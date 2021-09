Xiaomi annonce son Civi : un nouveau milieu de gamme joliment pourvu

Xiaomi a présenté en Chine son Xiaomi Civi, un nouveau smartphone plutôt bien balancé qui mise sur l'élégance et pourrait donner lieu à une nouvelle gamme de produits.

Ça bouge dans les gammes de Xiaomi. La firme a présenté en Chine le Xiaomi Civi. Ce nouveau smartphone devrait tranquillement donner naissance à une nouvelle lignée de produits, alors que Xiaomi souhaite abandonner l’appellation « Mi ». Cet abandon, annoncé il y a quelques semaines par Xiaomi, vise avant tout à clarifier et unifier l’offre du constructeur, mais sans supprimer d’appareil existant.

Quoi qu’il en soit, le Xiaomi Civi veut faire bonne impression. Pour ce faire, Xiaomi met l’emphase sur le design de son nouvel appareil, qui se veut fin et léger avec moins de 7 mm d’épaisseur, 71,5 mm de large, et 166 grammes sur la balance. Sa face arrière en verre poli veut par ailleurs offrir un toucher duveteux à souhait.

Xiaomi Civi, un smartphone bien équilibré

Heureusement, l’intérêt du Civi est aussi matériel. Le smartphone s’équipe d’une puce milieu de gamme Qualcomm Snapdragon 778G, lancée en mai dernier et gravée en 6 nm par TSMC. On y trouve notamment quatre cœurs hautes performances Cortex A78, un modem 5G X53 (montant à 3,3 Gbps et compatible Wi-Fi 6E) et un GPU Adreno 642L. Ce dernier se montre efficace en jeu grâce à sa prise en charge du Variable Rate Shading (VRS) pour maximiser les performances sans trop impacter la qualité visuelle. Pour garder cette puce Snapdragon 778G au frais, Xiaomi explique enfin utiliser pas moins de neuf couches de graphène.

Côté écran, la marque mise sur une dalle OLED Full HD+ de 6,55 pouces incurvée. Cette dernière peut monter à un rafraîchissement de 120 Hz (pour 240 Hz de touch sampling rate) et profite de certifications HDR10+ et Dolby Vision. La calibration de ce panneau OLED s’avère par ailleurs au point, avec un Delta E (écart entre la couleur voulue et celle affichée par l’écran) de 0,36 selon Xiaomi. Quant à la luminance maximale, elle devrait atteindre les 950 nits.

Source : Xiaomi via GSMArena

Sur le terrain de la photo, Xiaomi reste par contre assez modeste. On retrouve un module principal de 64 Mpx équipé d’un objectif ouvrant à f/1,8, sans stabilisation optique. Pour le reste, il faut compter sur un capteur de 8 Mpx surmonté d’un objectif grand angle ouvrant à f/2,2, tandis que le troisième module se limite à 2 Mpx pour la macrophotographie. En façade, le Xiaomi Civi arbore enfin un capteur de 32 Mpx avec autofocus.

L’appareil est pour le reste alimenté par une batterie de 4500 mAh capable d’assurer une autonomie d’un peu plus de 24h, selon Xiaomi. Sa recharge se fait quant à elle en 45 minutes par le biais d’un chargeur 55 W à raccorder en USB-C. On notera enfin la présence d’un support Dolby Atmos et Hi-Res pour l’audio.

Pour l’heure le Xiaomi Civi est seulement annoncé en Chine, où il sera commercialisé à compter du 30 septembre prochain en trois versions : 8 Go de RAM / 128 Go de stockage pour 2600 yuans (environ 345 euros HT), 8 Go de RAM / 256 Go de stockage pour 2900 yuans (385 euros HT) ou 12 Go de RAM / 256 Go de stockage pour cette fois 3200 yuans (environ 425 euros HT). Notez qu’une future commercialisation en France, sous un autre nom, n’est pas impossible.