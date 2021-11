Voici ce qu’il se passe quand un spécialiste du grille-pain crée un smartphone Android

L'entreprise derrière le sophistiqué grille-pain Balmuda vient de présenter son smartphone Android. Comme on pouvait s'y attendre, il est différent de ce que l'on a l'habitude de voir en ce moment.

Vous ne connaissez sans doute pas le spécialiste du grille-pain, Balmuda Technologies. Ce grille-pain est vendu plus de 300 euros, ce prix est justifié par un système qui ajoute de la vapeur au pain et un design très soigné.

D’une certaine manière, le grille-pain Balmuda est un équivalent extrêmement sophistiqué et moderne du four à Naans (tandoor). C’est traditionnellement un four d’argile ou de terre métallique, il utilise la chaleur au charbon de bois ou au feu de bois, il suffit ensuite d’arroser le pain d’eau salée… Cela permet d’obtenir des toasts moelleux, relevés à la vapeur. Bref, Balmuda Technologies a créé son premier smartphone.

Quand un spécialiste du grille-pain crée un smartphone Android

Balmuda Technologies n’est pas, à proprement parler, qu’un spécialiste du grille-pain. C’est un groupe technologique japonais spécialisé dans le design. Le PDG de l’entreprise, Gen Terao, a déclaré sur scène qu’il estimait que les smartphones étaient devenus trop gros et encombrants ces dernières années.

Il a donc conçu un smartphone très compact, avec un écran de 4,9 pouces de diagonale et une définition Full HD, à peu près comparable à un iPhone SE de 4,7 pouces. Mais le téléphone japonais est bien plus compact, car il n’a aucune bordure d’écran, ou presque.

Les caractéristiques du téléphone en font un smartphone de milieu de gamme. Le processeur est un Qualcomm Snapdragon 765 et il y a 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. La batterie ne fait que 2 500 mAh, avec de la charge sans fil Qi. Visuellement, il me fait penser au Palm Pré.

Le Pré ressemblait à une minuscule boule noire extrêmement brillante. Inutile de vous dire qu’il rentrait dans toutes les poches, même celles des jeans de femmes. Avec sa diagonale de 3,1 pouces, il affleurait totalement la surface de l’appareil et fonctionnait presque d’un bord à l’autre. Et que dire de ces bords arrondis qui donnaient un côté futuriste à ce smartphone atypique.

Le Balmuda Phone n’est pas équipé de webOS, le système n’existe plus que sur les TV LG OLED, mais d’Android 11. Ils ont créé une interface personnalisée pour optimiser l’expérience sur un petit écran. Il est évidemment compatible 5G, avec de la NFC et une résistance aux éclaboussures basiques (IP44). Il sera commercialisé uniquement au Japon chez l’opérateur SoftBank… pour près de 850 euros.

