLED et 120 Hz : une image claire et fluide au rendez-vous

Pour accompagner la puissance de son smartphone, Xiaomi a équipé son 11T Pro avec une dalle AMOLED FHD+ de 6,67 pouces. Protégée par une vitre en Gorilla Glass Victus, elle propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui lui permet de proposer une expérience fluide.

Avec une luminosité promettant de grimper jusqu’à 1000 nits, une certification DisplayMate A+ et une compatibilité Dolby Vision et HDR10+, Xiaomi n’a pas lésiné sur la qualité de son écran. De quoi proposer une qualité d’image irréprochable, et ce, quel que soit l’usage.

Le son n’est d’ailleurs pas en reste grâce à des haut-parleurs stéréos créés par Harman Kardon, et bénéficiant de la compatibilité Dolby Atmos.

Un triple capteur photo qui assure en photo comme en vidéo

Côté photo, le 11T Pro est équipé d’un triple capteur conséquent. Le principal de 108 mégapixels, ouvre à f/1,75. Pour le suppléer, il peut compter sur un ultra grand-angle 8 mégapixels et un objectif macro 5 mégapixels. Un quatrième et dernier capteur 16 mégapixels trouve sa place en façade.

Afin de proposer des images et vidéos impeccables de jour comme de nuit, le 11T Pro bénéficie non seulement de la technologie 9-en-1 Super Pixel, mais aussi du support de l’intelligence artificielle avec la technologie One-Click AI Cinema.

Le Xiaomi 11T Pro est actuellement disponible à la précommande pour 699,90 euros.