Honor 50 : avec le retour des services Google, il a de quoi s’imposer sur le milieu de gamme

L’indépendance profite à Honor. De retour sur le marché des téléphones abordables avec sa série Honor 50, le constructeur peut de nouveau s’appuyer sur les services Google. Une arme supplémentaire pour faire du Honor 50 un incontournable de cette fin d’année.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les Honor 50 étaient particulièrement attendus. Il s’agit en effet des premiers smartphones du constructeur depuis sa séparation avec Huawei. Et les résultats sont là puisque le Honor 50 s’appuie sur une fiche technique solide, ainsi que sur le retour des services mobiles Google.

Cela dit, ce n’est pas le seul atout du Honor 50 pour se tailler la part du lion sur le segment du milieu de gamme cet automne. Il bénéficie également d’une belle offre de précommande chez Boulanger. Toute réservation avant le 3 novembre prochain permet d’économiser 100 euros sur la facture finale via une remise immédiate. De même, une paire d’écouteurs Bluetooth Earbuds 2 Lite est offerte en marge du téléphone.

Cela signifie que le Honor 50 est vendu 449 euros, dans sa version 6 + 128 Go chez Boulanger, contre 549 euros en temps normal. La mouture 8 + 256 Go, elle, affiche un prix de 499 euros au lieu de 599 euros.

L’Honor 50 ou le grand retour des services Google

Longtemps miné par l’absence des services mobiles Google (et des applications se reposant sur eux), Honor profite de son indépendance vis-à-vis de Huawei pour retrouver la simplicité d’Android. Le Honor 50 bénéficie donc de toutes les applications disponibles sur le Google Play Store. Un bon point qui vous permet d’éviter de passer par une boutique tierce ou un installateur de fichiers .apk pour récupérer vos applis préférées.

Un smartphone qui n’oublie pas sa fiche technique

Bien entendu, le Honor 50 ne compte pas uniquement sur les services Google pour briller dans le segment du milieu de gamme. Le constructeur est allé piocher dans de nombreuses caractéristiques des smartphones haut de gamme pour les inclure dans un téléphone avec un excellent rapport qualité-prix.

Léger, le Honor 50 est agréable à utiliser au quotidien grâce à ses 175 grammes sur la balance. Son dos en verre et ses bords incurvés en font un beau téléphone. La dalle de 6,57 pouces s’appuie sur la technologie OLED. Les noirs sont donc profonds, avec un taux de contraste infini et une luminosité très bien gérée. L’écran offre une définition de 2 340 x 1 080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Vous profitez donc d’un affichage fluide quels que soient vos usages.

Le bloc de cercles situé au dos du téléphone accueille les capteurs photo du Honor 50. On déniche :

Une caméra principale de 108 mégapixels ;

Un ultra grand-angle de 8 mégapixels ;

Un objectif de profondeur de 2 mégapixels ;

Un capteur macro de 2 mégapixels.

Autant en photo qu’en vidéo, le Honor 50 promet une grande polyvalence. D’autant que le smartphone embarque plusieurs modes bien pensés comme la fonction multi-vidéo. Elle utilise les caméras avant et arrière simultanément, de quoi obtenir des vidéos avec deux points de vue opposés.

Son processeur, le Snapdragon 778 5G, a l’avantage d’offrir d’excellentes performances en photographie, grâce à l’ISP (Image Signal Processor) et l’intelligence artificielle, sans pour autant sacrifier l’autonomie ou la puissance en jeu. Il est accompagné par 6 à 8 Go de RAM et 128 à 256 Go de stockage.

Pour ce qui est de l’autonomie, le Honor 50 intègre une batterie de 4 300 mAh. Elle est capable d’encaisser une journée complète d’usage sans broncher. Compatible avec la charge rapide 66 W, il ne faut que 45 minutes au Honor 50 pour récupérer l’intégralité de sa batterie. Sans oublier que le chargeur est fourni dans la boîte.

Une réduction de 100 euros pour toute précommande

Disponible dès le 4 novembre prochain, le Honor 50 peut d’ici là être précommandé chez Boulanger. Une option qui permet de réaliser une belle économie. Le Honor 50 profite en effet d’une remise de 100 euros pour toute précommande, ce qui fait tomber son prix à 449 euros au lieu de 549 euros dans sa version 6 + 128 Go. Le Honor 50 8 + 256 Go est lui proposé à 499 euros, contre 599 euros en temps normal. De quoi obtenir un terminal avec un excellent rapport qualité-prix compte tenu des caractéristiques.

Il est également possible d’obtenir gratuitement une paire d’écouteurs Bluetooth Earbuds 2 Lite avec son nouveau téléphone. Des écouteurs true wireless qui ont su nous convaincre (8/10 lors de notre test) et qui sont habituellement vendus aux alentours de 100 euros.