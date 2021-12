Samsung Galaxy S21 : le fleuron coréen est 150 euros moins cher chez Bouygues Telecom

C'est en cumulant un code promo, une offre de remboursement et la souscription à un forfait mobile 5G que le Samsung Galaxy S21 chute au prix d'un euro seulement (+7 €/mois). De quoi faire un très beau cadeau de Noël à placer sous le sapin.

L’année 2021 touche bientôt à sa fin, et le Samsung Galaxy S21 reste l’un des smartphones les plus marquants de cette période. La firme coréenne propose ici un appareil particulièrement polyvalent, qui excelle dans tous les domaines. Il n’a d’ailleurs pas à rougir face aux smartphones concurrents sortis plus récemment.

Avec près de 10 mois de commercialisation, le Samsung Galaxy S21 commence enfin à voir son prix baisser. En effet, en cumulant plusieurs offres promotionnelles chez Bouygues Telecom, vous pouvez l’obtenir à un euro seulement (+7 €/mois). Voici les différents éléments qui font baisser son prix :

le code NOEL100 offre 100 euros de remise immédiate ;

offre 100 euros de remise immédiate ; une ODR permet d’économiser 50 euros après achat ;

le forfait Sensation 120 Go baisse lui aussi le prix d’achat du téléphone.

Samsung Galaxy S21 : un exemple de polyvalence

Un écran presque parfait

Noté 9/10 dans nos colonnes, le Samsung Galaxy S21 excelle dans tous les domaines. Le premier — et c’est souvent le cas chez Samsung — concerne l’écran. On retrouve ici une dalle AMOLED de 6,2 pouces (2400 x 1080 pixels) avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Celui-ci est particulièrement réussi : il est très lumineux, contrasté, et offre un excellent confort de lecture. Surtout, la fréquence de rafraîchissement ne vient pas entacher l’autonomie. La batterie de 4 000 mAh offre une journée intensive d’utilisation loin d’une prise. Une belle performance pour un téléphone aussi compact que léger (171 grammes).

Un bloc photo polyvalent

L’autre atout du Samsung Galaxy S21 réside dans le bloc photo joliment intégré au châssis du téléphone. Il est composé d’un objectif grand-angle, d’un ultra grand-angle et d’un zoom hybride x3. À l’usage, c’est la configuration parfaite pour réussir ses photos. De loin comme de près, le sujet est toujours bien mis en valeur. Les photos profitent d’un bon piqué, d’une bonne gestion de la plage dynamique et d’une colorimétrie uniforme entre le capteur principal et le zoom.

Un processeur maison très réussi

Les capacités du Samsung Galaxy S21 en photographie sont aussi permises par son nouveau processeur : l’Exynos 2100. La firme coréenne a rattrapé son retard et propose maintenant une puce à la hauteur de la concurrence. Comprenez que la navigation est parfaitement fluide, et que les jeux gourmands tournent sans peine dans une qualité graphique élevée. Il a aussi l’avantage de proposer nativement une compatibilité avec le réseau 5G. Faire un choix entre une version 4G et 5G du smartphone est désormais de l’histoire ancienne.

Un forfait mobile 120 Go et 5G pour l’accompagner

C’est le forfait Sensation 120 Go de Bouygues Telecom qui permet de réaliser des économies sur l’achat d’un Samsung Galaxy S21. Il s’agit d’un forfait mobile particulièrement bien équipé, voici ce qu’il propose chaque mois :

120 Go de data (5G et 4G) utilisables en France métropolitaine ;

80 Go utilisables en Europe, DOM, Suisse et Andorre ;

appels et SMS illimités en France et depuis l’Europe, DOM, Suisse et Andorre ;

une seconde carte SIM internet pour utiliser votre forfait sur un second appareil comme une tablette ou une montre ;

les appels illimités vers les fixes de 120 pays.

Le forfait Sensation 120 Go de Bouygues Telecom est affiché à 28,99 euros par mois pendant un an, puis à 48,99 euros, avec un engagement de 24 mois. Les clients Bbox seront heureux d’apprendre que, pour eux, ce forfait est 6 euros moins cher tous les mois.

C’est en souscrivant au forfait 120 Go, en entrant le code NOEL100 dans le panier, et en profitant d’une ODR de 50 euros que vous pouvez obtenir le Samsung Galaxy S21 au prix d’un euro seulement, avec une mensualité de 7 euros par mois pendant 2 ans. Cela revient à un prix total de 169 euros.